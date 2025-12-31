Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が2026年1月3日(土)から1月7日(水)まで開催される。

本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りの開催期間詳細やキャンペーン情報、目玉商品を詳しく紹介する。

Amazon初売り2026 スマイルセールはいつからいつまで？

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りは、年始に行われるAmazonビッグセールのこと。例年は福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。

後述で詳しく紹介しているポイントアップキャンペーンにエントリーすることでお得にお買い物をすることができる。

Amazonスマイルセール初売り最新情報

初売り2026では最大12%のポイントアップキャンペーン

Amazon

2026年のAmazonスマイルセール初売りをお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーが重要だ。エントリーは、スマイルセール特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。手軽かつデメリットなく最大12%のポイント還元が受けられるため、お買い物をする可能性があるならまずはエントリーだけでもしておくことをおすすめする。

初売りセール ポイントアップの方法は？

Amazon

ポイントアップキャンペーンは、エントリー期間中（2025年12月27日(土)12:00～2026年1月7日(水)23:59）にキャンペーンへエントリーのうえ、対象期間中（2026年1月3日(土)9:00～2026年1月7日(水)23:59）に合計5,000円／10,000円／20,000円(税込)以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大12%（最大5,000ポイント）還元する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら1%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3%（プライム会員の場合、Amazon Mastercardの通常還元率を含む）に。さらに、ブランドセレクション対象商品（対象ブランド一覧はこちら）の購入で最大3%、対象カテゴリー商品（ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品）の購入で最大5%がさらに還元率に加算される。

なお、ブランドセレクション対象商品と対象カテゴリーの購入による還元率アップは、金額に応じた段階的な加算となる。

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員 Amazon Mastercardでの購入 ブランドセレクション対象商品の購入 対象カテゴリー商品の購入 合計還元率 1%

[10,000円以上購入] 最大3%

[10,000円以上購入]

※プライム会員の場合。通常還元率を含む。 最大3%

[5,000円以上：2%]

[20,000円以上：3%] 最大5%

[10,000円以上：4%]

[20,000円以上：5%] 最大12%

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。

※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

Amazonスマイルセール初売り ポイントアップキャンペーン

ポイントアップの獲得例

プライム会員かつAmazon Mastercard保有者であれば、その時点で最大4%の還元が受けられるのでかなりお得。

さらに、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品カテゴリーの商品であれば最大5%。ブランドセレクション対象商品であれば最大3%の還元が追加されるので、合わせて最大12%のポイントアップが実現する。

Amazonで商品を購入される方は、Amazon MasterCardへの加入がおすすめ！年会費無料で今なら新規加入で3,000ポイントが付与されるので、この機会に加入されてみてはいかがだろうか。

Amazon MasterCard

Amazonスマイルセール初売りは何が安くなる？注目商品リスト

Amazonスマイルセール初売りでは、家電製品や日用品、そして限定福袋などがセール価格で販売される。ここでは、事前公開されている注目商品を紹介する。

事前公開のセール対象品（割引販売は1月3日(土)～）

Amazon年始の実施キャンペーン

スマイルセールでdポイント最大20%還元！

期間中(2025年12月27日(土)12:00～2026年1月7日(水)23:59)にアカウント連携を行い、エントリーした後の初めてのdポイント付与対象商品のお買い物総額が、20%dポイント還元(上限1,000ポイント、期間・用途限定))の対象に。さらに、常時提供特典である「dポイントお買い物ポイント」として、一度にまとめて5,000円以上のdポイント付与対象商品を注文することにより、注文額の1%分のdポイント(上限100ポイント)も貯まる。

dポイント最大20%還元キャンペーン

Amazonスマイルセール初売り お得な支払い方法は？

【おすすめ】Amazon MasterCard

Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

また、スマイルセール中に同カードで支払いをした場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入で自動的に3%還元される

Amazon MasterCard

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

