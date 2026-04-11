シェイドラエフの次戦はいつ？RIZIN試合日程・対戦カード・放送配信予定

ラジャブアリ・シェイドラエフの次戦がいつ行われるのか、ファンの間で注目が集まっている。

本記事では、シェイドラエフの次戦の日程や対戦カードについて紹介する。

シェイドラエフの次戦はいつ？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフの次戦は、2026年4月12日(日)に開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」で行われる。現RIZINフェザー級王者として迎える防衛戦となり、注目度の高い一戦となる。

対戦相手は久保優太。両者は過去にも対戦しており、今回はタイトルを懸けた再戦という構図となる。挑戦者の久保は前回の敗戦を踏まえ、「弱点を見つけている」と語っており、リベンジマッチとしての側面も強いカードだ。

試合はマリンメッセ福岡A館で開催され、ケージ(金網)で行われる「LANDMARK」シリーズとして実施される。シェイドゥラエフにとっては約2年半ぶりのケージファイトとなり、日本のファンの前でどのようなパフォーマンスを見せるかにも関心が集まる。

大会は12時開場、14時開始予定で、オープニングファイトは12時30分からスタート。メインカードに向けて徐々に盛り上がりが高まる構成となる。

項目 内容 試合日程 2026年4月12日(日) 大会名 RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 対戦カード シェイドゥラエフ vs 久保優太 試合形式 RIZINフェザー級タイトルマッチ(5分3R) 会場 マリンメッセ福岡A館 開始時間 14:00(開場12:00／OPファイト12:30)

シェイドラエフの次戦はどこで見れる？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフの次戦(久保優太戦)が行われる「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波でのテレビ放送は実施されず、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式による有料配信のみで視聴可能となる。

視聴は複数の配信プラットフォームに対応しており、『ABEMA』、『U-NEXT』、『スカパー！』、『RIZIN 100 CLUB』、『RIZIN LIVE』の5サービスでライブ配信が行われる予定。スマートフォンやPCでの視聴に加え、スカパー！ではテレビの大画面で安定した視聴も可能となる。

料金は前売りで5,500円、当日券は6,000円が基本設定となっており、RIZIN 100 CLUB会員は割引価格での購入が可能。ABEMAではプレミアム登録者向けのキャッシュバックキャンペーン、U-NEXTでは新規登録時のポイント利用など、各サービスごとに特典が用意されている。

なお、スカパー！での視聴には別途基本料が必要となる点には注意が必要だ。視聴環境や特典内容を比較しながら、自身に合ったプラットフォームを選択することが重要となる。

サービス名 配信形態 料金(税込) 特徴 ABEMA PPV配信 5,500円(前売)／6,000円(当日) プレミアム登録で1,100円キャッシュバックあり U-NEXT PPV配信 5,500円(前売)／6,000円(当日) 新規登録で600ポイントプレゼント スカパー！ PPV放送 6,000円＋基本料 テレビで視聴可能・録画対応 RIZIN 100 CLUB PPV配信 4,700円(前売・会員価格) 会員限定割引あり RIZIN LIVE PPV配信 5,500円(前売)／6,000円(当日) 公式配信サービス

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAのおすすめ視聴方法

本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。

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まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください