2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)決勝で、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルが対戦する。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の開催スタジアムなど試合情報を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝のスタジアム・開催日は？

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝は、日本時間2026年5月31日(日)1:00にプシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)でキックオフ予定。対戦カードは、PSGvsアーセナルだ。

プシュカーシュ・アレーナは、レジェンドのフェレンツ・プスカシュの名前から命名されたスタジアムで、2019年11月に開場。同じ地でプシュカーシュ・フェレンツ・シュタディオンが1953年から使用されていたが、老朽化に伴って建て替えられていた。

プシュカーシュ・アレーナ完成後は、2021年のEURO2020で4試合を開催。2023年にはヨーロッパリーグ2022-23決勝のセビージャvsローマが行われていた。収容人数は最大67,215人となっている。

チャンピオンズリーグ決勝の歴代開催地は？

チャンピオンズリーグ決勝の歴代開催地は以下の通り。ハンガリーでの決勝開催は今回が初となる。

シーズン 結果 開催スタジアム 1992-93 オリンピック・マルセイユ 1-0 ミラン オリンピア(ミュンヘン) 1993-94 ミラン 4-0 バルセロナ オリンピック(アテネ) 1994-95 アヤックス 1-0 ミラン エルンスト・ハッペル(ウィーン) 1995-96 ユヴェントス 1-1 アヤックス

(PK 4-2) オリンピコ(ローマ) 1996-97 ドルトムント 3-1 ユヴェントス オリンピア(ミュンヘン) 1997-98 レアル・マドリー 1-0 ユヴェントス アレナ(アムステルダム) 1998-99 マンチェスター・ユナイテッド 2-1 バイエルン カンプ・ノウ(バルセロナ) 1999-00 レアル・マドリー 3-0 バレンシア スタッド・ド・フランス(サン＝ドニ) 2000-01 バイエルン 1-1 バレンシア

(PK 5-4) サン・シーロ(ミラノ) 2001-02 レアル・マドリー 2-1 バイエル・レバークーゼン ハムデン・パーク(グラスゴー) 2002-03 ミラン 0-0 ユヴェントス

(PK 3-2) オールド・トラッフォード(マンチェスター) 2003-04 ポルト 3-0 モナコ アレーナ・アウフシャルケ(ゲルゼンキルヒェン) 2004-05 リヴァプール 3-3 ミラン

(PK 3-2) アタテュルク・オリンピヤト(イスタンブール) 2005-06 バルセロナ 2-1 アーセナル スタッド・ド・フランス(サン＝ドニ) 2006-07 ミラン 2-1 リヴァプール オリンピック(アテネ) 2007-08 マンチェスター・ユナイテッド 1-1 チェルシー

(PK 6-5) ルジニキ(モスクワ) 2008-09 バルセロナ 2-0 マンチェスター・ユナイテッド オリンピコ(ローマ) 2009-10 インテル 2-0 バイエルン サンティアゴ・ベルナベウ(マドリー) 2010-11 バルセロナ 3-1 マンチェスター・ユナイテッド ウェンブリー(ロンドン) 2011-12 チェルシー 1-1 バイエルン

(PK 4-3) フースバル・アレーナ(ミュンヘン) 2012-13 バイエルン 2-1 ドルトムント ウェンブリー(ロンドン) 2013-14 レアル・マドリー 4-1 アトレティコ・マドリー ダ・ルス(リスボン) 2014-15 バルセロナ 3-1 ユヴェントス オリンピア(ベルリン) 2015-16 レアル・マドリー 1-1 アトレティコ・マドリー

(PK 5-3) サン・シーロ(ミラノ) 2016-17 レアル・マドリー 4-1 ユヴェントス ミレニアム(カーディフ) 2017-18 レアル・マドリー 3-1 リヴァプール オリンピスキ(キーウ) 2018-19 リヴァプール 2-0 トッテナム メトロポリターノ(マドリー) 2019-20 バイエルン 1-0 パリ・サンジェルマン ダ・ルス(リスボン) 2020-21 チェルシー 1-0 マンチェスター・シティ ド・ドラゴン(ポルト) 2021-22 レアル・マドリー 1-0 リヴァプール スタッド・ド・フランス(サン＝ドニ) 2022-23 マンチェスター・シティ 1-0 インテル アタテュルク・オリンピヤト(イスタンブール) 2023-24 レアル・マドリー 2-0 ドルトムント ウェンブリー(ロンドン) 2024-25 パリ・サンジェルマン 5-0 インテル フースバル・アレーナ(ミュンヘン) 2025-26 - プシュカーシュ・アレーナ(ブダペスト) 2026-27 - メトロポリターノ(マドリー)

チャンピオンズリーグ決勝の放送予定

チャンピオンズリーグ決勝は、引き続き『WOWOW』が生中継およびライブ配信を行う。チャンネルは衛星放送『WOWOWプライム』で生放送され、ネット『WOWOWオンデマンド』でもライブ配信予定だ。

また、ネット『Leminoプレミアム』でも配信予定だが、そちらは5月31日(日)24:00から録画配信予定だ。生中継を視聴したい場合、『WOWOW』が唯一の選択肢となる。

チャンネル 形態 放送・配信予定 WOWOWプライム 衛星放送 5/31(日)午前0:00- 生中継 WOWOWオンデマンド ネット 5/31(日)午前0:00- プライム同時配信 Leminoプレミアム ネット 5/31(日)24:00- ディレイ配信

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各チャンネル公式サイトよりご確認ください。

チャンピオンズリーグ決勝の視聴料金は？

前述の通り、チャンピオンズリーグ決勝は『WOWOW』でのみ生中継の視聴が可能。特に『WOWOWオンデマンド』ではこれまでのCLの試合も見逃し視聴できるほか、複雑な手続きや特別な視聴環境は必要なく、スマホやPC、タブレットなどで加入後すぐに楽しむことができるのでおすすめだ。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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