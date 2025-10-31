2025年のMLBポストシーズンは、日本時間10月1日(水)から行われている。

本記事では、MLBポストシーズン2025の視聴方法や無料配信の有無を紹介する。

MLBポストシーズン2025のどこで見られる？無料配信は？

MLBポストシーズン2025は、ネット『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)』や『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』の無料体験期間を利用することでも視聴が可能だ。また、テレビ放送は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BS』でも注目試合の中継が予定されており、無料で見られる方法は多岐にわたって用意されている。

MLBポストシーズン2025のテレビ放送・ネット配信局

MLBポストシーズン2025は、上述した『Amazonプライムビデオ』や『NHK』のほか、衛星放送『J SPORTS』とネット『SPOTV NOW』でも中継が実施される。

『SPOTV NOW』と『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)』は全試合配信となるうえ、『SPOTV NOW』は日本語実況・解説付きだ。一方で『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)』と『J SPORTS』、『NHK』の中継は注目試合のみとなる。

【無料体験】MLBポストシーズンのおすすめ視聴方法は？

【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBポストシーズン2025の日程

MLBポストシーズンは、日本時間10月1日(水)にスタート。ワイルドカード、地区シリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを経て各リーグの王者が決まる。全米チャンピオンを決めるワールドシリーズは、10月24日(金)から開催予定だ。

詳細な開催日程やプレイボール時刻、全対戦カードはこちらの記事で紹介している。

ワイルドカードシリーズ：10月1日(水)～3日(金)

地区シリーズ：10月5日(日)～12日(日)

リーグチャンピオンシップシリーズ：10月13日(月)～19日(日)

ワールドシリーズ：10月24日(金)～11月2日(日)

