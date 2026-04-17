楽天お買い物マラソンの攻略法は？ポイント最大化のコツ・買いまわり・キャンペーン活用術

楽天お買い物マラソンは、短期間で効率よくポイントを獲得できる大型セールとして多くのユーザーに支持されている。しかし、仕組みを理解せずに買い物を進めると、本来得られるはずのポイントを取り逃してしまうケースも少なくない。

本記事では、楽天お買い物マラソンを最大限に活用するための攻略法を紹介する。

楽天お買い物マラソンの開催日程は？

楽天市場の大型セール「お買い物マラソン」は、複数回に分けて開催される点が特徴だが、2026年4月は異例となる“月3回開催”のスケジュールが組まれている。期間ごとに参加できるため、購入タイミングを分散しながらポイント還元を最大化できる構成となっている。

序盤は4月上旬にスタートし、中旬、そして月末と続く3部構成。すでに第1弾と第2弾は終了しており、次回は4月24日からの第3弾が予定されている。各期間は開始・終了時間が細かく設定されているため、終了間際の買い逃しには注意が必要だ。

また、第3弾では事前エントリーが用意されており、4月22日から受付が開始される見込み。さらに期間中の4月25日は「5と0のつく日」と重なるため、楽天カード決済によるポイント上乗せが狙える重要なタイミングとなる。

なお、ショップ買いまわりによるポイント上限は各回ごとに設定されており、4月の後半戦でも上限7,000ポイントが適用される。効率よくポイントを獲得するためには、日程とキャンペーン条件を踏まえた計画的な購入がカギとなる。

回数 開催期間 状況 第1弾 2026年4月4日20:00～4月10日01:59 終了 第2弾 2026年4月14日20:00～4月17日09:59 終了 第3弾 2026年4月24日20:00～4月27日09:59 開催予定

楽天お買い物マラソンのキャンペーン情報は？

楽天お買い物マラソンは、単なるセールではなく複数のキャンペーンを組み合わせることでポイント還元を最大化できるイベントだ。2026年4月の第3弾では、事前エントリーや買いまわり、各種ポイントアップ施策が同時展開されており、戦略的な立ち回りが重要となる。

まず注目すべきは、4月24日20時からスタートする第3弾に向けた事前エントリー。4月22日10時から受付が開始される予定で、エントリーを済ませておくことでポイントアップの対象となる。

還元の軸となるのは「ショップ買いまわり」。1,000円以上の購入を複数店舗で行うことで倍率が上昇し、最大10店舗達成でポイント10倍となる。さらにフリマサービス「ラクマ」を併用することで追加の＋1倍が加算され、条件次第では合計11倍まで引き上げることが可能だ。

ただし、買いまわりによる特典ポイントには上限が設けられており、第3弾では最大7,000ポイントまで。ラクマ特典も含めると合計1,500ポイントの上限があるため、無駄のない購入計画が求められる。

加えて、「5と0のつく日」や「勝ったら倍」、「SPU」などの常時キャンペーンも併用可能。特に4月25日は楽天カード決済によるポイントアップが狙える重要な日となる。また、セール開始直後には最大50%OFFクーポンが配布されるほか、各種割引クーポンも豊富に用意されている。

これらの施策を組み合わせることで、実質的な還元率は大きく引き上がる。キャンペーンの重複条件を理解し、タイミングを見極めることが攻略のカギとなる。

項目 内容 開催期間 4月24日20:00～4月27日09:59 事前エントリー 4月22日10:00～ ショップ買いまわり 最大10倍(1店舗1,000円以上で対象) ラクマ特典 ＋1倍(条件達成時) ポイント上限 買いまわり：最大7,000ポイント／ラクマ：最大1,500ポイント 5と0のつく日 4月25日(ポイントアップ対象日) 勝ったら倍 楽天イーグルス・ヴィッセル神戸勝利翌日 SPU 最大18倍(条件達成で常時加算) 主なクーポン 最大50%OFF／100円OFF／お米最大1,000円OFFなど

楽天お買い物マラソンのキャンペーン攻略法は？

楽天お買い物マラソンで最大限のポイント還元を狙うためには、単に買い物をするだけでは不十分だ。事前準備、キャンペーンの組み合わせ、そしてポイント上限の理解という3つの要素を押さえることで、還元率は大きく変わる。

まず重要となるのが事前準備。買い物リストをあらかじめ作成し、1,000円以上の商品を複数ショップで購入できるように整えておくことで、効率よく倍率アップを狙える。また、SPU(スーパーポイントアッププログラム)を強化しておくことも不可欠で、楽天カードや楽天モバイルなどの利用状況によって常時ポイント倍率を底上げできる。

次にカギを握るのがキャンペーンの重ね掛けだ。「5と0のつく日」を軸に、楽天カード決済によるポイント上乗せを狙うのが基本戦略となる。さらに「勝ったら倍」や「39キャンペーン」、ラクマ利用による追加ポイントなどを組み合わせることで、実質的な還元率を引き上げることが可能となる。

買いまわりでは、送料込み1,000円の商品を活用してショップ数を稼ぐのが定石。ギフトカードなどを組み合わせることで、無駄な出費を抑えながら倍率アップを達成できる。購入順は問われないため、最終的な合計金額とショップ数を意識した戦略が重要となる。

一方で、ポイント上限の管理も見逃せない。買いまわり特典は通常7,000ポイントが上限となっており、一定金額を超えるとそれ以上のポイントは付与されない。税抜価格ベースで計算される点にも注意が必要だ。

さらに、セール開始直後の2時間限定クーポンなども重要な要素となる。最大50%OFFの割引が適用されるケースもあり、事前に取得しておくことで大きな節約につながる。

これらを踏まえ、タイミングと条件を組み合わせていくことが楽天お買い物マラソン攻略の基本となる。