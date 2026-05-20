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Aoi Fujimiya

Nintendo Switch2の定価はいくら？値上げ前と値上げ後のSwitch2・有機EL・Liteの価格を比較

Nintendo Switch2(スイッチ2)の定価はいくら？値上げ前と値上げ後のSwitch2・有機EL・Liteの価格比較まとめ

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任天堂は2026年5月25日(月)より、Nintendo Switch 2(国内専用モデル)をはじめ、有機ELモデル、通常モデル、Switch Liteの本体価格を順次値上げする

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本記事では、Nintendo Switch2の定価・購入方法について紹介する。

Nintendo Switch2の定価はいくら？

Nintendo Switch 2の定価(メーカー希望小売価格)は、モデルによって異なる。2026年5月25日(月)には価格改定が実施され、国内専用モデルは1万円の値上げとなることが正式発表された。

もっともスタンダードな「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデル」は、改定前49,980円(税込)だったが、価格改定後は59,980円(税込)へ変更。発売以降も高い人気が続いており、値上げ前後で大きな注目を集めている。

一方、マイニンテンドーストア限定販売となる「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は69,980円(税込)のまま据え置き。海外アカウント利用や多言語設定を希望するユーザー向けモデルとして販売されている。

また、発売当初に展開されていた「Nintendo Switch 2 マリオカート ワールド セット」は、参考価格53,980円(税込)で販売されていた。

モデル価格(税込)備考
Nintendo Switch 2(日本語・国内専用モデル)59,980円2026年5月25日より値上げ
Nintendo Switch 2(日本語・国内専用モデル)49,980円価格改定前
Nintendo Switch 2(多言語対応モデル)69,980円価格据え置き／マイニンテンドーストア限定
Nintendo Switch 2 マリオカート ワールド セット53,980円値上げ前参考価格

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Switch2を定価で購入するには？

Nintendo Switch 2を定価で購入するには、任天堂公式ストアや大手家電量販店の抽選・在庫販売を狙うのが基本となる。現在は2026年5月25日の価格改定前ということもあり、駆け込み需要が急増。オンライン・店舗ともに品薄状態が続いている。

もっとも安心して購入しやすいのは、任天堂公式の「マイニンテンドーストア」。国内専用モデルを定価で販売しており、転売価格を避けたいユーザーから注目を集めている。ただし、販売タイミングによってはSwitchソフトのプレイ時間など購入条件が設けられる場合もある。

また、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングではポイント還元やセールを利用することで“実質価格”を抑えられるケースもある。一方で、マーケットプレイス経由の高額転売商品も混在しているため、「販売元」「発送元」が公式かどうかを確認することが重要だ。

さらに、ヨドバシカメラやビックカメラ、ノジマ、エディオンなどの家電量販店では、オンライン在庫が完売していても店頭でゲリラ販売が行われるケースもある。特に地方店舗では突発的に入荷することもあり、SNSや公式アプリを活用した在庫チェックも有効な手段となっている。

価格改定前の旧価格在庫を狙う場合は、できるだけ早めに在庫確保を進めたいところだ。

販売店特徴定価購入しやすさ
マイニンテンドーストア公式販売／定価購入可能
Amazon在庫復活が早い／販売元確認推奨
楽天市場・楽天ブックスポイント還元が充実
Yahoo!ショッピングPayPay還元あり
ヨドバシカメラ店舗・EC両対応
ビックカメラポイント還元・店舗受取対応
ノジマ／エディオン／Joshin抽選販売・先着販売を実施する場合あり
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Nintendo Switch関連情報

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