Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が2026年1月3日(土)から1月7日(水)まで開催される。
本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りの開催期間詳細やキャンペーン情報、目玉商品を詳しく紹介する。
目次
- Amazonスマイルセールはいつからいつまで？
- 最大12%のポイントアップキャンペーンはエントリー必須！
- Amazonスマイルセール初売りは何が安くなる？おすすめ商品リスト
- Amazonスマイルセール初売り 実施キャンペーン
- Amazonスマイルセール初売り お得な支払い方法は？
- Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧
Amazon初売り2026 スマイルセールはいつからいつまで？
2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。
Amazonスマイルセール初売りは、年始に行われるAmazonビッグセールのこと。例年は福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。
後述で詳しく紹介しているポイントアップキャンペーンにエントリーすることでお得にお買い物をすることができる。
Amazonスマイルセール初売り最新情報
初売り2026では最大12%のポイントアップキャンペーンAmazon
2026年のAmazonスマイルセール初売りをお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーが重要だ。エントリーは、スマイルセール特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。手軽かつデメリットなく最大12%のポイント還元が受けられるため、お買い物をする可能性があるならまずはエントリーだけでもしておくことをおすすめする。
初売りセール ポイントアップの方法は？Amazon
ポイントアップキャンペーンは、エントリー期間中（2025年12月27日(土)12:00～2026年1月7日(水)23:59）にキャンペーンへエントリーのうえ、対象期間中（2026年1月3日(土)9:00～2026年1月7日(水)23:59）に合計5,000円／10,000円／20,000円(税込)以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大12%（最大5,000ポイント）還元する。
Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら1%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3%（プライム会員の場合、Amazon Mastercardの通常還元率を含む）に。さらに、ブランドセレクション対象商品（対象ブランド一覧はこちら）の購入で最大3%、対象カテゴリー商品（ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品）の購入で最大5%がさらに還元率に加算される。
なお、ブランドセレクション対象商品と対象カテゴリーの購入による還元率アップは、金額に応じた段階的な加算となる。
還元率アップの内訳・加算条件
|プライム会員
|Amazon Mastercardでの購入
|ブランドセレクション対象商品の購入
|対象カテゴリー商品の購入
|合計還元率
|1%
[10,000円以上購入]
|最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。
|最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]
|最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]
|最大12%
※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。
ポイントアップキャンペーン
ポイントアップの獲得例
プライム会員かつAmazon Mastercard保有者であれば、その時点で最大4%の還元が受けられるのでかなりお得。
さらに、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品カテゴリーの商品であれば最大5%。ブランドセレクション対象商品であれば最大3%の還元が追加されるので、合わせて最大12%のポイントアップが実現する。
Amazonで商品を購入される方は、Amazon MasterCardへの加入がおすすめ！年会費無料で今なら新規加入で3,000ポイントが付与されるので、この機会に加入されてみてはいかがだろうか。
年会費無料&2,000ポイントプレゼント！スマイルセールでショッピングするならAmazon MasterCard支払いがお得！
Amazonスマイルセール初売りは何が安くなる？注目商品リスト
Amazonスマイルセール初売りでは、家電製品や日用品、そして限定福袋などがセール価格で販売される。ここでは、事前公開されている注目商品を紹介する。
事前公開のセール対象品（割引販売は1月3日(土)～）
Amazon年始の実施キャンペーン
スマイルセールでdポイント最大20%還元！
期間中(2025年12月27日(土)12:00～2026年1月7日(水)23:59)にアカウント連携を行い、エントリーした後の初めてのdポイント付与対象商品のお買い物総額が、20%dポイント還元(上限1,000ポイント、期間・用途限定))の対象に。さらに、常時提供特典である「dポイントお買い物ポイント」として、一度にまとめて5,000円以上のdポイント付与対象商品を注文することにより、注文額の1%分のdポイント(上限100ポイント)も貯まる。
Amazonスマイルセール初売り お得な支払い方法は？
【おすすめ】Amazon MasterCard
Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。
また、スマイルセール中に同カードで支払いをした場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入で自動的に3%還元される
Amazon MasterCardを入会費・年会費無料で発行！初回利用で2,000ポイントプレゼント
Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧
スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Amazon Music Unlimited
|プライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
[1/9まで限定！最初の3カ月無料で聴き放題]
|(8)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(9)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(10)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(11)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(12)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(13)ベビー用おむつとおしりふきの10%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(14)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(15)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
