平良達郎と対戦！ジョシュア・ヴァンは強い？戦績・ファイトスタイル・評価まとめ

フライ級戦線で頭角を現しつつあるジョシュア・ヴァンの戦績やファイトスタイルに注目が集まっている。

本記事では、ジョシュア・ヴァンの戦績・ファイトスタイルについて紹介する。

ジョシュア・ヴァンの戦績は？

ジョシュア・ヴァンは、フライ級戦線で急速に評価を高めているファイターの一人だ。プロMMA通算戦績は16勝2敗、UFCでは9勝1敗と安定した結果を残しており、現在は世界フライ級王者の座に就いている。

ミャンマー出身選手として初、さらにアジア人男性として初のUFC王者となった実績は大きく、グローバルな舞台でもその存在感を強めている。

戦績の内訳を見ると、KO/TKOが8勝、一本勝ちが2勝、判定勝ちが6勝と、打撃主体ながら総合力の高さも際立つ。フィニッシュ率は約62.5%と高水準を維持しており、試合を決め切る能力にも優れている。

近年では、アレシャンドレ・パントージャとのタイトル戦で勝利し王座を獲得。ブランドン・ロイバルとの激戦や、ブルーノ・シウバ戦でのTKO勝利など、強豪相手に結果を積み上げてきた。一方で、チャールズ・ジョンソン戦でのKO負けがUFC唯一の黒星となっている。

総合的に見ても、ヴァンは攻撃力と勝負強さを兼ね備えた王者として、今後のフライ級戦線の中心に位置する存在となっている。

項目 内容 プロ通算戦績 16勝2敗 UFC戦績 9勝1敗 KO/TKO勝利 8回 一本勝ち 2回 判定勝ち 6回 敗戦内訳 KO負け1回／一本負け1回 フィニッシュ率 約62.5% 主な実績 UFC世界フライ級王者

ジョシュア・ヴァンのファイトスタイルは？

ジョシュア・ヴァンは、圧倒的な打撃の回転力と前進圧力を軸に試合を支配するフライ級屈指のストライカーだ。ボクシングをベースとした攻撃力に加え、守備面や試合運びの完成度も高く、総合力に優れたファイターとして評価されている。

最大の武器は、UFCでもトップクラスを誇る打撃数。1分間あたりの有効打撃数は8.8前後とされ、全階級を通じても異例の水準にある。ジャブを軸にストレートやフックを織り交ぜたコンビネーションで相手を削り、序盤からボディへの攻撃を積み重ねることでスタミナを奪う展開を作り出す。

一方で、単なるラッシュ型ではなく、試合の流れを見極めながら圧力をかける「ペイシェント・プレッシャー」も特徴。序盤は距離を測りつつ相手の反応を探り、中盤以降にペースを引き上げる展開を得意とする。状況に応じて戦術を修正する柔軟性や、的確なカウンターを合わせる判断力も兼ね備えている。

さらに、テイクダウンディフェンスの高さも見逃せないポイントだ。防御率は80%前後とされ、組みの展開でも主導権を渡さない。相手のタックルを切った直後に打撃へ繋げるなど、攻防の切り替えもスムーズで、グラップラー相手にも優位に立てる構造となっている。

精神面とスタミナも強みのひとつ。打ち合いを恐れず前に出続けるメンタルと、ラウンドを重ねるごとに勢いを増す持久力を兼ね備えており、終盤でも攻撃の手を緩めない。

打撃で主導権を握りつつ、組まれても崩れない安定感を持つヴァンは、現代MMAにおける完成度の高いプレッシャーストライカーと言える存在だ。

ョシュア・ヴァン UFC最新試合の放送・配信情報

平良達郎とジョシュア・ヴァンと対戦する「UFC328」は、テレビでの中継は行われず、オンライン配信サービスを通じて視聴する形となる。ライブ配信および見逃し配信は『U-NEXT』と『UFCファイトパス』が対応する。

U-NEXTは月額プランでの提供となっており、初回登録者には31日間の無料トライアルが用意されている。一方、UFCファイトパスは月額制のプレミアムプラン(月額2,699円/税込)での視聴が可能。いずれも大会全体をライブで楽しめるほか、後から見返せるアーカイブ配信にも対応している。

大会 日時(日本時間) 主な対戦カード テレビ放送 配信サービス UFC328 2026年5月10日(日)

アーリープレリム：06:00〜

プレリム：08:00〜

メインカード：10:00〜 ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎

ハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランド ほか なし U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

UFCファイトパス

平良達郎対ジョシュア・ヴァン UFC最新試合のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。