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Aoi Fujimiya

プロ野球開幕戦2026の実況・解説は誰？放送局ごとの出演者まとめ

プロ野球開幕戦2026の解説者・実況アナは誰が担当？テレビ・CS・ラジオ別の出演者を紹介。

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2026年のプロ野球開幕戦がいよいよ幕を開ける。各球団の戦力や開幕投手に注目が集まる中で、もう一つ見逃せないのが「実況・解説」の顔ぶれだ。

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本記事では、プロ野球開幕戦2026における実況・解説の出演者情報について紹介する。

プロ野球開幕戦2026の実況・解説は誰？

2026年のプロ野球開幕戦は3月27日にセ・パ両リーグで一斉に開催される。各カードの注目度が高まる中で、試合の臨場感を左右する「実況・解説」の顔ぶれにも大きな関心が集まっている。

開幕戦はシーズンの幕開けとなる特別な一戦であり、各放送局は実績ある解説者や人気OB、経験豊富なアナウンサーを起用する傾向にある。地上波、CS放送、ラジオといった媒体ごとに出演者が異なるため、どの中継を選ぶかによって試合の見え方も大きく変わる。

特に巨人対阪神の一戦では、日本テレビ系で高橋由伸と赤星憲広という豪華解説陣が揃い、開幕戦にふさわしい布陣となった。さらに各球場でも球団OBや実績ある解説者が顔を揃えており、2026年シーズンのスタートを盛り上げる体制が整っている。

試合放送局解説実況
巨人 vs 阪神日本テレビ系高橋由伸、赤星憲広山本健太
巨人 vs 阪神日テレジータス(CS)村田真一弘竜太郎
巨人 vs 阪神ニッポン放送(ラジオ)江本孟紀山田透
DeNA vs ヤクルトTBSチャンネル2(CS)槙原寛己新夕悦男
広島 vs 中日J SPORTS 1(CS)黒田博樹 ほか小野宏樹
オリックス vs 楽天BS12星野伸之、近藤一樹濱野圭司
オリックス vs 楽天(副音声)BS12鉄平松原稜典
オリックス vs 楽天J SPORTS 3(CS)T-岡田 ほか大前一樹
ロッテ vs 西武日テレNEWS24(CS)清水直行吉田伸男
ソフトバンク vs 日本ハムスポーツライブ＋(CS)池田親興石黒新平
ソフトバンク vs 日本ハムTOKYO MX山内孝徳山下末則
ヤクルト vs 広島(3月31日)BSフジ / フジテレビONE髙津臣吾大川立樹

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プロ野球2026の放送・配信予定は？

2026年のプロ野球は、従来のテレビ放送に加えて多様な配信プラットフォームで中継が行われている。球団ごとに中継権が異なるため、視聴環境は複雑化しており、目的の試合をどこで視聴できるのか把握しづらい状況となっている。

近年はDAZNやパ・リーグTV、各球団の独自配信など選択肢が広がり、スマートフォンやPCからでも気軽に観戦できるようになった。一方で、全試合を一括でカバーできるサービスは限られており、自身の視聴ニーズに合わせたサービス選びが求められる。

球団テレビ放送ネット配信
阪神タイガーススカパー！プロ野球セット
スカイA
GAORA 		DAZN
・虎テレ 
横浜DeNAベイスターズTBSチャンネル2
スカパー！プロ野球セット 		DAZN
U-NEXT
・ニコニコ生放送
FOD
・球団公式YouTube
・easy sports 
読売ジャイアンツ日テレジータス
スカパー！プロ野球セット 		・GIANTS TV
DAZN
・スカパー！番組配信 
広島東洋カープJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット
・日テレジータス 		J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
・GIANTS TV
・スカパー！番組配信 
中日ドラゴンズJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット
・TBSチャンネル2 		・球団公式YouTube
・スポーツナビ
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
・イージースポーツ
DAZN 
東京ヤクルトスワローズフジテレビONE
スカパー！プロ野球セット
・TBSチャンネル2 		FOD
フジテレビONEsmart
DAZN
・イージースポーツ 
福岡ソフトバンクホークス・スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット 		・ホークスTV
スカパー！プロ野球セット
DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE 
北海道日本ハムファイターズGAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット 		・ファイターズMIRU
パ・リーグTV
DAZN 
オリックス・バファローズJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット 		J SPORTSオンデマンド
DAZN
パ・リーグTV
・楽天TV
・ベースボールLIVE
・BsTV(公式YouTube) 
東北楽天ゴールデンイーグルスJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット 		J SPORTSオンデマンド
DAZN
・Rakuten TV(パ・リーグSpecial)
・ベースボールLIVE
パ・リーグTV 
千葉ロッテマリーンズ・日テレNEWS24
TBSチャンネル2 		DAZN
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
パ・リーグTV
・ニコニコ生放送
FOD
・BsTV(公式YouTube) 
埼玉西武ライオンズフジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット 		フジテレビTWOsmart
パ・リーグTV
DAZN
・ベースボールLIVE
・パ・リーグSpecial

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。
※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

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