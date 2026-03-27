プロ野球2026はどこで見られる？無料配信は？おすすめ視聴方法まとめ

2026年シーズンのプロ野球(NPB)がはテレビ中継に加え、ネット配信サービスの充実により視聴手段が多様化しており、視聴方法によって見られる試合や料金体系も異なる。

本記事では、プロ野球2026の放送・配信サービスについて紹介する。

プロ野球2026はどこで見られる？

2026年シーズンのプロ野球は、テレビ中継に加えて複数のネット配信サービスで視聴可能となっている。各球団ごとに放送・配信の権利が分かれているため、「どこで見られるのか分かりにくい」と感じている人も少なくない。

特に近年はDAZNやパ・リーグTV、球団公式サービスなどの普及により、スマホやPCでも手軽に試合を楽しめる環境が整っている。一方で、すべての試合を1つのサービスで網羅するのは難しく、視聴スタイルに応じた選択が重要となる。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球2026の無料視聴方法は？

2026年シーズンのプロ野球は、テレビやネット配信サービスで幅広く視聴できる一方、無料で楽しめる方法もいくつか存在する。ただし、すべての試合を完全無料で視聴する手段は限られており、無料トライアルや特定条件を活用するのが現実的な選択となる。

特に楽天モバイル契約者向けの特典や、各配信サービスの無料体験、球団主催試合の無料配信などを組み合わせることで、コストを抑えながらプロ野球を視聴することが可能だ。ここでは、プロ野球2026の主な無料視聴方法をまとめて紹介する。

プロ野球2026の無料視聴方法一覧

対象 サービス名 無料の条件・内容 11球団 DAZN BASEBALL 4月19日までの加入で初月無料 パ・リーグ Rakuten パ・リーグ Special 楽天モバイル契約者は追加料金なしで視聴可能 パ・リーグ ベースボールLIVE 新規登録で1ヶ月無料トライアル DeNA戦 ニコニコプロ野球チャンネル 主催試合を無料生中継(混雑時は制限あり) DeNA戦 U-NEXT 31日間の無料トライアル 全12球団 スカパー！プロ野球セット 加入月は無料(当月解約不可)

プロ野球2026のおすすめ視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

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DMM

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今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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