Amazonクリスマスセールで安くなるものは？割引率は高い？対象ジャンル・狙い目商品まとめ

年末の大型セールとして毎年注目を集めるAmazonクリスマスタイムセール。ブラックフライデー後に行われる「最終調整セール」という位置づけもあり、どんな商品が安くなるのか、割引率に注目が集まっている。

本記事では、Amazonクリスマタイムスセールで安くなるもの・割引率について紹介する。

Amazonクリスマスセールはいつから？

Amazonクリスマスセールは、年末にかけて開催される恒例の大型セール。クリスマス直前のギフト需要から、年末年始のまとめ買いまでをカバーするタイミングで実施される。

2025年は12月16日(火)9:00に開始し、12月25日(木)23:59まで開催予定。約10日間にわたって、セール価格の商品が並ぶ。

開催名称：Amazonクリスマスタイムセール祭り

開催開始：2025年12月16日(火)9:00

開催終了：2025年12月25日(木)23:59

開催期間：約10日間

参加条件：Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能

プライム会員特典：数量限定タイムセールに30分早く参加可能。お急ぎ便・日時指定便の配送料が無料

ブラックフライデー後に実施されるセールという点もあり、買い逃した商品の再購入や、クリスマスギフト向け商品のラインナップが充実しやすい。年内最後の買い物チャンスとして、開始日と内容は事前に確認しておきたい。

Amazonクリスマスタイムセールで安くなるものは？割引率は高い？

Amazon

Amazonクリスマスセールは、ブラックフライデー後に行われる年内最後の大型セール。割引率のピークはブラックフライデーに譲る一方で、対象ジャンルの広さと実用性の高さが特徴となる。

割引率は商品ジャンルによって差があり、全体としては10〜30％前後が中心。ただし、周辺機器や日用品、美容・生活雑貨など一部カテゴリでは、それ以上の値下げが見られるケースもある。

特に安くなりやすいのは、冬物ファッション、防寒グッズ、生活用品、ギフト需要の高いおもちゃや美容家電といったジャンル。年末年始の使用を前提としたアイテムが多く、実用性重視のラインナップが並ぶ。

また、ブラックフライデーで品切れになった商品が再入荷し、クリスマスセール価格で再登場するケースも少なくない。大幅値下げを狙うというより、「必要なものを適正価格でまとめて買う」セールとして捉えるのが賢い使い方と言える。

割引率の数字だけで判断するのではなく、ジャンルごとの傾向を把握しておくことで、Amazonクリスマスセールの価値を最大限に引き出せる。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの登場予定商品は以下の通り。(割引価格・割引率、セール開始後に商品ページに記載される。）

Amazonクリスマスセールで使えるキャンペーンはある？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品対象の大規模ポイントアップ企画は実施されない。その一方で、既存の還元施策や個別キャンペーンを活用することで、実質的な割引効果を高めることは可能だ。

ポイント還元はどうなる？

クリスマスタイムセール祭りの開催期間中、セール全体を対象としたポイントアップ施策は用意されていない。ただし、常時提供されているAmazon Mastercardのポイント還元は、セール価格の商品にも通常通り適用される。

Amazon Mastercardを利用した場合、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の買い物と相性の良い支払い手段と言える。

ギフトカード購入キャンペーンの内容

2025年は、クリスマスセール前後の期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59まで。

対象となるのは、Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けページでエントリーを済ませたうえで、期間内に購入から支払い、発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため、順序には注意が必要だ。

ギフトカード特典の付与条件

購入金額 付与ポイント 5,000円〜9,999円 300ポイント 10,000円〜19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

クリスマスセールでは、単体で大きなポイント施策はないものの、支払い方法やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を引き上げられる。事前の準備が、年末の買い物の満足度を左右する。

