SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の試合日程・放送予定・対戦カード

国内女子バレーボールの頂点を決めるSVリーグ女子チャンピオンシップはいよいよ決勝を迎える。レギュラーシーズンとプレーオフを勝ち抜いた強豪クラブ同士が激突する最終決戦は、シーズンの集大成として大きな注目を集める。

本記事では、SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の試合日程、対戦カード、放送・配信予定について紹介する。

SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の試合日程は？

2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMEN(女子SVリーグ)チャンピオンシップ決勝は、2026年4月25日(土)から4月27日(月)にかけて開催される。シーズンの頂点を決める最終決戦は、神奈川県・横浜BUNTAIでの集中開催となる。

対戦カードはSAGA久光スプリングスと大阪マーヴェラス。いずれもリーグを代表する強豪同士の対決となり、注目度の高いファイナルシリーズとなる見込みだ。

試合形式は2戦先勝方式を採用。第1戦・第2戦で決着がつかなかった場合のみ、第3戦が実施される。短期決戦ならではの緊張感の中で、どちらが先に2勝を挙げるかが焦点となる。

各試合の開始時間もあらかじめ設定されており、観戦を予定している場合は事前にスケジュールを確認しておきたい。

試合 日程 開始時間 備考 第1戦(GAME1) 2026年4月25日(土) 13:35 ― 第2戦(GAME2) 2026年4月26日(日) 16:05 ― 第3戦(GAME3) 2026年4月27日(月) 18:45 ※1勝1敗の場合のみ開催

SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の対戦カードは？

前述のとおり、2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMENチャンピオンシップ決勝は、SAGA久光スプリングスと大阪マーヴェラスの対戦カードに決定した。レギュラーシーズン上位勢と勢いに乗るチームがぶつかる構図となり、注目度の高いファイナルとなる。

SAGA久光スプリングスは準決勝でPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦し、フルセットまでもつれたシリーズを2勝1敗で制して決勝進出。安定した戦力と勝負強さを発揮し、上位チームとしての力を示した。

一方の大阪マーヴェラスは、レギュラーシーズン1位のNECレッドロケッツ川崎を相手に2連勝。下位シードながら強敵を連破しての決勝進出となり、勢いという点では今大会屈指の存在となっている。

実績と安定感の久光か、勢いに乗る大阪か。対照的な特徴を持つ両チームによる頂上決戦に注目が集まる。

SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップは、全試合がネット配信で視聴可能となっており、ファイナルに限ってはテレビ中継も実施される。プレーオフ全体を通して視聴環境が整備されており、各ラウンドの進行にあわせて多様な視聴手段が用意されている。

テレビ放送はファイナルのみ対応。GAME1はBS-TBSおよびフジテレビNEXT、GAME2とGAME3はNHK BSとフジテレビNEXTで生中継される予定となっている。なお、クォーターファイナルおよびセミファイナルはテレビ中継の対象外となる。

ネット配信では、『J SPORTSオンデマンド』をはじめ、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』や『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信が提供される。いずれもバレーボール専用パックを通じて視聴可能となっている。

さらに、『ABEMA de J SPORTS』でも同様に全試合の配信に対応。一部試合については無料ライブ配信が予定されており、クォーターファイナルやセミファイナル、ファイナルの中から特定カードが無料で視聴できる機会も用意されている。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) パソコン・スマホ・タブレットで視聴可 U-NEXT 全試合をライブ・見逃し配信 U-NEXT月額2,189円+パック2,580円 U-NEXTアプリまたはブラウザから Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,840円(初回5日間無料) Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加 ABEMA de JSPORTS 全試合をライブ・見逃し配信聴

一部試合無料ライブ配信 月額2,840円(一部無料コンテンツあり) ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能

SVリーグ女子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ女子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ女子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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