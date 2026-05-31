チャンピオンズリーグ決勝の見逃し配信はどこで見られる？無料視聴は可能？

欧州サッカーの頂点を決める2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ決勝「パリ・サンジェルマン vs アーセナル」が、日本時間2026年5月31日(日)に開催された。

深夜のキックオフということもあり、リアルタイムでの観戦が叶わなかった方や、歴史的な熱戦をもう一度じっくりと振り返りたい方も多いのではないだろうか。

本記事では、CL決勝の見逃し（ディレイ）配信のスケジュールや視聴方法について詳しく解説する。

チャンピオンズリーグ決勝の見逃し配信はある？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」は、WOWOWで独占中継・ライブ配信が行われた。そのWOWOWでは見逃し視聴が可能となっている。

また、Leminoプレミアムでは決勝戦の録画(ディレイ)配信を視聴することも可能だ。

サービス 見逃し配信の有無 WOWOWオンデマンド あり

（試合終了後すぐ） Leminoプレミアム あり

（試合当日24時以降配信）

見逃し配信の無料視聴はできる？

Leminoプレミアムは有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝の見逃し配信は、Leminoプレミアムの31日間無料トライアルを利用して視聴できるのでおすすめだ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアムは31日間無料トライアルあり！

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年5月31日時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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