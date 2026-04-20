AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26の準決勝が、4月21日(火)・22日(水)に行われる。

本記事では、ACLE準決勝のテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。

ACLE準決勝の対戦カードは？

ACLE準決勝には、Jリーグ勢からヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが進出。神戸は前回覇者のアル・アハリ・サウジ(サウジアラビア)、町田はUAE王者のアル・アハリ(UAE)と対戦する。神戸と町田はいずれも初の決勝進出を目指す。

試合日程および対戦カードは以下の通り。

キックオフ日時 対戦カード 会場 4/21(火)午前1:15 ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム 4/22(水)午前1:15 FC町田ゼルビア vs アル・アハリ プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム

※すべて日本時間。

ACLE準決勝はどこで見られる？

ACLE準決勝は、シーズンを通じて大会中継を行ってきたネット『DAZN』が引き続き独占ライブ配信。その他、NHKや民放各局の地上波・衛星テレビ放送、『ABEMA』や『U-NEXT』、『Amazonプライムビデオ』などでのネット配信は行われない。

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 〇 地上波放送 テレビ × 衛星放送/td> テレビ × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × U-NEXT ネット × Lemino ネット ×

ACLE準決勝のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、準決勝や決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合、月額最安値となる「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。

「DMM×DAZNホーダイ」は「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになったプラン。DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に契約すると合計4,750円(税込)かかるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用できる。

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DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

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DMM

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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