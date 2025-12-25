中谷潤人vsエルナンデスのテレビ放送はある？ネット配信予定・視聴方法まとめ

中谷潤人とセバスチャン・エルナンデスによる注目の一戦が迫っている。世界戦線で存在感を高める中谷にとって、新たな階級での重要な試金石となる試合だ。

中谷潤人vsエルナンデスのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

中谷潤人vsエルナンデスはいつ？

中谷潤人とセバスチャン・エルナンデスの一戦は、日本時間12月27日(土)に行われる。開催地はサウジアラビア・リヤド。世界的な注目を集める大型興行「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の中で実施される。

この試合はWBA世界スーパーバンタム級12回戦として組まれており、中谷にとっては新階級での価値を示す重要な舞台となる。無敗を誇るエルナンデスを相手に、どのような内容を見せるのかが焦点だ。

大会当日は日本時間18:00からイベントがスタート予定。中谷vsエルナンデスも同日に行われるため、視聴予定のファンはスケジュールを事前に押さえておきたい。

項目 内容 試合日 2025年12月27日(土)(日本時間) 開催地 サウジアラビア・リヤド 大会名 THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI 試合形式 WBA世界スーパーバンタム級12回戦 対戦カード 中谷潤人 vs セバスチャン・エルナンデス

中谷潤人vsエルナンデスのテレビ放送・ネット配信予定は？

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは、サウジアラビア・リヤドで行われるビッグイベント「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」のカードとして実施される。日本国内での視聴は映像配信サービス『Lemino』によるPPV生配信が中心となる。

地上波、BS、CSでのテレビ中継はなく、Amazon Prime Video、WOWOW、U-NEXTといった主要配信サービスでも配信予定はない。一方で、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)は、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの有料会員向けページ・プレイヤーから視聴することが可能だ。

PPVの料金は、事前購入が4,950円(税込)、試合当日の購入は5,500円(税込)。生配信に加え、試合後も2026年1月3日(土)23:59まで見逃し配信が利用できる。事前価格での販売は12月26日(金)20:59までとなる。

なお、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でPPVの購入・視聴はできない。その場合はLeminoで直接PPVを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

また、PPVはLeminoプレミアムに加入していなくても購入可能。ドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を契約している場合は、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる。

視聴方法 料金(税込) 視聴期間 備考 Lemino PPV(事前購入) 4,950円 生配信＋～2026/1/3(土)23:59 12/26(金)20:59まで Lemino PPV(当日購入) 5,500円 生配信＋～2026/1/3(土)23:59 イベント開始まで DAZN経由購入 上記と同額 生配信＋見逃し配信 DAZN有料会員(dアカウント除く) 対象ドコモプラン 0円 生配信＋見逃し配信 自動的に購入済表示

※配信開始時間や内容は変更となる場合あり

※通信環境や端末、サービスの混雑状況によっては画質が安定しない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。