プロ野球2026開幕戦の予告先発は？全12球団の開幕投手と対戦カードまとめ

2026年のプロ野球がいよいよ開幕する。シーズン最初の一戦は、順位争いが始まる合図であると同時に、各球団の現在地を映し出す重要なゲームでもある。

本記事では、プロ野球2026開幕戦の予告先発について紹介する。

プロ野球2026開幕戦の予告先発は？

2026年のプロ野球は3月27日にセ・パ同時開幕を迎え、全12球団の予告先発(開幕投手)が出揃った。今季は例年以上にフレッシュな顔ぶれと実績十分のエースが入り混じる構成となっており、各カードごとに明確な見どころが存在する。

セ・リーグでは、巨人がドラフト1位ルーキーの竹丸和幸を大抜擢。球団としては64年ぶりとなる新人開幕投手という異例の起用に踏み切った。一方の阪神は昨季投手三冠に輝いた村上頌樹が2年連続で開幕マウンドに上がる。DeNAは東克樹、ヤクルトは吉村貢司郎、広島は床田寛樹、中日は柳裕也と、それぞれ実績と勢いを兼ね備えた投手が並ぶ。

パ・リーグでは、ロッテがドラフト2位ルーキーの毛利海大を開幕投手に指名し、セ・リーグの巨人とあわせて新人2人が開幕戦のマウンドに立つ珍しいシーズンとなった。オリックスは宮城大弥、ソフトバンクは上沢直之、日本ハムは伊藤大海といった実力派が順当に名を連ねる中、楽天の荘司康誠や西武の渡邉勇太朗といった初抜擢組の起用も目立つ。

なかでも注目は、ソフトバンク・上沢と日本ハム・伊藤による投げ合い。かつて同じチームでプレーした両投手が、開幕戦という大舞台で相対する「古巣対決」は今季屈指のハイライトとなる可能性が高い。新人抜擢、エース対決、初の大役といった多様なストーリーが交錯する2026年の開幕戦は、シーズンの行方を占う重要な一日となりそうだ。

リーグ 試合 球場 開始時間 予告先発 セ・リーグ 巨人 vs 阪神 東京ドーム 18:00 竹丸和幸(巨) / 村上頌樹(神) セ・リーグ DeNA vs ヤクルト 横浜スタジアム 18:00 東克樹(De) / 吉村貢司郎(ヤ) セ・リーグ 広島 vs 中日 マツダスタジアム 18:00 床田寛樹(広) / 柳裕也(中) パ・リーグ ロッテ vs 西武 ZOZOマリンスタジアム 18:30 毛利海大(ロ) / 渡邉勇太朗(西) パ・リーグ オリックス vs 楽天 京セラドーム大阪 18:30 宮城大弥(オ) / 荘司康誠(楽) パ・リーグ ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 18:30 上沢直之(ソ) / 伊藤大海(日)

プロ野球2026開幕戦はどこで見れる？

2026年のプロ野球は3月27日に開幕し、セ・パ両リーグで同時にシーズンの幕が上がる。開幕戦は注目カードが揃う一方で、「どこで視聴できるのか分かりづらい」と感じるケースも少なくない。

近年のプロ野球中継は、地上波やCS放送に加えて、複数のネット配信サービスに分散しているのが特徴だ。特にDAZNやパ・リーグTV、球団独自の配信サービスなどが主流となり、スマホやPC、テレビデバイスを通じて視聴環境は大きく広がっている。

一方で、全球団・全試合を単一サービスで網羅することは難しく、応援するチームや視聴スタイルに応じた選択が重要となる。開幕戦を確実にチェックするためには、各カードごとの放送・配信先を事前に把握しておくことがポイントだ。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

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