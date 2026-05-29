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jleague 100 yearsJ.LEAGUE
Yuta Tokuma

J百年構想リーグプレーオフの対戦カード・日程一覧

J1 リーグ
FC町田ゼルビア
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
アビスパ福岡
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
名古屋グランパス
柏レイソル
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FC大阪
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福島ユナイテッドFC
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ギラヴァンツ北九州
鹿児島ユナイテッドFC
カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC
松本山雅FC
AC長野パルセイロ
奈良クラブ
SC相模原
テゲバジャーロ宮崎
ザスパ群馬
栃木シティ
栃木SC
ヴァンラーレ八戸
ツエーゲン金沢
横浜FC
湘南ベルマーレ
アルビレックス新潟
MIOびわこ滋賀

【Jリーグ百年構想リーグ】明治安田Jリーグ百年構想リーグは地域リーグラウンドが終了し、プレーオフラウンドに突入する。プレーオフラウンドの試合日程を紹介する。

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Jリーグのシーズン以降に伴い開催されている明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグラウンドの全日程が終了。5月30日からは順位決定戦となるプレーオフラウンドが開催される。

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本記事では、Jリーグ百年構想リーグ プレーオフラウンドの試合日程やテレビ放送/ネット配信予定を紹介する。

J1百年構想リーグ｜プレーオフラウンド試合日程

J1百年構想リーグプレーオフラウンドは、EAST、WESTの地域リーグラウンド同一順位のチーム同士がホーム＆アウェイで対戦して最終順位を決定する。

決定戦試合日時対戦カード試合会場放送・配信
1-2位15/30(土)
14:00		神戸 vs 鹿島ノエスタDAZN/NHK BS
26/6(土)
14:00		鹿島 vs 神戸メルスタDAZN/NHK BS
3-4位15/30(土)
15:00		C大阪 vs FC東京ハナサカDAZN
26/6(土)
14:00		FC東京 vs C大阪MUFG国立DAZN
5-6位15/30(土)
14:00		名古屋 vs 町田パロ瑞穂DAZN
26/6(土)
15:00		町田 vs 名古屋GスタDAZN
7-8位15/30(土)
14:00		広島 vs 川崎FEピースDAZN
26/6(土)
19:00		川崎F vs. 広島U等々力DAZN
9-10位15/30(土)
16:00		G大阪 vs 東京VパナスタDAZN
26/6(土)
16:00		東京V vs G大阪味スタDAZN
11-12位15/31(日)
14:00		岡山 vs 浦和JFEスDAZN
26/6(土)
16:00		浦和 vs 岡山埼玉DAZN
13-14位15/31(日)
14:00		清水 vs 横浜FMアイスタDAZN
26/6(土)
17:00		横浜FM vs 清水日産スDAZN
15-16位15/30(土)
19:00		京都 vs 柏サンガSDAZN/KBS京都
26/6(土)
18:00		柏 vs 京都三協F柏DAZN
17-18位15/30(土)
17:00		長崎 vs 水戸ピースタDAZN
26/6(土)
15:00		水戸 vs 長崎KsスタDAZN
19-20位15/30(土)
16:00		福岡 vs. 千葉ベススタDAZN
26/6(土)
14:00		千葉 vs 福岡フクアリDAZN

※試合日程は変更になる可能性があります。

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J2・J3百年構想リーグ｜プレーオフラウンド試合日程

J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンドは、EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの地域リーグラウンド同一順位のチーム同士が1試合制のノックアウト方式で対戦して最終順位を決定する。

決定戦試合日時対戦カード試合会場放送・配信
1-4位1-A5/30(土)
14:00		仙台 vs 甲府ユアスタDAZN
1-B5/30(土)
18:00		富山 vs 宮崎長野UDAZN
26/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
5-8位1-A5/31(日)
14:00		秋田 vs 札幌ソユスタDAZN
1-B5/30(土)
14:00		新潟 vs 鹿児島デンカSDAZN
26/6(土)
14:00
6/6(土)
18:00
6/7(日)
14:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
14:00
6/6(土)
18:00
6/7(日)
14:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
9-12位1-A5/30(土)
14:00		湘南 vs いわきレモンSDAZN
1-B5/30(土)
14:00		徳島 vs 鳥栖鳴門大塚DAZN
26/6(土)
19:00
6/7(日)
13:05		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
19:00
6/7(日)
13:05		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
13-16位1-A5/30(土)
14:00		横浜FC vs 大宮ニッパツDAZN
1-B5/30(土)
14:00		高知 vs 山口ギオンスDAZN
26/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
17-20位1-A5/30(土)
14:00		相模原 vs 藤枝ギオンスDAZN
1-B5/30(土)
16:00		愛媛 vs 熊本ニンスタDAZN
26/6(土)
14:00
6/7(日)
19:30		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
14:00
6/7(日)
19:30		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
21-24位1-A5/31(日)
14:00		群馬 vs 岐阜正田スタDAZN
1-B5/31(日)
14:00		金沢 vs 鳥取ゴースタDAZN
26/6(土)
15:00
6/7(日)
14:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
15:00
6/7(日)
14:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
25-28位1-A5/31(日)
14:00		山形 vs 松本NDスタDAZN
1-B5/30(土)
14:00		奈良 vs 大分ロートFDAZN
26/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
16:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
16:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
29-32位1-A5/30(土)
14:00		栃木C vs 盛岡CFSDAZN
1-B5/30(土)
14:00		FC大阪 vs 滋賀花園DAZN
26/6(土)
14:00
6/6(土)
14:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/6(土)
14:00
6/6(土)
14:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
33-36位1-A6/1(月)
19:00		八戸 vs 福島プラスタDAZN
1-B5/31(日)
14:00		今治 vs 琉球アシさとDAZN
26/7(日)
13:00
6/7(日)
14:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/7(日)
13:00
6/7(日)
14:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN
37-40位1-A5/31(日)
14:00		栃木SC vs 長野カンセキDAZN
1-B5/31(日)
14:00		讃岐 vs 北九州メグスタDAZN
26/5(金)
19:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
18:00		1-A勝者 vs 1-B勝者未定DAZN
6/5(金)
19:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
18:00		1-A敗者 vs 1-B敗者未定DAZN

※第2戦の試合日程、試合会場は対戦カードにより決定
※試合日程は変更になる可能性があります。

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