田中空の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・放送予定

日本ボクシング界の中量級戦線で存在感を高める田中空の次戦に注目が集まっている。

本記事では、田中空の次戦の日程、対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

田中空の次戦は？

田中空の次戦は、2026年5月2日(土)に開催される。舞台は東京ドームで行われる大型興行「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ(THE DAY)」。世界戦を含む注目カードが並ぶ中で実施される一戦となる。

イベントは14時30分開始予定(開場12時30分)。田中の試合は全7カード中の第4試合に組まれており、メインイベントへとつながる重要なポジションで行われる。興行全体の流れを左右する役割を担うカードとして位置付けられている。

対戦相手は佐々木尽。田中が保持するOPBF東洋太平洋ウェルター級王座をかけたタイトルマッチとして、10回戦で実施される。国内ウェルター級トップ戦線を占う意味でも重要な試合となる。

同世代同士の対決という点でも注目度は高く、この一戦の結果が今後の世界戦線へのステップに直結する可能性を持つ。

項目 内容 試合日程 2026年5月2日(土) 大会名 NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ(THE DAY) 会場 東京ドーム 開始時間 14:30開始予定(開場12:30) 試合順 第4試合 対戦相手 佐々木尽 試合形式 OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ(10回戦)

田中空の対戦相手の佐々木尽とは？

田中空の対戦相手としてリングに上がる佐々木尽は、日本ボクシング界のウェルター級で世界王者誕生を期待される存在だ。リング上での激しい打ち合いから「ザ・ムービー」の異名を持ち、観客を沸かせるファイトスタイルで注目を集めている。

2001年7月28日生まれ、東京都八王子市出身。八王子中屋ボクシングジムに所属し、プロ戦績は23戦20勝(18KO)2敗1分。KO率の高さが示す通り、攻撃力を前面に押し出したスタイルを持つ右のボクサーファイターで、左フックと右ストレートの破壊力が最大の武器となる。

中学時代からボクシングを始め、定時制高校に進学後は競技に専念。日本スーパーライト級ユース王座、WBOアジアパシフィック王座、OPBF東洋太平洋王座と段階的にタイトルを積み重ね、国内トップ戦線へと駆け上がってきた。

2025年にはWBO世界ウェルター級王座に挑戦するもKO負けを喫し、大きな挫折を経験。しかし、2026年2月にTKO勝利で再起を果たし、再び世界を狙うポジションへと戻っている。復活を印象付ける勝利を経て迎える今回の一戦は、キャリアの分岐点となる可能性が高い。

田中空との対戦は2026年5月2日、東京ドームで開催される大型興行で実施。OPBF東洋太平洋ウェルター級王座を懸けたタイトルマッチとして行われる。両者は同世代でアマチュア時代から互いを知る関係にあり、試合前から強い意識をぶつけ合う構図となっている。

試合前には「大空に雷を落とす」とKO決着を予告。持ち味である攻撃力と前進力を武器に、王者・田中の牙城を崩せるかが最大の焦点となる。

田中空vs佐々木尽のテレビ放送はある？中継予定を紹介

田中空と佐々木尽の一戦は、2026年5月2日に開催される注目カードだが、地上波やBS・CSでのテレビ中継は予定されていない。視聴方法はネット配信に限定されており、動画配信サービス「Lemino」での独占生配信となる。

配信は当日14時30分からスタート予定で、イベント全体を通じて視聴が可能。試合は全7カード中の第4試合に組まれており、配信内で順次進行する形となる。

視聴形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)方式を採用。事前購入と当日購入で料金が異なり、早期購入の方が割安に設定されている。また、ドコモの対象プラン契約者であれば追加料金なしで視聴できる点もポイントとなる。

なお、Leminoでは試合前にドキュメンタリーや煽り映像の配信も予定されており、当日だけでなく事前コンテンツを含めて楽しめる構成となっている。テレビ中継がないため、視聴を予定している場合は事前に配信環境を整えておく必要がある。

項目 内容 配信サービス Lemino(独占生配信) 配信日時 2026年5月2日(土) 14:30〜 視聴形式 PPV(ペイ・パー・ビュー) 事前購入料金 6,050円 当日購入料金 7,150円 特典 ドコモ対象プラン加入者は追加料金なし テレビ放送 なし

田中空vs佐々木尽の視聴方法

株式会社NTTドコモ

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。