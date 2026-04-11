シェイドラエフの次戦はいつ？RIZIN試合日程・対戦カード・放送配信予定

ラジャブアリ・シェイドラエフの次戦がいつ行われるのか、ファンの間で注目が集まっている。
本記事では、シェイドラエフの次戦の日程や対戦カードについて紹介する。
シェイドラエフの次戦はいつ？
ラジャブアリ・シェイドゥラエフの次戦は、2026年4月12日(日)に開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」で行われる。現RIZINフェザー級王者として迎える防衛戦となり、注目度の高い一戦となる。
対戦相手は久保優太。両者は過去にも対戦しており、今回はタイトルを懸けた再戦という構図となる。挑戦者の久保は前回の敗戦を踏まえ、「弱点を見つけている」と語っており、リベンジマッチとしての側面も強いカードだ。
試合はマリンメッセ福岡A館で開催され、ケージ(金網)で行われる「LANDMARK」シリーズとして実施される。シェイドゥラエフにとっては約2年半ぶりのケージファイトとなり、日本のファンの前でどのようなパフォーマンスを見せるかにも関心が集まる。
大会は12時開場、14時開始予定で、オープニングファイトは12時30分からスタート。メインカードに向けて徐々に盛り上がりが高まる構成となる。
|項目
|内容
|試合日程
|2026年4月12日(日)
|大会名
|RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA
|対戦カード
|シェイドゥラエフ vs 久保優太
|試合形式
|RIZINフェザー級タイトルマッチ(5分3R)
|会場
|マリンメッセ福岡A館
|開始時間
|14:00(開場12:00／OPファイト12:30)
シェイドラエフの次戦はどこで見れる？
ラジャブアリ・シェイドゥラエフの次戦(久保優太戦)が行われる「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波でのテレビ放送は実施されず、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式による有料配信のみで視聴可能となる。
視聴は複数の配信プラットフォームに対応しており、『ABEMA』、『U-NEXT』、『スカパー！』、『RIZIN 100 CLUB』、『RIZIN LIVE』の5サービスでライブ配信が行われる予定。スマートフォンやPCでの視聴に加え、スカパー！ではテレビの大画面で安定した視聴も可能となる。
料金は前売りで5,500円、当日券は6,000円が基本設定となっており、RIZIN 100 CLUB会員は割引価格での購入が可能。ABEMAではプレミアム登録者向けのキャッシュバックキャンペーン、U-NEXTでは新規登録時のポイント利用など、各サービスごとに特典が用意されている。
なお、スカパー！での視聴には別途基本料が必要となる点には注意が必要だ。視聴環境や特典内容を比較しながら、自身に合ったプラットフォームを選択することが重要となる。
|サービス名
|配信形態
|料金(税込)
|特徴
|ABEMA
|PPV配信
|5,500円(前売)／6,000円(当日)
|プレミアム登録で1,100円キャッシュバックあり
|U-NEXT
|PPV配信
|5,500円(前売)／6,000円(当日)
|新規登録で600ポイントプレゼント
|スカパー！
|PPV放送
|6,000円＋基本料
|テレビで視聴可能・録画対応
|RIZIN 100 CLUB
|PPV配信
|4,700円(前売・会員価格)
|会員限定割引あり
|RIZIN LIVE
|PPV配信
|5,500円(前売)／6,000円(当日)
|公式配信サービス
RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAのおすすめ視聴方法
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②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
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④満18歳以上
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください