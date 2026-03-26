プロ野球開幕戦2026の実況・解説は誰？放送局ごとの出演者まとめ

2026年のプロ野球開幕戦がいよいよ幕を開ける。各球団の戦力や開幕投手に注目が集まる中で、もう一つ見逃せないのが「実況・解説」の顔ぶれだ。

本記事では、プロ野球開幕戦2026における実況・解説の出演者情報について紹介する。

プロ野球開幕戦2026の実況・解説は誰？

2026年のプロ野球開幕戦は3月27日にセ・パ両リーグで一斉に開催される。各カードの注目度が高まる中で、試合の臨場感を左右する「実況・解説」の顔ぶれにも大きな関心が集まっている。

開幕戦はシーズンの幕開けとなる特別な一戦であり、各放送局は実績ある解説者や人気OB、経験豊富なアナウンサーを起用する傾向にある。地上波、CS放送、ラジオといった媒体ごとに出演者が異なるため、どの中継を選ぶかによって試合の見え方も大きく変わる。

特に巨人対阪神の一戦では、日本テレビ系で高橋由伸と赤星憲広という豪華解説陣が揃い、開幕戦にふさわしい布陣となった。さらに各球場でも球団OBや実績ある解説者が顔を揃えており、2026年シーズンのスタートを盛り上げる体制が整っている。

試合 放送局 解説 実況 巨人 vs 阪神 日本テレビ系 高橋由伸、赤星憲広 山本健太 巨人 vs 阪神 日テレジータス(CS) 村田真一 弘竜太郎 巨人 vs 阪神 ニッポン放送(ラジオ) 江本孟紀 山田透 DeNA vs ヤクルト TBSチャンネル2(CS) 槙原寛己 新夕悦男 広島 vs 中日 J SPORTS 1(CS) 黒田博樹 ほか 小野宏樹 オリックス vs 楽天 BS12 星野伸之、近藤一樹 濱野圭司 オリックス vs 楽天(副音声) BS12 鉄平 松原稜典 オリックス vs 楽天 J SPORTS 3(CS) T-岡田 ほか 大前一樹 ロッテ vs 西武 日テレNEWS24(CS) 清水直行 吉田伸男 ソフトバンク vs 日本ハム スポーツライブ＋(CS) 池田親興 石黒新平 ソフトバンク vs 日本ハム TOKYO MX 山内孝徳 山下末則 ヤクルト vs 広島(3月31日) BSフジ / フジテレビONE 髙津臣吾 大川立樹

プロ野球2026の放送・配信予定は？

2026年のプロ野球は、従来のテレビ放送に加えて多様な配信プラットフォームで中継が行われている。球団ごとに中継権が異なるため、視聴環境は複雑化しており、目的の試合をどこで視聴できるのか把握しづらい状況となっている。

近年はDAZNやパ・リーグTV、各球団の独自配信など選択肢が広がり、スマートフォンやPCからでも気軽に観戦できるようになった。一方で、全試合を一括でカバーできるサービスは限られており、自身の視聴ニーズに合わせたサービス選びが求められる。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球2026のおすすめ視聴方法

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DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

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