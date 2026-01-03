このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

【Amazonスマイルセール初売り】今日の売れ筋トレンドランキング｜1月3日更新

1月3日の売れ筋ランキング｜Amazonスマイルセール初売り2026で売れている商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで紹介。

1/3(土)～1/7(水)まで開催

Amazonスマイルセール初売りが開催され、年始から注目商品が次々と動いている。ガジェット、家電、日用品まで幅広いジャンルでセール価格が適用され、人気商品は早い段階で在庫切れとなるケースも少なくない。

本記事では、Amazonスマイルセール初売り期間中の売れ筋商品について紹介する。

1月3日の売れ筋商品一覧｜Amazonスマイルセール初売り

Amazonスマイルセール初売りが始まり、1月3日は日用品から家電、ガジェットまで幅広いジャンルで売れ筋商品が動いている。特に飲料・洗剤といった定番消耗品に加え、Fire TV StickやAnker製品など“毎回強い”アイテムが安定して上位に並んでいる。

今回の初売りでは、箱買い需要の高い天然水や炭酸水、ビール類が引き続き好調。さらに、年始の買い替え需要を背景に、炊飯器やモニター、美容・ヘルスケア用品も一気に順位を上げた。値引き率が高い商品ほど動きが早く、在庫切れや価格変動も頻発している。

1月3日の売れ筋商品一覧

amazon ny sale uresuji 2026Amazon

Amazonスマイルセール初売りの開催日程は？

2026年のAmazon初売りにあたる「Amazonスマイルセール初売り」は、1月3日(土)9:00から1月7日(水)23:59までの5日間にわたって開催される。先行セールは実施されず、期間中は本セールのみという構成となっている。

あわせて、セールに向けた事前準備や関連キャンペーンも用意されている。対象商品を事前にチェックできる「ちょっと見せます」は2025年12月27日(土)12:00から公開。ポイントアップキャンペーンのエントリーも同日12:00から始まり、セール最終日の2026年1月7日(水)23:59まで受け付けられる。

さらに、Amazonスタンプラリーも2025年12月27日からスタートし、期限は2026年1月10日(土)まで。セール本番だけでなく、事前エントリーや関連施策まで押さえておくことで、買い物をより有利に進められる。

項目日程
開催期間2026年1月3日(土)9:00〜1月7日(水)23:59
ちょっと見せます(事前公開)2025年12月27日(土)12:00〜
ポイントアップキャンペーン(エントリー)2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59
Amazonスタンプラリー(エントリー)2025年12月27日〜2026年1月10日(土)

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonスマイルセール初売りのポイントアップキャンペーンは？

Amazonスマイルセール初売りでは、事前エントリーのうえで条件を満たして買い物をすると、還元率が上がるポイントアップキャンペーンが実施される。基本は「エントリー→期間中に合計5,000円(税込)以上購入→後日ポイント付与」という流れで、買い物金額の段階(5,000円/10,000円/20,000円)に応じて対象項目や還元率が変わる仕組みだ。

ポイントアップの内訳は複数あり、プライム会員、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション対象商品の購入、対象カテゴリー商品の購入などを組み合わせて上乗せされる。付与タイミングはキャンペーン終了後、40日間程度を目安に反映される。

ポイントアップキャンペーン概要

項目内容
エントリー期間2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59
買い物対象期間2026年1月3日(土)9:00〜2026年1月7日(水)23:59
参加条件期間中に合計5,000円(税込)以上の購入
付与タイミングキャンペーン終了後40日間程度

ポイントアップの内訳(主な上乗せ項目)

項目条件上乗せ補足
プライム会員10,000円以上の買い物+1.0%通常還元率を含む
Amazon Mastercard10,000円以上の買い物+カード支払い+最大3.0%通常還元率を含む
ブランドセレクション対象商品購入(5,000円以上/20,000円以上)+最大3.0%5,000円以上で+2.0%、20,000円以上で+3.0%
対象カテゴリー商品対象商品購入(10,000円以上/20,000円以上)+最大5.0%10,000円以上で+4.0%、20,000円以上で+5.0%(ウェア/バッグ/シューズ除く)

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

