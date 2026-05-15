ACL2決勝は何時から？ガンバ大阪vsアル・ナスルの試合開始時間・キックオフ時間まとめ

「AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26」は、いよいよ決勝戦を迎える。日本勢として勝ち上がったガンバ大阪がアジア制覇を懸けた大一番に挑む。

本記事では、ACL2決勝・ガンバ大阪戦のキックオフ時間について紹介する。

ACL2決勝は何時から？ガンバ大阪戦のキックオフ時間まとめ

「AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26」は、いよいよ決勝戦を迎える。日本勢として勝ち上がったガンバ大阪が、サウジアラビアの強豪アル・ナスルFCとアジア制覇を懸けて激突する。

注目の決勝は、サウジアラビア・リヤドにあるキングサウード・ユニバーシティ・スタジアム(アルアウワル・パーク)で開催。アル・ナスルのホーム開催となるため、ガンバ大阪にとっては完全アウェーでの一発勝負となる。

なお、ACL2決勝のキックオフ時間は当初予定から変更され、日本時間2026年5月17日(日)午前2:45開始に決定。現地時間では5月16日(土)20:45キックオフとなる。

大会 AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26 決勝 対戦カード アル・ナスルFCvsガンバ大阪 キックオフ時間 2026年5月17日(日)2:45 現地時間 2026年5月16日(土)20:45 試合会場 キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム

(アルアウワル・パーク／サウジアラビア・リヤド)

ACL2決勝はどこで見れる？

「AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26」決勝「アル・ナスルFCvsガンバ大阪」は、『DAZN』による独占ライブ配信が実施される。日本勢としてACL2決勝へ進出したガンバ大阪にとって、日本クラブ初制覇を懸けた注目の一戦となる。

配信開始は、日本時間2026年5月17日(日)午前2:15予定。キックオフ30分前から中継がスタートし、試合開始は同日午前2:45となる。

なお、地上波、BS、CSでのテレビ放送予定は現時点で発表されておらず、ACL2決勝をライブ視聴できるのは『DAZN』のみ。また、大阪では「109シネマズ大阪エキスポシティ」にてパブリックビューイングも開催予定となっている。

ガンバ大阪は、クラブ史上10個目の主要タイトル獲得と、日本勢初となるACL2制覇を目指して完全アウェーの決勝に挑む。

視聴方法 サービス・会場 開始時間 内容 ネット配信 DAZN 5月17日(日)2:15～ 独占ライブ配信 地上波 なし － 放送予定なし BS放送 なし － 放送予定なし CS放送 なし － 放送予定なし パブリックビューイング 109シネマズ大阪エキスポシティ 5月17日(日)1:00開場

2:45上映開始 ライブビューイング実施

ACL2 決勝のおすすめ視聴方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可