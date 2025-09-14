ACLE 2025-26はどこで見れる？中継局・視聴方法まとめ

アジア王者を決めるクラブチームの頂上決戦「AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26」がいよいよ開幕する。

本記事では、ACLE 2025-26の視聴方法について紹介する。

ACLEとは？大会概要

アジア王者を決めるクラブチームの最上位大会「AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)」は、アジア各国のトップクラブが集結して争う国際大会だ。2024/25シーズンから大会方式が刷新され、これまでの「AFCチャンピオンズリーグ(ACL)」に代わる新たなトップリーグとして開催されている。略称は「ACLエリート」または「ACLE」と呼ばれ、2025/26シーズンは通算44回目の開催となる。

前身には1967年に始まったアジアクラブ選手権、2002-03シーズンから2023/24シーズンまで続いたAFCチャンピオンズリーグ(ACL)があり、その系譜を受け継いだ大会となっている。

ACLE大会の日程は？

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は、予選から決勝まで約9か月にわたり開催される。各クラブはリーグステージ8試合を戦い抜いた後、ラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝へと勝ち進み、アジア王者の座を争う。

予選ステージ：2025年8月12日(火)

リーグステージ開幕：2025年9月15日(月)

第1節：2025年9月15日(月)～17日(水)

第2節：2025年9月29日(月)～10月1日(水)

第3節：2025年10月20日(月)～22日(水)

第4節：2025年11月3日(月)～5日(水)

第5節：2025年11月24日(月)～26日(水)

第6節：2025年12月8日(月)～10日(水)

第7節：2026年2月9日(月)～11日(水)

第8節：2026年2月16日(月)～18日(水)

ラウンド16 第1戦：2026年3月2日(月)～4日(水)

ラウンド16 第2戦：2026年3月9日(月)～11日(水)

準々決勝：2026年4月24日(金)～26日(日)

準決勝：2026年4月28日(火)、29日(水)

決勝：2026年5月2日(土)

日本からの出場チームと日程は？

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)には、日本からヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの3クラブが参戦する。いずれも東地区に振り分けられており、各チームはリーグステージで異なる8クラブとホーム&アウェイの総当たり(全8試合)を戦う。

ヴィッセル神戸：2024明治安田J1リーグ優勝

サンフレッチェ広島：2024明治安田J1リーグ準優勝

FC町田ゼルビア：2024明治安田J1リーグ3位(ACLE初出場)

ヴィッセル神戸の日程

MD1：9月17日(水) 21:15 vs 上海海港(アウェイ/浦東足球場)

MD2：10月1日(水) 19:00 vs メルボルン・シティ(ホーム/神戸市御崎公園球技場)

MD3：10月22日(水) 19:00 vs 江原FC(アウェイ/春川松岩スポーツタウン競技場)

MD4：11月5日(水) 19:00 vs 蔚山HD(ホーム/神戸市御崎公園球技場)

MD5：11月26日(水) 21:15 vs 上海申花(アウェイ/上海体育場)

MD6：12月9日(火) 19:00 vs 成都蓉城(ホーム/神戸市御崎公園球技場)

MD7：2月10日(火) 19:00 vs FCソウル(ホーム/神戸市御崎公園球技場)

MD8：2月17日(火) 21:15 vs ジョホール・ダルル・タクジム(アウェイ/スルタンイブラヒムスタジアム)

サンフレッチェ広島の日程

MD1：9月16日(火) 16:45 vs メルボルン・シティFC(アウェイ/メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム)

MD2：9月30日(火) 19:00 vs 上海海港(ホーム/広島サッカースタジアム)

MD3：10月21日(火) 19:00 vs 蔚山HD(アウェイ/蔚山文殊サッカー競技場)

MD4：11月4日(火) 19:00 vs 江原FC(ホーム/広島サッカースタジアム)

MD5：11月25日(火) 21:15 vs 成都蓉城(アウェイ/鳳凰山スポーツパークサッカー場)

MD6：12月10日(水) 19:00 vs 上海申花(ホーム/広島サッカースタジアム)

MD7：2月10日(火) 19:00 vs ジョホール・ダルル・タクジム(ホーム/広島サッカースタジアム)

MD8：2月17日(火) 19:00 vs FCソウル(アウェイ/ソウル・ワールドカップ競技場)

FC町田ゼルビアの日程

MD1：9月16日(火) 19:00 vs FCソウル(ホーム/町田市立陸上競技場)

MD2：9月30日(火) 21:15 vs ジョホール・ダルル・タクジム(アウェイ/スルタンイブラヒムスタジアム)

MD3：10月21日(火) 21:15 vs 上海海港(アウェイ/浦東足球場)

MD4：11月4日(火) 19:00 vs メルボルン・シティ(ホーム/町田市立陸上競技場)

MD5：11月25日(火) 19:00 vs 江原FC(アウェイ/春川松岩スポーツタウン競技場)

MD6：12月9日(火) 19:00 vs 蔚山HD(ホーム/町田市立陸上競技場)

MD7：2月10日(火) 21:15 vs 上海申花(アウェイ/上海体育場)

MD8：2月17日(火) 19:00 vs 成都蓉城(ホーム/町田市立陸上競技場)

ACLEの放送・配信予定は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。

なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。

※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。

2025-26シーズンACLEのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

【DAZN SOCCER】期間限定販売！7/20までに加入で最初の3カ月・月々980円！

DAZN

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。

※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

DAZN SOCCER 加入の注意事項

「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。

「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。

パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。

現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

【DMM×DAZNホーダイ】月額契約で特典あり

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。