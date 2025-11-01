このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
sasaki ohtani yamamoto(C)Getty images
ドジャース出場のMLBワールドシリーズを全試合配信！プライムビデオで無料体験視聴
ドジャースのワールドシリーズはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定｜MLBポストシーズン2025

大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースのMLBポストシーズン・ワールドシリーズはいつ開催？プレイボールは何時から？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

ロサンゼルス・ドジャースが、MLBポストシーズン2025のワールドシリーズへの進出が決まった。

本記事では、ワールドシリーズを戦うドジャースの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ドジャースのワールドシリーズはいつ？何時から開始？

大谷翔平や佐々木朗希、山本由伸が所属するドジャースは、ワイルドカードシリーズでシンシナティ・レッズ、地区シリーズ(ディビジョンシリーズ)でフィラデルフィア・フィリーズ、リーグ優勝決定シリーズ(リーグチャンピオンシップシリーズ)でミルウォーキー・ブルワーズを撃破してワールドシリーズに進出した。

2年連続で出場するワールドシリーズでは、ア・リーグ王者のトロント・ブルージェイズと対戦する。 10月25日(土)から最長11月2日(日)までに7戦4勝先取制で行われ、勝利した球団が全米チャンピオンだ。

なお、第5戦～第7戦は両チームともに4勝を先取していない場合にのみ実施される。

  • 第1戦：10月25日(土)9:00　先発予定：ブレイク・スネル
  • 第2戦：10月26日(日)9:00　先発予定：山本由伸
  • 第3戦：10月28日(火)9:00　先発予定：タイラー・グラスノー
  • 第4戦：10月29日(水)9:00　先発予定：大谷翔平
  • 第5戦：10月30日(木)9:00　先発予定：ブレイク・スネル
  • 第6戦：11月1日(土)9:00　先発予定：山本由伸
  • 第7戦：11月2日(日)9:00　先発予定：大谷翔平

ドジャースのワールドシリーズの中継予定

ワールドシリーズの中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ配信を実施。テレビ放送は、『J SPORTS』が録画中継を行うことが決定している。

その他、『NHK』は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BSP4K』『NHK BS』など各チャンネルに振り分けて全試合生中継する。また、『NHK総合』ではハイライトを全試合放送する。なお、NHKでの中継は途中サブチャンネルへの切り替わりなどがあるため、通しで視聴されたい方は『Amazon Prime Video』などネット配信での視聴をおすすめする。

なお第5戦以降は一方のチームが4勝していない場合のみ開催される。

開始日時ステージ対戦カード放送配信
11/2(日)
9:00		第7戦ブルージェイズ vs ドジャース・NHK BS
・J SPORTS 3(録画)
※地上波なし

プライムビデオ(無料体験あり)

SPOTV NOW

MLB.tv(Amazon無料体験あり)

※すべて日本時間。
※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

MLBワールドシリーズ・ドジャース戦のおすすめ視聴方法

【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！30日間無料トライアルで視聴可能

prime video mlb postseason 2025Amazon

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

postseason2025 spotv nowSPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

SPOTVでMLBポストシーズン全試合配信！日本語実況・解説付き今すぐ視聴

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

mlb tv amazon

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

  1. Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBポストシーズン2025｜関連情報

