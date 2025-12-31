このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazon初売りスマイルセール2026はいつから？何が安い？攻略法・セール期間・ポイントアップ・キャンペーン情報

【2026年Amazon初売り】アマゾンスマイルセールはいつからいつまで開催？何が安くなる？最新のキャンペーン情報やセールの目玉商品、ポイントアップ、セールをお得に利用するために事前準備すべきことを詳しく解説。

Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が2026年1月3日(土)から1月7日(水)まで開催される。

本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りの開催期間詳細やキャンペーン情報、目玉商品を詳しく紹介する。

目次

  1. Amazonスマイルセールはいつからいつまで？
  2. 最大12%のポイントアップキャンペーンはエントリー必須！
  3. Amazonスマイルセール初売りは何が安くなる？おすすめ商品リスト
  4. Amazonスマイルセール初売り 実施キャンペーン
  5. Amazonスマイルセール初売り お得な支払い方法は？
  6. Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

Amazon初売り2026 スマイルセールはいつからいつまで？

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りは、年始に行われるAmazonビッグセールのこと。例年は福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。

後述で詳しく紹介しているポイントアップキャンペーンにエントリーすることでお得にお買い物をすることができる。

▶Amazonスマイルセール初売り最新情報を公式サイトでチェック

初売り2026では最大12%のポイントアップキャンペーン

Amazon hatsuuri point 1Amazon

2026年のAmazonスマイルセール初売りをお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーが重要だ。エントリーは、スマイルセール特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。手軽かつデメリットなく最大12%のポイント還元が受けられるため、お買い物をする可能性があるならまずはエントリーだけでもしておくことをおすすめする。

初売りセール ポイントアップの方法は？

Amazon hatsuuri point 2Amazon

ポイントアップキャンペーンは、エントリー期間中（2025年12月27日(土)12:00～2026年1月7日(水)23:59）にキャンペーンへエントリーのうえ、対象期間中（2026年1月3日(土)9:00～2026年1月7日(水)23:59）に合計5,000円／10,000円／20,000円(税込)以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大12%（最大5,000ポイント）還元する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら1%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3%（プライム会員の場合、Amazon Mastercardの通常還元率を含む）に。さらに、ブランドセレクション対象商品（対象ブランド一覧はこちら）の購入で最大3%、対象カテゴリー商品（ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品）の購入で最大5%がさらに還元率に加算される。

なお、ブランドセレクション対象商品と対象カテゴリーの購入による還元率アップは、金額に応じた段階的な加算となる。

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員Amazon Mastercardでの購入ブランドセレクション対象商品の購入対象カテゴリー商品の購入合計還元率
1%
[10,000円以上購入]		最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。		最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]		最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]		最大12%

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

ポイントアップの獲得例

プライム会員かつAmazon Mastercard保有者であれば、その時点で最大4%の還元が受けられるのでかなりお得。

さらに、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品カテゴリーの商品であれば最大5%。ブランドセレクション対象商品であれば最大3%の還元が追加されるので、合わせて最大12%のポイントアップが実現する。

Amazonで商品を購入される方は、Amazon MasterCardへの加入がおすすめ！年会費無料で今なら新規加入で3,000ポイントが付与されるので、この機会に加入されてみてはいかがだろうか。

