J百年構想リーグプレーオフの対戦カード・日程一覧

Jリーグのシーズン以降に伴い開催されている明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグラウンドの全日程が終了。5月30日からは順位決定戦となるプレーオフラウンドが開催される。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグ プレーオフラウンドの試合日程やテレビ放送/ネット配信予定を紹介する。
J1百年構想リーグ｜プレーオフラウンド試合日程
J1百年構想リーグプレーオフラウンドは、EAST、WESTの地域リーグラウンド同一順位のチーム同士がホーム＆アウェイで対戦して最終順位を決定する。
|決定戦
|戦
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|1-2位
|1
|5/30(土)
14:00
|神戸 vs 鹿島
|ノエスタ
|DAZN/NHK BS
|2
|6/6(土)
14:00
|鹿島 vs 神戸
|メルスタ
|DAZN/NHK BS
|3-4位
|1
|5/30(土)
15:00
|C大阪 vs FC東京
|ハナサカ
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
|FC東京 vs C大阪
|MUFG国立
|DAZN
|5-6位
|1
|5/30(土)
14:00
|名古屋 vs 町田
|パロ瑞穂
|DAZN
|2
|6/6(土)
15:00
|町田 vs 名古屋
|Gスタ
|DAZN
|7-8位
|1
|5/30(土)
14:00
|広島 vs 川崎F
|Eピース
|DAZN
|2
|6/6(土)
19:00
|川崎F vs. 広島
|U等々力
|DAZN
|9-10位
|1
|5/30(土)
16:00
|G大阪 vs 東京V
|パナスタ
|DAZN
|2
|6/6(土)
16:00
|東京V vs G大阪
|味スタ
|DAZN
|11-12位
|1
|5/31(日)
14:00
|岡山 vs 浦和
|JFEス
|DAZN
|2
|6/6(土)
16:00
|浦和 vs 岡山
|埼玉
|DAZN
|13-14位
|1
|5/31(日)
14:00
|清水 vs 横浜FM
|アイスタ
|DAZN
|2
|6/6(土)
17:00
|横浜FM vs 清水
|日産ス
|DAZN
|15-16位
|1
|5/30(土)
19:00
|京都 vs 柏
|サンガS
|DAZN/KBS京都
|2
|6/6(土)
18:00
|柏 vs 京都
|三協F柏
|DAZN
|17-18位
|1
|5/30(土)
17:00
|長崎 vs 水戸
|ピースタ
|DAZN
|2
|6/6(土)
15:00
|水戸 vs 長崎
|Ksスタ
|DAZN
|19-20位
|1
|5/30(土)
16:00
|福岡 vs. 千葉
|ベススタ
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
|千葉 vs 福岡
|フクアリ
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性があります。
J2・J3百年構想リーグ｜プレーオフラウンド試合日程
J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンドは、EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの地域リーグラウンド同一順位のチーム同士が1試合制のノックアウト方式で対戦して最終順位を決定する。
|決定戦
|戦
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|1-4位
|1-A
|5/30(土)
14:00
|仙台 vs 甲府
|ユアスタ
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
18:00
|富山 vs 宮崎
|長野U
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|5-8位
|1-A
|5/31(日)
14:00
|秋田 vs 札幌
|ソユスタ
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
14:00
|新潟 vs 鹿児島
|デンカS
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
6/6(土)
18:00
6/7(日)
14:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
14:00
6/6(土)
18:00
6/7(日)
14:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|9-12位
|1-A
|5/30(土)
14:00
|湘南 vs いわき
|レモンS
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
14:00
|徳島 vs 鳥栖
|鳴門大塚
|DAZN
|2
|6/6(土)
19:00
6/7(日)
13:05
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
19:00
6/7(日)
13:05
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|13-16位
|1-A
|5/30(土)
14:00
|横浜FC vs 大宮
|ニッパツ
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
14:00
|高知 vs 山口
|ギオンス
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|17-20位
|1-A
|5/30(土)
14:00
|相模原 vs 藤枝
|ギオンス
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
16:00
|愛媛 vs 熊本
|ニンスタ
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
19:30
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
19:30
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|21-24位
|1-A
|5/31(日)
14:00
|群馬 vs 岐阜
|正田スタ
|DAZN
|1-B
|5/31(日)
14:00
|金沢 vs 鳥取
|ゴースタ
|DAZN
|2
|6/6(土)
15:00
6/7(日)
14:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
15:00
6/7(日)
14:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|25-28位
|1-A
|5/31(日)
14:00
|山形 vs 松本
|NDスタ
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
14:00
|奈良 vs 大分
|ロートF
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
16:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
14:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
16:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|29-32位
|1-A
|5/30(土)
14:00
|栃木C vs 盛岡
|CFS
|DAZN
|1-B
|5/30(土)
14:00
|FC大阪 vs 滋賀
|花園
|DAZN
|2
|6/6(土)
14:00
6/6(土)
14:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/6(土)
14:00
6/6(土)
14:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|33-36位
|1-A
|6/1(月)
19:00
|八戸 vs 福島
|プラスタ
|DAZN
|1-B
|5/31(日)
14:00
|今治 vs 琉球
|アシさと
|DAZN
|2
|6/7(日)
13:00
6/7(日)
14:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/7(日)
13:00
6/7(日)
14:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
|37-40位
|1-A
|5/31(日)
14:00
|栃木SC vs 長野
|カンセキ
|DAZN
|1-B
|5/31(日)
14:00
|讃岐 vs 北九州
|メグスタ
|DAZN
|2
|6/5(金)
19:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
18:00
|1-A勝者 vs 1-B勝者
|未定
|DAZN
|6/5(金)
19:00
6/7(日)
14:00
6/7(日)
18:00
|1-A敗者 vs 1-B敗者
|未定
|DAZN
※第2戦の試合日程、試合会場は対戦カードにより決定
※試合日程は変更になる可能性があります。
Jリーグ百年構想リーグプレーオフラウンド｜おすすめの視聴方法
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