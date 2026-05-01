『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

本記事では、「DAZN SCOCER」の無料トライアルの有無やお得な加入方法を紹介する。

DAZN SOCCERが期間限定で登場！料金は？

『DAZN』は、2026年8月30日(日)までの期間限定でサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供。加入は年間プラン(月々払い)のみとなるが、「DAZN Standard」のすべてのサッカーコンテンツをよりお得な年間価格で視聴することができる。

具体的には、「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々換算約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)。一方で「DAZN SOCCER」は年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)となる。

『DAZN SOCCCER』に加入すると、プロ野球やモータースポーツ、格闘技といったサッカー以外のコンテンツを除き、2026年ワールドカップ(W杯)全試合など『DAZN』が提供するすべてのサッカーコンテンツをよりお得に視聴することができる。

月額プランも含めた価格比較は以下の通り。

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

※価格はすべて税込。

DAZN SOCCERに無料トライアルはある？お得な加入方法は？

結論として、「DAZN SOCCER」を含む『DAZN』の各プランに無料トライアル期間は設けられていない。加入した場合は、必ず料金が発生する。

とはいえ、「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)(4カ月目から月々2,600円)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 割引キャンペーン

期間：2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59

価格：

【月々】2,600円 → 980円(最初の3カ月間・月々)

※4カ月目から通常価格2,600円

【年間総額】31,200円 → 26,340円

[通常価格より4860円引き！]

※価格はすべて税込。

DAZN SOCCERの登録手順

「DAZN SOCCER」の登録は簡単4ステップ。7月20日(月・祝)23:59までに加入手続きを完了させた場合、自動的に最初の3カ月・980円キャンペーンが適用される。

「DAZN SOCCER」の加入方法は以下の通り。