Amazon初売りは1/3(土)から開催！福袋や家電など注目のセール品はこちら
Aoi Fujimiya

Amazonスマイルセール初売りでiPhoneやiPadなどApple製品は安くなる？割引対象商品まとめ

Amazonスマイルセール初売りでiPhoneやiPadなどApple製品は安くなる？│割引対象モデル一覧と買うべきおすすめ商品まとめ

1/3(土)～1/7(水)まで開催

限定福袋が多数登場！Amazon初売り

2026年1/3(土)9:00～1/7(水)23:59まで開催

Amazonスマイルセール初売りで毎年注目を集めるのが、iPhoneやiPadといったApple製品の値動きだ。大幅な公式値下げは期待しにくい一方で、セール期間ならではの価格調整やポイント還元の重なりによって、実質的に「買い時」となるケースは少なくない。

本記事では、Amazonスマイルセール初売りで安くなるiPhoneやiPadなどApple製品について紹介する。

Amazonスマイルセール初売りでiPhoneやiPadなどApple製品は安くなる？

Amazonスマイルセール初売りでApple製品が大幅値下げされるケースは多くない。ただし「安くならない＝買い時ではない」とは限らないのが、この初売りの難しいところだ。狙い目となるのは、最新モデルではなく一世代前のiPhoneやiPad、そして整備済み品(Amazon Renewed)の存在になる。

実際のセールでは、iPhoneやiPadの新品が公式ストア価格から大きく下がることは稀だ。一方で、整備済み品に関しては、初売り期間に合わせて価格が調整されることがあり、通常時よりも数千円〜1万円以上安くなるケースが確認できる。ポイントアップキャンペーンを含めた実質負担額で見ると、「新品に近い価格差」で購入できる場面もある。

とくに注目したいのが、iPad miniやiPad Air、iPad Proといったタブレット系。最新世代ではなくとも性能面で大きな不満は出にくく、動画視聴や仕事用、学習用途では十分すぎるスペックを持つ。初売りは在庫整理の意味合いも強く、容量やカラー限定で価格が動くこともある。

iPhoneについても同様で、最新モデルを追わないユーザーであれば、整備済み品の一世代前モデルは現実的な選択肢になる。セール価格そのものに加え、ポイント還元や決済特典を重ねることで、Apple公式ストアとの差が明確に出るケースもある。

※最新の価格・セール情報は、各商品ページでご確認ください。

Amazonスマイルセール初売りで安くなるApple製品一覧

1 amazon apple ny sale　20260102【整備済み品】 Apple iPad Pro 12.9インチ (第４世代) Wi-Fi + Cellular 128GB シルバー (整備済み品) 2 amazon apple ny sale　20260102【整備済み品】 Apple iPhone 14 128GB ミッドナイト SIMフリー 5G対応 (整備済み品) 3 amazon apple ny sale 20260102【整備済み品】Apple iPad Air 13 インチ (M2) Wi-Fi 128GB スペースグレイ (整備済み品)
4 amazon apple ny sale 20260102【整備済み品】 Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ 5 amazon apple ny sale 20260102【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 64GB スターライト SIMフリー (整備済み品) 

iPhone製品一覧

6 amazon apple ny sale 20260102Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (SIMフリー)：ProMotion を採用した6.9 インチディスプレイ、 A19 Pro チップ、iPhone 史上最長のバッテリー駆動時間、センターフレームフロント カメラを搭載したPro Fusion カメラシステム；コズミックオレンジ 7 amazon apple ny sale 20260102Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー 8 amazon apple ny sale 20260102Apple iPhone 17 256GB (SIMフリー)：ProMotionを採用した6.3インチディスプレイ、A19チップ、グループセルフィーを一段とスマートに撮れるセンターフレームフロントカメラ、向上した耐擦傷性能、一日中使えるバッテリー；ミストブルー
9 amazon apple ny sale 20260102iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック 10 amazon apple ny sale 20260102iPhone 14 128GB スターライト

iPad製品一覧

11 amazon apple ny sale 20260102Apple 13インチiPad Pro（M5）：Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの12MP フロント/バックカメラ、LiDAR スキャナ、Apple N1によるWi-Fi 7、Face ID、一日中使えるバッテリー - シルバー 12 amazon apple ny sale 20260102Apple 11インチiPad Pro（M5）：Ultra Retina XDR ディスプレイ、1TB、横向きの12MP フロント/バックカメラ、LiDAR スキャナ、Apple N1によるWi-Fi 7、Face ID、一日中使えるバッテリー - シルバー 13 amazon apple ny sale 20260102Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
14 amazon apple ny sale 20260102Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー 15 amazon apple ny sale 20260102Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ ブルー

