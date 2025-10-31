このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ABEMAでMLBワールドシリーズ2025の配信はある？ない？無料視聴する方法は？

ABEMAのMLBワールドシリーズ2025中継はない？その他の無料ネット配信、テレビ放送はある？お得な視聴方法を紹介。

MLBワールドシリーズ2025が、日本時間10月25日(土)から開催されている。

本記事では、『ABEMA』でのMLBワールドシリーズ中継や無料視聴方法の有無を紹介する。

MLBワールドシリーズ2025のABEMA配信はある？

2025シーズンもMLBのレギュラーシーズンを生中継してきた『ABEMA』。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース戦については、平日全試合をライブ配信していた。その他、今永昇太・鈴木誠也所属のシカゴ・カブス戦、ダルビッシュ有・松井裕樹所属のサンディエゴ・パドレス戦も多く取り扱ってきた。

しかし、ポストシーズンについては中継情報が伝えられず。取り扱いなしとなっている

MLBワールドシリーズ2025の無料視聴方法は？

MLBワールドシリーズ2025は、ネット『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)』や『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』の無料体験期間を利用することでも視聴が可能だ。また、テレビ放送は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BS』でも注目試合の中継が予定されており、無料で見られる方法は多岐にわたって用意されている。

MLBワールドシリーズ2025のテレビ放送・ネット配信予定

MLBワールドシリーズ2025は、上述した『Amazonプライムビデオ』や『NHK』のほか、衛星放送『J SPORTS』とネット『SPOTV NOW』でも中継が実施される。

SPOTV NOW』と『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)』は全試合配信となるうえ、『SPOTV NOW』は日本語実況・解説付きだ。一方で『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)』と『J SPORTS』、『NHK』の中継は注目試合のみとなる。

配信サービス形態月額(税込)ポストシーズン中継
Amazon Prime Videoネット600円(30日間無料体験あり)・注目試合(毎日1試合)
・ドジャース戦＆ワールドシリーズは全試合
SPOTV NOWネットベーシック：2,000円
プレミアム：3,000円		・全試合(日本語実況解説付き)
MLB.tv(Amazonあり)ネット4,220円(7日間無料体験あり)・全試合
J SPORTS衛星放送2,515円(＋スカパー基本料429円)・注目試合
NHK地上波/NHK BS地上波・BS-・全試合(試合ごとにBSまたは総合で中継)

【無料体験】MLBポストシーズンのおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦のワールドシリーズ全試合配信！

prime video mlb postseason 2025Amazon

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

postseason2025 spotv nowSPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

SPOTVでMLBポストシーズン全試合配信！日本語実況・解説付き今すぐ視聴

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

mlb tv amazon

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

  1. Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBポストシーズン2025｜関連情報

0