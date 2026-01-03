Amazonスマイルセール初売りでギフトカードがお得？キャンペーン内容・条件まとめ

Amazonスマイルセール初売りでは、家電や日用品だけでなく、ギフトカードも狙い目の存在となる。直接値引きされる商品が注目されがちだが、使い道の自由度が高いギフトカードは、セール期間中のポイント還元やキャンペーンと組み合わせることで実質的なお得度が高まることがある。
本記事では、Amazonスマイルセール初売りにおけるギフトカードのキャンペーンの有無について紹介する。
Amazonスマイルセール初売りでギフトカードキャンペーンはある？
Amazonスマイルセール初売りでは、商品値引きだけでなく、ギフトカードを対象としたポイント還元キャンペーンも実施される。なかでも注目されているのが、Apple製品の購入を検討しているユーザー向けのAppleギフトカード還元施策だ。
セール期間中、プライム会員を対象にApple Gift Card(Eメール送信タイプ)を購入すると、購入金額の5%分がAmazonポイントとして付与される。将来的にiPhoneやiPad、Macなどの購入を予定している場合、初売りのタイミングでギフトカードを確保しておくことで、実質的な割引につながる。
キャンペーン期間は2026年1月3日(土)9:00から1月6日(火)23:59まで。なお、24時間あたりの購入上限は5万円までに設定されており、上限を超えた場合は自動的にキャンセルされる点には注意が必要だ。また、対象となるのはEメール送信タイプのみで、配送タイプのギフトカードはキャンペーン対象外となっている。
なお、Amazonギフトカードのキャンペーンについては、現時点では確認できていない。
Amazonスマイルセール初売りで使える主なキャンペーンは？
Amazonスマイルセール初売りでは、購入条件を重ねることでポイント還元率が段階的に上がるキャンペーンが展開されている。ポイントは自動的に最大化されるわけではなく、どの条件を満たすかによって最終的な還元率が変わるのが特徴だ。
なかでも影響が大きいのは会員ステータスと支払い方法。プライム会員であることやAmazon Mastercardを利用する点は一度設定すれば継続的に効くため、初売り期間中の買い物全体に反映されやすい。一方、ブランド指定やカテゴリー指定は購入金額のラインが設定されており、まとめ買いを前提に考える必要がある。
以下では、スマイルセール初売り期間中に適用される主なポイント加算条件を、役割別に整理した。
Amazon
|区分
|内容
|ポイント加算
|適用ライン
|プライム会員
|会員状態でエントリーし買い物
|+1%
|合計10,000円以上
|決済方法
|Amazon Mastercardでの支払い
|最大+3%
|10,000円以上購入(通常還元率含む)
|ブランド指定
|対象ブランド商品の購入
|最大+3%
|5,000円以上で+2%、20,000円以上で+3%
|カテゴリー指定
|キャンペーン対象カテゴリー商品
|最大+5%
|10,000円以上で+4%、20,000円以上で+5%
|最大還元
|条件をすべて満たした場合
|最大12%
|対象商品購入時
※最大12%還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品購入時に適用される。
※ウェア・バッグ・シューズはカテゴリー加算の対象外。
Amazonスマイルセール初売り｜関連情報
セール情報
- 【Amazonスマイルセール初売り】今日の売れ筋トレンドランキング｜1月3日更新
- Amazon初売りスマイルセール2026のおすすめ目玉商品は？注目の割引商品一覧
- Amazonスマイルセール初売りで安くなるものは？
- Amazonスマイルセール初売りでiPhoneやiPadなどApple製品は安くなる？割引対象商品まとめ
サブスク・キャンペーン情報
- Amazon初売りスマイルセール2026はいつから？何が安い？攻略法・セール期間・ポイントアップ・キャンペーン情報
- Amazonスマイルセール初売りのキャンペーン情報は？Kindle・Audible・Amazon Musicなどサブスク割引情報まとめ
- Amazon初売りとスマイルセールの違いは？開催時期・福袋・参加条件
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。