▶年会費無料&2,000ポイントプレゼント！スマイルセールでショッピングするならAmazon MasterCard支払いがお得！

Amazonスマイルセール初売りは何が安くなる？注目商品リスト

Amazonスマイルセール初売りでは、家電製品や日用品、そして限定福袋などがセール価格で販売される。ここでは、事前公開されている注目商品を紹介する。

事前公開のセール対象品（割引販売は1月3日(土)～）

20251230_Amazon_1_1ベンキュージャパン BenQ アイケアモニター GW2490T (23.8インチ/フルHD/IPS/100Hz/輝度自動調整機能(B.I. Gen2)搭載/ブルーライト軽減プラス/フリッカーフリー/スピーカー付き(2W×2)/HDMI/DP/高さ調整・回転/家庭用ゲーム機) 20251230_Amazon_1_2【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E80R 4K Mini LED PRO 2.1.2ch 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート 2画面 ダブル録画 チューナー内蔵 ゲームモード Alexa AirPlay2 液晶 テレビ 2025年モデル 20251230_Amazon_1_3ベンキュージャパン BenQ アイケアモニター GW2490 (23.8インチ/フルHD/IPS/sRGB 99%/ウルトラスリムベゼル/輝度自動調整機能(B.I. Gen2)搭載/ブルーライト軽減プラス/フリッカーフリー/Color Weaknessモード/スピーカー付き(2W×2)/HDMI/DP)
20251230_Amazon_2_1Samsung 990 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V9P1T0B-IT/EC 国内正規保証品 20251230_Amazon_2_2Samsung 990 EVO Plus 2TB PCIe Gen 4.0 ×4 NVMe M.2 (2280) TLC NAND 最大 7,250MB/秒 内蔵 SSD MZ-V9S2T0B-IT/EC 国内正規保証品 20251230_Amazon_2_3.Samsung T9 4TB 外付けSSD USB3.2 Gen2×2 最大2,000MB/秒 iPhone15動作確認済み MU-PG4T0B-IT/EC 国内正規保証品
20251230_Amazon_3_1【Amazon.co.jp限定】 ロジクール Bluetooth PCスピーカー Z407 最大出力 80W 2.1ch PC スピーカー サブウーファー ワイヤレス コントローラー 付き 3.5mm USB スマホ パソコン用 Windows Mac Chrome iOS Android 国内正規品 20251230_Amazon_3_2Razer BlackShark V2 ゲーミングヘッドセット USBサウンドカード付 ヘッドセット USB 3.5mmアナログ THX 7.1ch 立体音響 特許技術採用チタンコート50mmドライバー 単一指向性マイク ノイズキャンセリング 高遮音性イヤーカップ 軽量262g PC PS4 PS5 Nintendo Switch 【日本正規代理店保証品】 RZ04-03230100-R3M1 20251230_Amazon_3_3【Amazon.co.jp限定】 ASUS Chromebook クロームブック CX1405CTA 14インチ インテル N50 4GB メモリ 64GB eMMC バッテリー駆動 11時間 重量1.38kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 ピュアグレー CX1405CTA-S60604
20251230_Amazon_4_1Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 20251230_Amazon_4_2SALONIA サロニア スムースシャインスマートドライヤー アッシュホワイト SAL25120AW ヘアドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 20251230_Amazon_4_3SAMKYO 冷蔵庫 スリム 65L 幅44.4cm 小型 直冷式 右開き 1ドア 静音 耐熱天板 一人暮らし用 GU65S グレー
20251230_Amazon_5_1FMV 富士通 ノートパソコン 日本製 fmvzero LIFEBOOK WU5/J3 (MS Office 2024/顔認証対応/Win 11/14.0型/Core Ultra 7/16GB/SSD 512GB) UHシリーズ AZ_WU5J3_Z737 20251230_Amazon_5_2HP ノートパソコン HP 15-fd インテル Core 5 プロセッサー 120U 16GB メモリ 256GB SSD Bluetooth 指紋認証 薄型 ナチュラルシルバー 1年間メーカー保証 Copilotキー搭載【2025年夏モデル】 20251230_Amazon_5_3ASUS NVIDIA GeForce RTX 5080 ビデオカード 16GB GDDR7 PCI Express 5.0 / ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 国内正規代理店品
