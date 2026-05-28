2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)決勝で、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルが対戦する。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の試合日程や会場、放送予定を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝はいつ？試合日程・会場

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00にキックオフを予定。連覇を目論むPSGと、初優勝を目指すアーセナルが激突する。

会場は、ハンガリーのブダペストにあるプシュカーシュ・アレーナ。最大収容人数は67,215人で、2019年11月15日の開場以降ではEURO2020のいくつかの試合やヨーロッパリーグ2022-23決勝の舞台となってきた。スタジアム名は、ハンガリー代表やレアル・マドリーのレジェンドであるフェレンツ・プスカシュ氏からとられている。

ラウンド：チャンピオンズリーグ2025-26 決勝

開始日時：2026年5月31日(日)午前1:00 (日本時間)

対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル

会場：プシュカーシュ・アレーナ(ブダペスト／ハンガリー)

チャンピオンズリーグ決勝の放送予定

チャンピオンズリーグ決勝は、引き続き『WOWOW』が生中継およびライブ配信を行う。チャンネルは衛星放送『WOWOWプライム』で生放送され、ネット『WOWOWオンデマンド』でもライブ配信予定だ。

また、ネット『Leminoプレミアム』でも配信予定だが、そちらは5月31日(日)24:00から録画配信予定だ。生中継を視聴したい場合、『WOWOW』が唯一の選択肢となる。

チャンネル 形態 放送・配信予定 WOWOWプライム 衛星放送 5/31(日)午前0:00- 生中継 WOWOWオンデマンド ネット 5/31(日)午前0:00- プライム同時配信 Leminoプレミアム ネット 5/31(日)24:00- ディレイ配信

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各チャンネル公式サイトよりご確認ください。

チャンピオンズリーグ決勝の視聴料金は？

前述の通り、チャンピオンズリーグ決勝は『WOWOW』でのみ生中継の視聴が可能。特に『WOWOWオンデマンド』ではこれまでのCLの試合も見逃し視聴できるほか、複雑な手続きや特別な視聴環境は必要なく、スマホやPC、タブレットなどで加入後すぐに楽しむことができるのでおすすめだ。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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