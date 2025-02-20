025シーズンMLB公式戦開幕戦「MLB Tokyo Series by Guggenheim」ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスが、3月18日と19日に東京ドームで開催。同シリーズでは開幕戦に先立ち、両チームが読売ジャイアンツおよび阪神タイガースとプレシーズンゲームを行う。
ここでは「MLB Tokyo Series by Guggenheim」の開催日程、放送予定を紹介する。
MLB Tokyo Series by Guggenheim｜日程
2025シーズンのMLB公式戦、ロサンゼルス・ドジャースvsシカゴ・カブスが3月18日と19日に東京ドームで開催。プレシーズンゲームは、15日と16日に行われる。
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大会
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試合開始時刻
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カード
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会場
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プレシーズンゲーム
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2025/3/15(土)12:00
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カブス vs 阪神
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東京ドーム
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プレシーズンゲーム
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2025/3/15(土)19:00
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ドジャース vs 巨人
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東京ドーム
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プレシーズンゲーム
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2025/3/16(日)12:00
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ドジャース vs 阪神
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東京ドーム
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プレシーズンゲーム
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2025/3/16(日)19:00
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カブス vs 巨人
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東京ドーム
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MLB公式戦
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2025/3/18(火)19:00
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カブス vs ドジャース
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東京ドーム
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MLB公式戦
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2025/3/19(水)19:00
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カブス vs ドジャース
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東京ドーム
MLB Tokyo Series by Guggenheim｜テレビ放送/ネット配信予定
MLB Tokyo Series by Guggenheimの6試合は、『日本テレビ系列』で生中継されるが、一部試合はBS日テレとのリレー中継になるため、BS視聴環境がない方は注意が必要だ。
なお、ネット配信では『Amazonプライムビデオ』が6試合を完全ライブ配信する。『Amazonプライムビデオ』は2025シーズンのMLBを配信することが決定している。
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大会
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試合開始時刻
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カード
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放送
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配信
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プレシーズンゲーム
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2025/3/15(土)12:00
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カブス vs 阪神
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日本テレビ系列
|Amazonプライムビデオ
(30日間無料)
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プレシーズンゲーム
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2025/3/15(土)19:00
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ドジャース vs 巨人
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日本テレビ系列
|Amazonプライムビデオ
(30日間無料)
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プレシーズンゲーム
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2025/3/16(日)12:00
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ドジャース vs 阪神
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日本テレビ系列
|Amazonプライムビデオ
(30日間無料)
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プレシーズンゲーム
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2025/3/16(日)19:00
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カブス vs 巨人
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日本テレビ系列
|Amazonプライムビデオ
(30日間無料)
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MLB公式戦
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2025/3/18(火)19:00
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カブス vs ドジャース
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日本テレビ系列
|Amazonプライムビデオ
(30日間無料)
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MLB公式戦
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2025/3/19(水)19:00
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カブス vs ドジャース
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日本テレビ系列
|Amazonプライムビデオ
(30日間無料)
MLB開幕戦2025 Amazonプライムビデオの視聴方法Amazon
Amazon Prime Video（プライムビデオ）は、MLB東京シリーズの全6試合（プレシーズン4試合＋開幕戦2試合）をライブ配信する。プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。現在会員でない方も30日間の無料トライアルに登録すれば視聴可能だ。（※体験期間内での解約なら料金なし）
また、2025年のMLBレギュラーシーズンで、日本人選手が出場予定の試合を中心に毎週末に2試合ずつ、年間54試合をPrime Video内の「SPOTV」チャンネルでライブ配信することが決定。日本のAmazonプライムビデオがプライム会員向けの見放題コンテンツとしてMLBのレギュラーシーズンの試合をライブ配信するのは今回が初めてとなる。なお、プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能となる。
Amazon内の「SPOTV」チャンネルでは試合のライブ配信以外にも注目試合のディレイ配信、ハイライト番組や特集番組など多彩なMLBコンテンツの配信を予定している。
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