Nintendo Switch2の定価はいくら？値上げ前と値上げ後のSwitch2・有機EL・Liteの価格を比較

任天堂は2026年5月25日(月)より、Nintendo Switch 2(国内専用モデル)をはじめ、有機ELモデル、通常モデル、Switch Liteの本体価格を順次値上げする

本記事では、Nintendo Switch2の定価・購入方法について紹介する。

Nintendo Switch2の定価はいくら？

Nintendo Switch 2の定価(メーカー希望小売価格)は、モデルによって異なる。2026年5月25日(月)には価格改定が実施され、国内専用モデルは1万円の値上げとなることが正式発表された。

もっともスタンダードな「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデル」は、改定前49,980円(税込)だったが、価格改定後は59,980円(税込)へ変更。発売以降も高い人気が続いており、値上げ前後で大きな注目を集めている。

一方、マイニンテンドーストア限定販売となる「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は69,980円(税込)のまま据え置き。海外アカウント利用や多言語設定を希望するユーザー向けモデルとして販売されている。

また、発売当初に展開されていた「Nintendo Switch 2 マリオカート ワールド セット」は、参考価格53,980円(税込)で販売されていた。

モデル 価格(税込) 備考 Nintendo Switch 2(日本語・国内専用モデル) 59,980円 2026年5月25日より値上げ Nintendo Switch 2(日本語・国内専用モデル) 49,980円 価格改定前 Nintendo Switch 2(多言語対応モデル) 69,980円 価格据え置き／マイニンテンドーストア限定 Nintendo Switch 2 マリオカート ワールド セット 53,980円 値上げ前参考価格

Switch2を定価で購入するには？

Nintendo Switch 2を定価で購入するには、任天堂公式ストアや大手家電量販店の抽選・在庫販売を狙うのが基本となる。現在は2026年5月25日の価格改定前ということもあり、駆け込み需要が急増。オンライン・店舗ともに品薄状態が続いている。

もっとも安心して購入しやすいのは、任天堂公式の「マイニンテンドーストア」。国内専用モデルを定価で販売しており、転売価格を避けたいユーザーから注目を集めている。ただし、販売タイミングによってはSwitchソフトのプレイ時間など購入条件が設けられる場合もある。

また、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングではポイント還元やセールを利用することで“実質価格”を抑えられるケースもある。一方で、マーケットプレイス経由の高額転売商品も混在しているため、「販売元」「発送元」が公式かどうかを確認することが重要だ。

さらに、ヨドバシカメラやビックカメラ、ノジマ、エディオンなどの家電量販店では、オンライン在庫が完売していても店頭でゲリラ販売が行われるケースもある。特に地方店舗では突発的に入荷することもあり、SNSや公式アプリを活用した在庫チェックも有効な手段となっている。

価格改定前の旧価格在庫を狙う場合は、できるだけ早めに在庫確保を進めたいところだ。

販売店 特徴 定価購入しやすさ マイニンテンドーストア 公式販売／定価購入可能 ◎ Amazon 在庫復活が早い／販売元確認推奨 ○ 楽天市場・楽天ブックス ポイント還元が充実 ○ Yahoo!ショッピング PayPay還元あり △ ヨドバシカメラ 店舗・EC両対応 ○ ビックカメラ ポイント還元・店舗受取対応 ○ ノジマ／エディオン／Joshin 抽選販売・先着販売を実施する場合あり ○ ゲオ(GEO) 抽選販売や店頭販売を実施 △ イオンスタイルオンライン 本体・周辺機器も販売 △ ヤマダウェブコム オンライン抽選・販売あり △ セブンネットショッピング 周辺機器・ソフトも取り扱い △

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