Amazonスマイルセール初売りの日程は？

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、年明けすぐに本セールのみが実施されるシンプルな日程となっている。先行セールは行われず、5日間にわたって一気に勝負がかかる構成だ。年末年始の買い替えやまとめ買いを狙うなら、開催期間を正確に押さえておきたい。

本セールの開催期間は、2026年1月3日(土)9:00から1月7日(水)23:59まで。例年見られる「先行セール」や段階的な値下げはなく、開始と同時にセール価格が解禁される。そのため、初日から在庫が動きやすく、人気商品は早期に売り切れる可能性が高い。

一方で、事前準備の期間はしっかりと用意されている。2025年12月27日(土)12:00からは「ちょっと見せます」として、セール対象商品の一部が事前公開される。価格は出ないものの、狙いを定めるには十分な材料になる。

また、ポイントアップキャンペーンのエントリー期間も同じく2025年12月27日(土)12:00からスタート。エントリーは2026年1月7日(水)23:59まで受け付けられるが、買い物前のエントリーが必須となるため注意が必要だ。

さらに、Amazonスタンプラリーも12月27日から開始され、期限は2026年1月10日(土)まで。セール期間終了後も猶予があるため、条件達成型のキャンペーンは落ち着いて消化できる。

  • 開催期間

    2026年1月3日(土)9:00〜1月7日(水)23:59

    2026年のAmazonスマイルセール初売りは、先行セールなしの本セールのみで実施される。期間は5日間。開始直後からセール価格が解禁されるため、初日から在庫の動きが早くなる点が特徴だ。

  • 先行セールの有無

    先行セールは実施されない

    例年一部で行われる先行販売はなく、本セール一発勝負。狙いの商品がある場合は、1月3日9:00のスタート時点で動けるかどうかが重要になる。

  • 「ちょっと見せます」(対象商品の事前公開)

    2025年12月27日(土)12:00から

    セール対象商品の一部が事前に公開される。価格は未表示だが、ジャンルや商品ラインナップを把握できるため、購入計画を立てるうえで欠かせない事前準備期間となる。

  • ポイントアップキャンペーンのエントリー期間

    2025年12月27日(土)12:00〜2026年1月7日(水)23:59

    ポイント還元を受けるためには事前エントリーが必須。セール期間中であっても、エントリー前の買い物は対象外となるため注意したい。

  • Amazonスタンプラリーの実施期間

    2025年12月27日〜2026年1月10日(土)

    スタンプラリーはセール終了後も継続。条件達成型のキャンペーンは、初売り後にまとめて消化することも可能だ。

Amazonスマイルセール初売りのキャンペーン内容は？

Amazonスマイルセール初売りのポイントアップ施策は、単体で完結するものではなく、複数条件を重ねることで還元率が段階的に引き上がる構造になっている。重要なのは「一番大きな特典」ではなく、「自分の買い方で自然に満たせる条件」を見極めることだ。

とくにプライム会員特典と決済方法は、事前に整えておけば意識せずとも加算される要素。一方、ブランドセレクションや対象カテゴリーは購入金額が鍵を握り、福袋や日用品のまとめ買いと組み合わせることで真価を発揮する。

以下では、ポイントアップキャンペーンの主な条件を、公式表現とは異なる整理でリスト化している。役割ごとに把握することで、カニバリを避けつつ理解しやすくなる。

  • プライム会員特典
    プライム会員としてエントリーしたうえで買い物をすると、合計10,000円以上の購入で+1%が加算される。初売り期間中に最もベースとなる条件。
  • Amazon Mastercard決済
    Amazon Mastercardで支払うことで最大+3%。10,000円以上の購入が条件となり、プライム会員の場合は通常還元率も含めて加算される。
  • ブランドセレクション対象
    指定ブランドの商品を購入することでポイントが上乗せされる仕組み。5,000円以上で+2%、20,000円以上で+3%と、金額に応じて段階的に還元率が上がる。
  • 対象カテゴリー商品
    キャンペーン指定カテゴリーの商品を購入すると最大+5%。10,000円以上で+4%、20,000円以上で+5%が加算されるため、まとめ買いとの相性が高い。
  • 合計還元率
    上記条件をすべて満たした場合、還元率は最大12%に到達。ただし、適用されるのは対象カテゴリーの商品購入時に限られる。

最大12%のポイント還元は、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合のみ適用される。それ以外の商品では、条件を満たしても最大7%還元となる点には注意が必要だ。
また、ウェア・バッグ・シューズはカテゴリー加算の対象外となっている。

