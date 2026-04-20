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ACLE独占配信！DMM×DAZNホーダイなら先着4万名にPayPayポイントをプレゼントあり【5/8まで】
Tsutomu Maeda

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝はどこで見られる？視聴方法まとめ

AFCチャンピオンズリーグエリート
ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア
FC町田ゼルビア 対 シャバブアルアーリドバイFC
ヴィッセル神戸 対 アルアーリ
J1 リーグ
アルアーリ
シャバブアルアーリドバイFC

【ヴィッセル神戸・FC町田ゼルビア】2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法を紹介。

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AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26の準決勝が、4月21日(火)・22日(水)に行われる。

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本記事では、ACLE準決勝のテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。

ACLE準決勝の対戦カードは？

ACLE準決勝には、Jリーグ勢からヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが進出。神戸は前回覇者のアル・アハリ・サウジ(サウジアラビア)、町田はUAE王者のアル・アハリ(UAE)と対戦する。神戸と町田はいずれも初の決勝進出を目指す。

試合日程および対戦カードは以下の通り。

キックオフ日時対戦カード会場
4/21(火)午前1:15ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム
4/22(水)午前1:15FC町田ゼルビア vs アル・アハリプリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム

※すべて日本時間。

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ACLE準決勝はどこで見られる？

ACLE準決勝は、シーズンを通じて大会中継を行ってきたネット『DAZN』が引き続き独占ライブ配信。その他、NHKや民放各局の地上波・衛星テレビ放送、『ABEMA』や『U-NEXT』、『Amazonプライムビデオ』などでのネット配信は行われない。

チャンネル形態中継有無
DAZNネット
地上波放送テレビ×
衛星放送/td> テレビ×
ABEMAネット×
Amazonプライムビデオネット×
U-NEXTネット×
Leminoネット×

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ACLE準決勝のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、準決勝や決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合、月額最安値となる「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。

「DMM×DAZNホーダイ」は「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになったプラン。DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に契約すると合計4,750円(税込)かかるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用できる。

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DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

  1. DMMの指定のページにアクセス
  2. 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力
  3. DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
  4. 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択
  5. 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

  1. DMMの指定のページにアクセス
  2. 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力
  3. 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了
  4. DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
  5. 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択
  6. DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

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今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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