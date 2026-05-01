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DAZN SOCCER topDAZN
サッカー特化プランDAZN SOCCER期間限定販売！今なら最初の3カ月・月々980円
Tsutomu Maeda

DAZNサッカーパックに無料トライアルはある？お得な加入方法は？

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サッカー特化型プラン「DAZN SOCCCER(ダゾーンサッカー)」に無料体験はある？お得になる加入方法は？

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

期間限定7/20まで割引中

『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

本記事では、「DAZN SCOCER」の無料トライアルの有無やお得な加入方法を紹介する。

DAZN SOCCERが期間限定で登場！料金は？

『DAZN』は、2026年8月30日(日)までの期間限定でサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供。加入は年間プラン(月々払い)のみとなるが、「DAZN Standard」のすべてのサッカーコンテンツをよりお得な年間価格で視聴することができる。

具体的には、「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々換算約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)。一方で「DAZN SOCCER」は年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)となる。

『DAZN SOCCCER』に加入すると、プロ野球やモータースポーツ、格闘技といったサッカー以外のコンテンツを除き、2026年ワールドカップ(W杯)全試合など『DAZN』が提供するすべてのサッカーコンテンツをよりお得に視聴することができる。

月額プランも含めた価格比較は以下の通り。

プラン月々の料金年間料金
DAZN SOCCER
[8/30(日)まで期間限定]		2,600円
[7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円]		合計31,200円
[7/20(月・祝)までの加入で合計26,340円]
DAZN STANDARD(月額)4,200円
DMM×DAZNホーダイなら3,480円		合計50,400円
DMM×DAZNホーダイなら合計41,760円
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)月々換算約2,667円32,000円
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)3,200円合計38,400円

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。
※価格はすべて税込。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

DAZN SOCCERに無料トライアルはある？お得な加入方法は？

結論として、「DAZN SOCCER」を含む『DAZN』の各プランに無料トライアル期間は設けられていない。加入した場合は、必ず料金が発生する。

とはいえ、「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)(4カ月目から月々2,600円)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 割引キャンペーン

  • 期間：2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59
  • 価格：
    【月々】2,600円 → 980円(最初の3カ月間・月々)
    ※4カ月目から通常価格2,600円
    【年間総額】31,200円 → 26,340円
    [通常価格より4860円引き！]

※価格はすべて税込。

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DAZN SOCCERの登録手順

「DAZN SOCCER」の登録は簡単4ステップ。7月20日(月・祝)23:59までに加入手続きを完了させた場合、自動的に最初の3カ月・980円キャンペーンが適用される。

「DAZN SOCCER」の加入方法は以下の通り。

  1. DAZN公式サイトへアクセス
  2. 「サッカーを選択」をタップ
  3. メールアドレスを入力
  4. 支払い情報を入力して登録が完了！

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