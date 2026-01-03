【Amazonスマイルセール初売り】今日の売れ筋トレンドランキング｜1月3日更新

Amazonスマイルセール初売りが開催され、年始から注目商品が次々と動いている。ガジェット、家電、日用品まで幅広いジャンルでセール価格が適用され、人気商品は早い段階で在庫切れとなるケースも少なくない。
本記事では、Amazonスマイルセール初売り期間中の売れ筋商品について紹介する。
1月3日の売れ筋商品一覧｜Amazonスマイルセール初売り
Amazonスマイルセール初売りが始まり、1月3日は日用品から家電、ガジェットまで幅広いジャンルで売れ筋商品が動いている。特に飲料・洗剤といった定番消耗品に加え、Fire TV StickやAnker製品など“毎回強い”アイテムが安定して上位に並んでいる。
今回の初売りでは、箱買い需要の高い天然水や炭酸水、ビール類が引き続き好調。さらに、年始の買い替え需要を背景に、炊飯器やモニター、美容・ヘルスケア用品も一気に順位を上げた。値引き率が高い商品ほど動きが早く、在庫切れや価格変動も頻発している。
1月3日の売れ筋商品一覧
Amazon
|
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
|
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味
|
KATAN Cica ダーマヒットセラム5 30g シカ ニードルショット 敏感肌 乾燥肌 毛穴 スキンケア 美容液 導入液 CICA BDショット
|
【【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
|
タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
|
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) PDRN+ カプセルクリーム 100 水分クリーム 集中保湿 ハリ ツヤ肌 透明感
|
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
|
おいしい水 アサヒ飲料 天然水 ラベルレスボトル PET600ml×24本
|
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
|
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
|
【コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]
|
【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味
|
靴下サプリ まるでこたつソックス あったか靴下 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス レディース 932-995
|
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
|
SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AGR グレー【Amazon.co.jp限定】
|
[山善] スチームオーブンレンジ 25L 一人暮らし 二人暮らし フラットテーブル スチーム調理 自動メニュー19種搭載 角皿付き ブラック MRK-F250TSV(B)
|
シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XJ1-B ブラック 30L 2段調理 コンベクション トースト機能
|
【BLANC ブラン公式】カタツムリエキス含有高濃縮シカクリーム60ml / 韓国コスメ
|
SALONIA サロニア 2WAY ストレート カール ヘアアイロン コテ 32mm SL-002AB ブラック 【Amazon.co.jp限定】
|
象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き 豪熱大火力 圧力IHタイプ 日本製 お手入れ点数2点 スレートブラック NW-YB10AM-BZ
|
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 X1502VA 15.6インチ インテル Core i5 13420H メモリ16GB SSD 512GB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 8.9時間 重量 1.7kg PC Game Pass 3ヶ月利用権付き クワイエットブルー X1502VA-I5H165WS
|
【Amazon.co.jp限定】 ASUS Chromebook クロームブック CX1405CTA 14インチ インテル N50 4GB メモリ 64GB eMMC バッテリー駆動 11時間 重量1.38kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 ピュアグレー CX1405CTA-S60604
|
シャオミ(Xiaomi) テレビ 32インチ Google TV 液晶テレビ HDR10対応 ネット動画対応 Dolby Audio DTS-X 音声検索 VESA規格 ベゼルレスデザイン Xiaomi TV A 2025シリーズ 地上波受信なし
|
【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E80R 4K Mini LED PRO 2.1.2ch 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート 2画面 ダブル録画 チューナー内蔵 ゲームモード Alexa AirPlay2 液晶 テレビ 2025年モデル
|
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
|
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】
|
【節電対策】SwitchBot サーキュレーター 静音 首振り Alexa - コードレス スイッチボット 扇風機 ~30畳 DCモーター 省エネ 充電式バッテリー搭載 無段階風量調整 リモコン付き 梅雨対策
|
アリエール 洗濯洗剤 部屋干し用 液体 部屋まで丸ごと超消臭 詰め替え 2210g 【大容量】
|
by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米
|
ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン 500ml×24本 [炭酸水]
|
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
