【Amazonスマイルセール初売り】今日の売れ筋トレンドランキング｜1月3日更新

Amazonスマイルセール初売りが開催され、年始から注目商品が次々と動いている。ガジェット、家電、日用品まで幅広いジャンルでセール価格が適用され、人気商品は早い段階で在庫切れとなるケースも少なくない。

本記事では、Amazonスマイルセール初売り期間中の売れ筋商品について紹介する。

1月3日の売れ筋商品一覧｜Amazonスマイルセール初売り

Amazonスマイルセール初売りが始まり、1月3日は日用品から家電、ガジェットまで幅広いジャンルで売れ筋商品が動いている。特に飲料・洗剤といった定番消耗品に加え、Fire TV StickやAnker製品など“毎回強い”アイテムが安定して上位に並んでいる。

今回の初売りでは、箱買い需要の高い天然水や炭酸水、ビール類が引き続き好調。さらに、年始の買い替え需要を背景に、炊飯器やモニター、美容・ヘルスケア用品も一気に順位を上げた。値引き率が高い商品ほど動きが早く、在庫切れや価格変動も頻発している。

1月3日の売れ筋商品一覧

Amazonスマイルセール初売りの開催日程は？

2026年のAmazon初売りにあたる「Amazonスマイルセール初売り」は、1月3日(土)9:00から1月7日(水)23:59までの5日間にわたって開催される。先行セールは実施されず、期間中は本セールのみという構成となっている。

あわせて、セールに向けた事前準備や関連キャンペーンも用意されている。対象商品を事前にチェックできる「ちょっと見せます」は2025年12月27日(土)12:00から公開。ポイントアップキャンペーンのエントリーも同日12:00から始まり、セール最終日の2026年1月7日(水)23:59まで受け付けられる。

さらに、Amazonスタンプラリーも2025年12月27日からスタートし、期限は2026年1月10日(土)まで。セール本番だけでなく、事前エントリーや関連施策まで押さえておくことで、買い物をより有利に進められる。

項目 日程 開催期間 2026年1月3日(土)9:00〜1月7日(水)23:59 ちょっと見せます(事前公開) 2025年12月27日(土)12:00〜 ポイントアップキャンペーン(エントリー) 2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59 Amazonスタンプラリー(エントリー) 2025年12月27日〜2026年1月10日(土)

Amazonスマイルセール初売りのポイントアップキャンペーンは？

Amazonスマイルセール初売りでは、事前エントリーのうえで条件を満たして買い物をすると、還元率が上がるポイントアップキャンペーンが実施される。基本は「エントリー→期間中に合計5,000円(税込)以上購入→後日ポイント付与」という流れで、買い物金額の段階(5,000円/10,000円/20,000円)に応じて対象項目や還元率が変わる仕組みだ。

ポイントアップの内訳は複数あり、プライム会員、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション対象商品の購入、対象カテゴリー商品の購入などを組み合わせて上乗せされる。付与タイミングはキャンペーン終了後、40日間程度を目安に反映される。

ポイントアップキャンペーン概要

項目 内容 エントリー期間 2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59 買い物対象期間 2026年1月3日(土)9:00〜2026年1月7日(水)23:59 参加条件 期間中に合計5,000円(税込)以上の購入 付与タイミング キャンペーン終了後40日間程度

ポイントアップの内訳(主な上乗せ項目)

項目 条件 上乗せ 補足 プライム会員 10,000円以上の買い物 +1.0% 通常還元率を含む Amazon Mastercard 10,000円以上の買い物+カード支払い +最大3.0% 通常還元率を含む ブランドセレクション 対象商品購入(5,000円以上/20,000円以上) +最大3.0% 5,000円以上で+2.0%、20,000円以上で+3.0% 対象カテゴリー商品 対象商品購入(10,000円以上/20,000円以上) +最大5.0% 10,000円以上で+4.0%、20,000円以上で+5.0%(ウェア/バッグ/シューズ除く)

