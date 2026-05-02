天皇賞(春)過去10年のレース結果は？歴代優勝馬・タイム・着順まとめ

長距離GⅠとして長い歴史を誇る天皇賞(春)。スタミナと戦略が勝敗を分けるこのレースでは、過去の結果を振り返ることで、好走パターンや傾向を読み解く手がかりが見えてくる。

本記事では、天皇賞(春)の過去レース結果を紹介する。

天皇賞2026春の開催日時・スケジュールまとめ

第173回天皇賞(春)は、2026年5月3日(日・祝)に京都競馬場で開催される。第3回京都競馬の最終日、第11レースとして実施される長距離GⅠで、春の古馬路線を占う重要な一戦となる。

発走は15時40分を予定。レース当日は、馬体重発表やパドック、テレビ中継などが段階的に行われるため、事前に流れを把握しておくことでスムーズに観戦や馬券購入につなげることができる。

とくに直前の馬体重やパドック気配は最終判断の材料となるため、各タイミングを押さえておくことが重要。締切直前はアクセスも集中しやすいため、余裕を持った準備が求められる。

開催日：2026年5月3日(日・祝)

開催場所：京都競馬場

レース番号：第11レース

発走時刻：15時40分

馬体重発表：14:40〜15:00頃

パドック：15:10〜15:20頃

中継開始：15:00〜

馬券締切：15:39

天皇賞(春)過去のレース結果は？

長距離GⅠとして高い格式を誇る天皇賞(春)。スタミナと持久力が求められるこのレースでは、過去の結果を振り返ることで傾向や勝ちパターンを読み解くヒントが見えてくる。

直近10年の結果を見ると、ディープボンドやシュヴァルグランのように複数回好走する常連馬が目立つ一方で、フィエールマンやキタサンブラックのように連覇を達成する名馬も登場。近年は実績馬が安定して結果を残す傾向にある。

また、2017年にキタサンブラックが記録した3分12秒5は現在もレースレコードとして残っており、京都競馬場の長距離戦における基準タイムとなっている。騎手では武豊が最多8勝を記録するなど、歴史的な名勝負とともに数々の記録が刻まれてきた。

前回の2025年大会ではヘデントールが優勝。中団から差し切る形でGⅠ初制覇を果たし、上位を4歳勢が占める結果となった。世代交代の流れも感じさせる内容となっており、今後の長距離路線を占う一戦としても注目が集まる。

開催年 優勝馬 2着 3着 タイム 2025年 ヘデントール ビザンチンドリーム ショウナンラプンタ 3:14.0 2024年 テーオーロイヤル ブローザホーン ディープボンド 3:14.2 2023年 ジャスティンパレス ディープボンド シルヴァーソニック 3:16.1 2022年 タイトルホルダー ディープボンド テーオーロイヤル 3:16.2 2021年 ワールドプレミア ディープボンド カレンブーケドール 3:14.7 2020年 フィエールマン スティッフェリオ ミッキースワロー 3:16.5 2019年 フィエールマン グローリーヴェイズ パフォーマプロミス 3:15.0 2018年 レインボーライン シュヴァルグラン クリンチャー 3:16.2 2017年 キタサンブラック シュヴァルグラン サトノダイヤモンド 3:12.5 2016年 キタサンブラック カレンミロティック シュヴァルグラン 3:15.3

天皇賞2026春の出走予定馬・騎手・枠順を紹介

2026年5月3日(日・祝)に京都競馬場で開催される第173回天皇賞(春)の出走馬・騎手・枠順が確定した。当初は16頭が登録していたものの、有力馬スティンガーグラスが回避し、最終的に15頭立てで行われる見通しとなっている。

中心となるのは、日本ダービー馬クロワデュノール。大阪杯を制して臨む一戦で、ダービー馬による春天制覇という歴史的偉業に挑戦する。また、前年覇者ヘデントールは連覇を狙う立場として出走。京都の長距離コース適性を背景に、王者としての実力を示せるかが焦点となる。

さらに、阪神大賞典を快勝したアドマイヤテラや、牝馬ながら長距離戦で存在感を示すアクアヴァーナルなど、実績と勢いを兼ね備えたメンバーが集結。スタミナと展開が勝敗を左右する舞台で、どの馬が主導権を握るのか注目が集まる。

枠 馬番 馬名 騎手 1 1 ヴェルミセル 鮫島克駿 2 2 ヴェルテンベルク 松若風馬 2 3 アドマイヤテラ 武豊 3 4 ホーエリート 戸崎圭太 3 5 ミステリーウェイ 松本大輝 4 6 マイネルカンパーナ 津村明秀 4 7 クロワデュノール 北村友一 5 8 プレシャスデイ 吉村誠之 5 9 シンエンペラー 岩田望来 6 10 エヒト 川田将雅 6 11 ケイアイサンデラ 藤懸貴志 7 12 ヘデントール C.ルメール 7 13 タガノデュード 古川吉洋 8 14 アクアヴァーナル 松山弘平 8 15 サンライズソレイユ 池添謙一

天皇賞2026春の放送・配信スケジュール

2026年5月3日(日・祝)に行われる第173回天皇賞(春)は、地上波・BS・CSに加え、オンライン配信でも視聴可能となっている。発走は15時40分を予定しており、各媒体では15時前後からメインレースに合わせた番組編成が組まれる見込みだ。

テレビ放送ではNHK総合が生中継を予定しているほか、フジテレビ系列の『みんなのKEIBA』、関西テレビ系列の『KEIBA BEAT』などが地域ごとに放送される。BSでは『BSスーパーKEIBA』や『BSイレブン競馬中継』が編成されており、複数の視聴手段が用意されている。

CSではグリーンチャンネルが全レースをライブでカバー。加えて、インターネットではJRA公式の「レースライブ」にて無料視聴が可能となるほか、YouTubeでの番組配信やグリーンチャンネルWebなどの有料サービスでも視聴できる。

レース直前はアクセス集中も予想されるため、少なくとも15時35分頃までには視聴環境を整えておきたい。事前に放送・配信手段を確認し、最適な方法でレース当日に備えることが重要となる。

区分 放送・配信 時間 地上波 NHK総合(生中継) 15時頃〜 地上波 みんなのKEIBA／KEIBA BEAT 15:00〜16:00 BS BSスーパーKEIBA 15:00〜16:00 BS BSイレブン競馬中継 12:00〜15:00／16:00〜17:30 CS グリーンチャンネル 13:00〜17:00 ネット配信 JRAレースライブ(無料) 15:40〜 ネット配信 YouTube配信 15:00〜16:00 ネット配信 グリーンチャンネルWeb 有料配信

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