|
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
|
DHC DHA 30日分 (120粒)【機能性表示食品】
|
DHC ヘム鉄 90日分 (180粒)
|
THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ダウン ジャケットバルトロライトジャケット メンズメンズ
|
Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 36個セット 1.5V 液漏れ防止
|
キュキュット 【大容量】 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! オレンジの香り 詰替え用 1380ｍｌ
|
ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合
|
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1900mL [大容量]
|
【公式 CoCo壱番屋】おためしレトルトカレーセット 2種10個入 (ポーク ビーフ) ココ壱 ココイチ カレー レトルト 人気 セット 大容量 辛くない 辛さ普通 ポーク 豚肉 非常食 備蓄 一人暮らし 仕送り 箱入り 時短 タイパ飯 電子レンジ ファミリー
|
福袋 大浜スイーツアカデミー 割れチョコ チョコレート スイーツ クリスマス バレンタイン ホワイトデー 母の日 ギフト 本格クーベルチュール使用 訳あり ごろごろアーモンド スイート 400g (200g×2袋)
|
【公式】AdaptoLatte アダプトラテ 3種セット オリジナル (モカ) &デカフェ（ココア）＆ 抹茶 360g ×3 マッシュルーム コーヒー アダプトゲン 冬虫夏草 ヤマブシタケ 粉末
|
2026年ペティオ 素材そのままお楽しみセット（犬用）
|
[医食同源ドットコム] iSDG 麻辣湯 (マーラータン) 88g × 6食+ 酸辣湯 (スーラータン) 76g × 6食『2025優秀味覚賞』『ジャバンフード・セレクション受賞』グルテンフリー さつま芋麺使用 低カロリー おいしいグルテンフリー麺
|
だしパック 出汁 【 プロがブレンドした 旨味だし 】出汁パック/顆粒だし しっかりとした味 【 国産 厳選素材 】 和風だし 鰹節 昆布 椎茸 ぎゅと濃縮！ (5袋セット 20袋入×5個) [リアルメイト] 福袋
|
【公式 CoCo壱番屋】人気7種11個セット レトルトカレー(ポーク ビーフ 甘口 各2）とび辛スパイス ふくじん漬2、芳醇ソース スプーン 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー アソート 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 大容量 詰め合わせ 非常食
|
【公式 CoCo壱番屋】レトルト ポークカレー 1人前 220g （5個入） 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー ポーク 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 非常食
|
【福袋2026】野菜をMOTTO 野菜スープ セット (32個 / 福袋 / 2026) レトルト 常温保存 (国産野菜 / レンジで1分) 32個アソート
|
シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】
|
アリエール 洗濯洗剤 液体 超抗菌プレミアム 部屋干し超消臭 天日干し級にさわやかな香り 詰め替え 625gｘ6袋 [ケース品]
|
ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン レモン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]
|
本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル
|
クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-2.75 高含水 うるおい UVカット フィット感
|
アンビーク AMBiQUE ソイプロテイン 1kg 乳酸菌100億個 ビタミン11種配合 SOY 大豆 植物性プロテイン ダイエット 置き換え (1kg, バナナ)
|
GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい麦茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中
|
金麦 糖質75%オフ 350ml 24本 [6缶×4] [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]
|
レッドブル エナジードリンク 355ml×24本
|
モンスター アサヒ飲料 エナジー 355ml×12本 [エナジードリンク]【Amazon.co.jp 限定】
|
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
|
ヒルズ サイエンス・ダイエット ドッグフード 腸の健康サポートプラス 小型犬用 チキン 2.5kg 1歳以上 成犬用 高齢犬用 アダルト シニア ドライ お試し トライアル
|
[グンゼ] SABRINA ウォームプラス 【あったかタイツ】 240デニール/320デニール 裏起毛 ウエストらくに伸びる レディース
|
メンズ スリップインズ：サミッツ - キー ペース_232469W 幅広スニーカー
|
サッカー 半袖 Tシャツ ユニフォーム キッズキッズ アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム UV719ボーイズ
|
MEGUMIさん愛用 MYTREX マイトレックス HIHO FINE BUBBLE+ シャワーヘッド マイクロナノバブル 節水 ギフト プレゼント ヒホウファインバブルプラス MT-HFBP22SL
|
BOSCH (ボッシュ) 国産車・輸入車バッテリー HT-LN3-AGM Hightec EN AGM (BLA-70-L3 後継モデル)
|
Anker eufy (ユーフィ) 4G LTE Cam S330 (屋外用防犯カメラ)【Wi-Fi不要 / 4G LTE SIM通信対応 / 360°撮影 / 約800万画素 / ソーラー充電 / 4K画質 / バッテリー搭載/パンチルト/家庭用・業務用対応/防犯カメラ/セキュリティカメラ/屋外カメラ/監視カメラ】
|
山崎実業(Yamazaki) ポールハンガー ブランチ ブラウン 約W28×D28×H176cm ハンガーラック コートハンガー 7067
|
【Amazon限定】nishikawa 【 西川 】からっと寝 敷くだけ簡単 寝具用除湿シート シングル グレー 特殊シリカゲルが汗や湿気を吸収してさらっと快適 イヤな臭いも消臭 防ダニ 防カビ 菌の増殖を抑制する抗菌わたをプラス 吸湿センサー付き 布団用除湿マット 湿気取 防湿
