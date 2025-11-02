2025年のMLBポストシーズンが、日本時間の10月1日(水)から11月2日(日)まで開催。互いに3勝3敗で迎えた最終戦となる第7戦でロサンゼルス・ドジャースが延長の末勝利し、ワールドシリーズチャンピオンに輝き2連覇を果たした。
本記事では、MLBポストシーズン2025の日程、対戦カードについて紹介する。
ワールドシリーズ｜10月25日(土)～11月2日(土)
|開始日時
|ステージ
|対戦カード
|放送
|配信
|10/25(土)
9:00
|第1戦
|ブルージェイズ 11-4 ドジャース
|・NHK総合(途中サブチャンネル切り替え)
・NHK BSプレミアム4K
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
|10/26(日)
9:00
|第2戦
|ブルージェイズ 1-5 ドジャース
|・NHK BS(途中サブチャンネル切り替え)
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
|10/28(火)
9:00
|第3戦
|ドジャース 6x-5 ブルージェイズ
|・NHK BS
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
|10/29(水)
9:00
|第4戦
|ドジャース 2-6 ブルージェイズ
|・NHK総合(途中サブチャンネル切り替え)
・NHK BSプレミアム4K
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
|10/30(木)
9:00
|第5戦
|ドジャース 1-6 ブルージェイズ
|・NHK総合(途中サブチャンネル切り替え)
・NHK BSプレミアム4K
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
|11/1(土)
9:00
|第6戦
|ブルージェイズ 1-3 ドジャース
|・NHK総合(途中サブチャンネル切り替え)
・NHK BSプレミアム4K
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
|11/2(日)
9:00
|第7戦
|ブルージェイズ 4-5 ドジャース
|・NHKBS(途中サブチャンネル切り替え)
・J SPORTS 3(録画)
|・プライムビデオ(無料体験あり)
・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon無料体験あり)
※放送・配信局は追加・変更となる可能性があります。最新情報は放送・配信局の公式サイトをご覧ください。
リーグ優勝決定シリーズ｜試合結果
|試合詳細
|ア・リーグ
|ナ・リーグ
|第1戦
|ブルージェイズ 1-3 マリナーズ
|ブルワーズ 1-2 ドジャース
|第2戦
|ブルージェイズ 3-10 マリナーズ
|ブルワーズ 1-5 ドジャース
|第3戦
|マリナーズ 4-13 ブルージェイズ
|ドジャース 3-1 ブルワーズ
|第4戦
|マリナーズ 2-8 ブルージェイズ
|ドジャース 5-1 ブルワーズ
|第5戦
|マリナーズ 6-2 ブルージェイズ
|-
|第6戦
|ブルージェイズ 6-2 マリナーズ
|-
|第7戦
|ブルージェイズ 4-3 マリナーズ
|-
|結果
|ブルージェイズ4勝 vs マリナーズ3勝
|ブルワーズ0勝 vs ドジャース4勝
地区シリーズ｜試合結果
|試合詳細
|ア・リーグ
|ナ・リーグ
|第1戦
|ブルージェイズ 10-1 ヤンキース
マリナーズ 2-3 タイガース
|フィリーズ 3-5 ドジャース
ブルワーズ 9-3 カブス
|第2戦
|ブルージェイズ 13-7 ヤンキース
マリナーズ 3-2 タイガース
|フィリーズ 3-4 ドジャース
ブルワーズ 7-3 カブス
|第3戦
|ヤンキース 9-6 ブルージェイズ
タイガース 4-8 マリナーズ
|ドジャース 2-8 フィリーズ
カブス 4-3 ブルワーズ
|第4戦
|ヤンキース 2-5 ブルージェイズ
タイガース 9-3 マリナーズ
|ドジャース 2-1 フィリーズ
カブス 6-0 ブルワーズ
|第5戦
|マリナーズ 3-2 タイガース
|ブルワーズ 3-1 カブス
|結果
|ブルージェイズ3勝 vs ヤンキース1勝
マリナーズ3勝 vs タイガース2勝
|フィリーズ1勝 vs ドジャース3勝
ブルワーズ3勝 vs カブス2勝
ワイルドカードシリーズ｜試合結果
|試合詳細
|ア・リーグ
|ナ・リーグ
|第1戦
|ガーディアンズ 1-2 タイガース
ヤンキース 1-3 レッドソックス
|カブス 3-1 パドレス
ドジャース 10-5 レッズ
|第2戦
|ガーディアンズ 6-1 タイガース
ヤンキース 4-3 レッドソックス
|カブス 0-3 パドレス
ドジャース 8-4 レッズ
|第3戦
|ガーディアンズ 3-6 タイガース
ヤンキース 4-0 レッドソックス
|カブス 3-1 パドレス
|結果
|タイガース2勝 vs ガーディアンズ1勝
ヤンキース2勝 vs レッドソックス1勝
|ドジャース2勝 vs レッズ0勝
カブス2勝 vs パドレス1勝
【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
