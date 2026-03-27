プロ野球開幕戦の決め方は？主催権のルール・カード・日程まとめ

開幕戦の組み合わせは単純な抽選ではなく、前シーズンの順位や主催権のルールなど複数の要素をもとに決定されている。

本記事では、プロ野球開幕戦の対戦カードの決め方、ルールや仕組みについて紹介する。

2026年のプロ野球開幕戦の決め方は？

2026年のプロ野球は3月27日(金)にセ・パ両リーグ同時開幕を迎える。シーズンの幕開けとなる開幕戦は、単なる日程調整ではなく「主催権」と「対戦カード」の2つの要素によって決定されている。

まず、開幕戦を本拠地で開催できる主催権(ホームゲーム)は、過去のリーグ順位を基準に決まる。ただし、現在はセ・リーグとパ・リーグで参照するシーズンが異なっており、セ・リーグは2024年、パ・リーグは2023年の上位3球団(Aクラス)が原則として主催権を得る仕組みとなっている。

2026年のセ・リーグでは、巨人とDeNAが主催権を獲得。さらに本来は阪神が主催予定だったが、甲子園球場で選抜高校野球大会が開催される影響や代替球場の都合により辞退し、繰り上げで広島が主催を務めることになった。

一方のパ・リーグは、2023年の上位3球団であるオリックス、ロッテ、ソフトバンクがそのまま主催チームとして開幕戦を開催する。いずれも本拠地での試合となり、上位チームがホームでシーズンをスタートする構図が維持されている。

なお、対戦カード自体には現在明確な固定ルールは存在しない。かつては順位に応じた自動的な組み合わせが採用されていたが、現在は興行性や注目度、球場事情などを考慮し、リーグ側が柔軟にカードを編成しているのが特徴だ。

こうした仕組みの背景には、過去の特例措置による影響がある。サッカーW杯開催や東日本大震災、新型コロナウイルスによる日程変更などにより主催権の基準年が調整され、現在の「セは2年前、パは3年前」という制度が定着している。

項目 セ・リーグ パ・リーグ 主催権の基準 2024年順位(上位3球団) 2023年順位(上位3球団) 主催球団(2026年) 巨人、DeNA、広島(阪神辞退により繰り上げ) オリックス、ロッテ、ソフトバンク 対戦カードの決定 固定ルールなし(リーグが調整) 固定ルールなし(リーグが調整) 基準年の違いの理由 過去の特例措置による調整 震災・コロナ影響でスライド

2026年プロ野球の開幕カードと日程は？

2026年シーズンのプロ野球は、3月27日(金)にセ・パ両リーグ同時にスタートする。開幕初日は全国6球場で試合が組まれており、各カードがシーズンの流れを左右する重要な一戦として注目される。

セ・リーグでは、前々年の成績をもとに主催球団が決定される中、2026年は阪神が本拠地を使用できない影響を受け、広島が繰り上げで主催を担当。東京ドーム、横浜スタジアム、マツダスタジアムの3会場で開幕戦が開催される構成となっている。

一方、パ・リーグはオリックス、ロッテ、ソフトバンクの3球団がホームで開幕戦を迎える。いずれの試合も18時30分に開始予定で、同時進行で一斉にシーズンが幕を開けるスケジュールとなっている。

なお、ヤクルトの本拠地・神宮球場での主催試合は開幕日ではなく、3月31日(火)の広島戦がホーム初戦として設定されている。

リーグ 対戦カード 球場 開始時間 セ・リーグ 巨人 vs 阪神 東京ドーム 18:15 セ・リーグ DeNA vs ヤクルト 横浜スタジアム 18:30 セ・リーグ 広島 vs 中日 マツダスタジアム 18:00 パ・リーグ ロッテ vs 西武 ZOZOマリンスタジアム 18:30 パ・リーグ オリックス vs 楽天 京セラドーム大阪 18:30 パ・リーグ ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 18:30

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