|
サンワダイレクト ツールワゴン キャスター付き 3段 折りたたみ 総耐荷重60kg 軽量 1個 100-CART008
|
【整備済み品】Apple iPad Pro 13 インチ (M4) Wi-Fi 512GB スペースブラック
|
【整備済み品】 Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ パープル
|
【整備済み品】Apple iPad Pro 13 インチ (M4) Wi-Fi 512GB スペースブラック
|
【整備済み品】 Apple iPad Pro 12.9インチ (第４世代) Wi-Fi + Cellular 128GB シルバー (整備済み品)
|
【整備済み品】 Apple iPhone 14 128GB ミッドナイト SIMフリー 5G対応 (整備済み品)
|
【整備済み品】Apple iPad Air 13 インチ (M2) Wi-Fi 128GB スペースグレイ (整備済み品)
|
【整備済み品】 Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
|
【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 64GB スターライト SIMフリー (整備済み品)
|
【整備済み品】Apple iPad Pro 13 インチ (M4) Wi-Fi 256GB シルバー
|
GUNZE(グンゼ) タイツYG ダブルホットシリーズ 前あきメンズ
|
THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) パーカー スウェットバックスクエアロゴフーディ ユニセックス 速乾 保温 ストレッチユニセックス大人
|
[グンゼ] タイツ SABRINA 綺麗な透け感 深みのある黒 毛玉ができにくい 50デニール 2足組 レディース
|
コールマン(Coleman) チェア コンパクトフォールディングチェア 折り畳み可 持ち運びハンドル付
|
山崎実業(Yamazaki) テレビ上&裏ラック ワイド ブラック 約W70XD19XH60cm スマート smart ルーター収納 ケーブル収納 4883
|
HID屋 H8 H11 H16 フォグランプ LED イエロー 爆光 13100lm 12V 車検対応 Qシリーズ 2本1セット
|
山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 壁付け ドライヤー ＆ ヘアーアイロンホルダー トレー付き ホワイト W25×D8.5×H13.5cm タワー tower ドライヤーホルダー ヘアアイロン 収納 10254
|
レゴ(LEGO) スター・ウォーズ 惑星フェルーシアの戦い 分離主義勢力の大型兵員輸送車 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 9歳 10歳 11歳 小学生 宇宙 対戦 ロボット 75435
|
Bambu Lab P1S 3Dプリンター, P1S 3Dプリンター, 筐体付き, 高温材料対応, 高速CoreXY構造, 造形速度は500mm/s、加速度は20000mm/s²まで対応, 自動ベッドレベリング, 組立不要, 日本語UI対応, 造形サイズ 256 x 256 x 256 mm³
Amazonスマイルセール初売りの開催日程は？
2026年のAmazon初売りにあたる「Amazonスマイルセール初売り」は、1月3日(土)9:00から1月7日(水)23:59までの5日間にわたって開催される。先行セールは実施されず、期間中は本セールのみという構成となっている。
あわせて、セールに向けた事前準備や関連キャンペーンも用意されている。対象商品を事前にチェックできる「ちょっと見せます」は2025年12月27日(土)12:00から公開。ポイントアップキャンペーンのエントリーも同日12:00から始まり、セール最終日の2026年1月7日(水)23:59まで受け付けられる。
さらに、Amazonスタンプラリーも2025年12月27日からスタートし、期限は2026年1月10日(土)まで。セール本番だけでなく、事前エントリーや関連施策まで押さえておくことで、買い物をより有利に進められる。
|項目
|日程
|開催期間
|2026年1月3日(土)9:00〜1月7日(水)23:59
|ちょっと見せます(事前公開)
|2025年12月27日(土)12:00〜
|ポイントアップキャンペーン(エントリー)
|2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59
|Amazonスタンプラリー(エントリー)
|2025年12月27日〜2026年1月10日(土)
▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー
Amazonスマイルセール初売りのポイントアップキャンペーンは？
Amazonスマイルセール初売りでは、事前エントリーのうえで条件を満たして買い物をすると、還元率が上がるポイントアップキャンペーンが実施される。基本は「エントリー→期間中に合計5,000円(税込)以上購入→後日ポイント付与」という流れで、買い物金額の段階(5,000円/10,000円/20,000円)に応じて対象項目や還元率が変わる仕組みだ。
ポイントアップの内訳は複数あり、プライム会員、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション対象商品の購入、対象カテゴリー商品の購入などを組み合わせて上乗せされる。付与タイミングはキャンペーン終了後、40日間程度を目安に反映される。
ポイントアップキャンペーン概要
|項目
|内容
|エントリー期間
|2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59
|買い物対象期間
|2026年1月3日(土)9:00〜2026年1月7日(水)23:59
|参加条件
|期間中に合計5,000円(税込)以上の購入
|付与タイミング
|キャンペーン終了後40日間程度
ポイントアップの内訳(主な上乗せ項目)
|項目
|条件
|上乗せ
|補足
|プライム会員
|10,000円以上の買い物
|+1.0%
|通常還元率を含む
|Amazon Mastercard
|10,000円以上の買い物+カード支払い
|+最大3.0%
|通常還元率を含む
|ブランドセレクション
|対象商品購入(5,000円以上/20,000円以上)
|+最大3.0%
|5,000円以上で+2.0%、20,000円以上で+3.0%
|対象カテゴリー商品
|対象商品購入(10,000円以上/20,000円以上)
|+最大5.0%
|10,000円以上で+4.0%、20,000円以上で+5.0%(ウェア/バッグ/シューズ除く)
▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー
