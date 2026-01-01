Amazon初売りとスマイルセールの違いは？開催時期・福袋・参加条件

Amazonのセールを狙うなら、まず押さえておきたいのが「初売り」と「スマイルセール」の違いだ。どちらも割引やポイント還元でお得感はあるが、開催されるタイミングや目玉の打ち出し方が異なる。

本記事では、Amazon初売りとスマイルセールの違いについて紹介する。

Amazon初売りとスマイルセールの違いは？

Amazon初売りとスマイルセールの違いは、開催頻度と「福袋」の有無が大きい。実態としては、現在の初売りは「スマイルSALE」という枠組みの中で行われる年始特別版という位置づけで、「AmazonスマイルSALE初売り」として実施されるケースが一般的となっている。

スマイルセールは、かつての「タイムセール祭り」がリブランドされた中規模セールで、プライムデーなどの大型セールがない月を中心に年10回前後のペースで開催される。一方の初売りは年に一度、1月初旬に行われる年始最初のビッグセール。開催タイミングそのものが限定的で、そこで狙うべき商品も変わってくる。

初売りの目玉は福袋だ。通常のスマイルセールでは基本的に見かけないが、初売りでは数百種類の福袋が並ぶ。中身が事前に確認できる「見える福袋」と、届くまで分からない「おまかせ福袋」が用意され、「新年の運試し」を含めた年始ならではの買い方ができる点が最大の違いと言える。

また、割引規模やポイント還元でも初売りが優位になりやすい。毎月あるスマイルセールに比べ、初売りは年間でも上位のお得度になりやすく、ブラックフライデーなどを買い逃した人にとっては再び狙えるタイミングとなる。ポイントアップキャンペーンは両方で実施されるが、初売りは最大還元率が高めに設定されることが多く、条件面も手厚くなりやすい。

参加条件は共通で、どちらもAmazonアカウントがあれば非会員でも参加できる。ただしプライム会員はポイント還元の上乗せや、数量限定タイムセールの先行参加などの優遇を受けられる点は同じだ。

項目 Amazon初売り スマイルセール 位置づけ 年始特別版のセール(スマイルSALE内で実施されることが多い) 中規模セール(旧タイムセール祭りのリブランド) 開催頻度 年1回(1月初旬が中心) 年10回前後(ほぼ毎月ペース) 目玉 福袋(見える福袋/おまかせ福袋) 季節テーマの特集(新生活など) 割引・規模 年間でも上位のお得度になりやすい 中規模で狙い撃ち向き ポイント還元 最大還元率が高めになりやすい ポイントアップキャンペーンを同時開催 参加条件 非会員でも参加可(プライム会員は優遇あり) 非会員でも参加可(プライム会員は優遇あり)

Amazon初売りはいつから？

2026年のAmazon初売り(AmazonスマイルSALE初売り)は、2026年1月3日(土)9:00から1月7日(水)23:59までの5日間にわたって開催される予定だ。年始最初の大型セールとして位置づけられており、福袋や人気商品の値下げ、ポイント還元キャンペーンが一斉に展開される。

また、セールと同時に実施されるポイントアップキャンペーンの事前エントリーは、2025年12月27日(土)12:00から受付開始となる。エントリーを済ませておくことで、セール期間中の買い物がよりお得になるため、参加予定の場合は事前準備が欠かせない。

例年どおりであれば、Amazonデバイスや家電、日用品に加え、初売り限定の福袋も多数登場する見込みだ。セール開始直後に売り切れる商品も多いため、狙い目がある場合は開始時間を把握しておきたい。

Amazon初売りのポイントアップキャンペーンは？

Amazon初売りでは、セールと同時にポイントアップキャンペーンが実施される。事前にキャンペーンへエントリーし、対象期間中に条件を満たして買い物をすることで、通常より多くのAmazonポイントが付与される仕組みだ。

2026年のAmazon初売りでは、キャンペーンエントリー期間が2025年12月27日(土)12:00から2026年1月7日(水)23:59まで設定されており、買い物対象期間は2026年1月3日(土)9:00から1月7日(水)23:59までとなっている。

期間中に合計5,000円(税込)以上の買い物を行うとポイント付与の対象となり、購入金額に応じて還元率が加算される。ポイントはキャンペーン終了後、約40日後を目安に付与され、マイポイントページから確認できる。

還元率は条件ごとに段階的に上乗せされ、プライム会員やAmazon Mastercard利用者、対象カテゴリー商品やブランドセレクション対象商品の購入によって、最大10%〜11.5%前後まで引き上げられるのが特徴だ。

エントリー期間:2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59

買い物対象期間:2026年1月3日(土)9:00〜1月7日(水)23:59

対象条件:合計5,000円(税込)以上の購入

プライム会員:+1.0%

Amazon Mastercard決済:+3.0%

ブランドセレクション対象商品:+最大3.0%

対象カテゴリー商品:+最大5.0%

ポイント付与時期:キャンペーン終了後約40日後

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。