20251230_Amazon_6_1【福袋2026】野菜をMOTTO 野菜スープ セット (32個 / 福袋 / 2026) レトルト 常温保存 (国産野菜 / レンジで1分) 32個アソート 20251230_Amazon_6_2アドメイト (ADD. MATE)2026年ADD MATE おやつAセット 20251230_Amazon_6_3お試し福袋 ミニクーヘンセット 訳あり 在庫処分 詰め合わせ 大容量 個包装 業務用 スイーツ お取り寄せ お菓子 お試し ギフト 食品ロス 非常食
20251230_Amazon_7_1【公式 CoCo壱番屋】レトルト ビーフカレー 1人前 220g （5個入） 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー ビーフ 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 非常食 20251230_Amazon_7_2ワイン専門店エノテカ エノテカ福袋 赤白泡ワイン6本セット [750ml x 6本 ] 20251230_Amazon_7_3秋田県産 あきたこまち 10kg (5kg×2) 無洗米【美味しい粒だけ 色彩選別＆ふるい選別済み】 単一原料米100％ 令和7年産 福袋
20251230_Amazon_8_1【公式】AdaptoLatte アダプトラテ 2種セット オリジナル (モカ) ＆ デカフェ（ココア） 360g ×2 マッシュルーム コーヒー アダプトゲン 冬虫夏草 ヤマブシタケ 粉末 20251230_Amazon_8_2福袋【松屋】2026年新春！松屋渾身の懸賞付きグルメ福袋！≪14種27食≫ 牛めしの具・豚めしの具・カレー・うまトマハンバーグ・もつ鍋・その他丼の具など【冷凍食品】の詰め合わせ 20251230_Amazon_8_3福袋 大浜スイーツアカデミー 割れチョコ チョコレート スイーツ クリスマス バレンタイン ホワイトデー 母の日 ギフト 本格クーベルチュール使用 訳あり ハイカカオ 72% 400g (200g×2袋)
20251230_Amazon_9_1アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン 500ml×32本 [炭酸水] 20251230_Amazon_9_2【パンツ ビッグサイズ】パンパース オムツ 肌へのいちばん (12-22kg) 150枚(50枚×3パック) [ケース品]【Amazon.co.jp限定】 20251230_Amazon_9_3by Amazon ソフトパック 保湿ティッシュ FSC認証紙 300枚100組 (3枚重ね) × 15パック入
20251230_Amazon_10_1ドリップコーヒーファクトリー 【 100袋 】 ドリップバッグ コーヒー 【大容量】 (100袋, リッチブレンド) 20251230_Amazon_10_2スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除用手袋つき トイレ洗剤 黒ずみ トイレ 掃除 除菌 洗浄 まとめ買い 洗剤 20251230_Amazon_10_3アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える]
20251230_Amazon_11_1カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール) 20251230_Amazon_11_2ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン [炭酸水] 250ミリリットル (x 20) 20251230_Amazon_11_3GUM(ガム) 【医薬部外品】歯周プロケア 歯周病予防 ハグキケア 薬用ハミガキ 歯磨き粉 デンタルペースト [レギュラータイプ メディカルミントタイプ] (CPC配合 殺菌 歯茎ケア 歯茎下がり 高濃度フッ素配合1450ppm むし歯予防 口臭予防)
20251230_Amazon_12_1Amazon.co.jp限定】TOTO 正規品 浄水カートリッジ 4本入り TH658タイプ用 12物質除去 TH658-3V1 20251230_Amazon_12_2MEGUMIさん愛用 MYTREX マイトレックス HIHO FINE BUBBLE+ シャワーヘッド マイクロナノバブル 節水 ギフト プレゼント ヒホウファインバブルプラス MT-HFBP22SL 20251230_Amazon_12_3レゴ(LEGO) ボタニカル フラワーブーケ おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 母の日 父の日 男性 女性 花束 造花 飾り インテリア オシャレ 母 父 10280
20251230_Amazon_13_1タンスのゲン こたつ 2点セット 【 こたつ本体 + 掛布団 】 直径69cm 円形 木目 リバーシブル天板 省スペース 洗える コーデュロイ スノーブラウン 21300012 31AM 【70473】 20251230_Amazon_13_2コールマン(Coleman) BBQ バーベキュー グリル ロードトリップグリル LXE-J2 20251230_Amazon_13_3タンスのゲン こたつ 2点セット 正方形 一人用 【 こたつ本体 + コーデュロイ掛布団 】 69×69cm 木目 リバーシブル天板 省スペース 洗える ムーングレー 68140011(74567)
20251230_Amazon_14_1okamoto(オカモト) ココピタ あったか実感 靴下クルーソックス 防寒 保温 暖かい つま先あったかメンズ 20251230_Amazon_14_2THE NORTH FACE ダウン ジャケットAlteration Baffs 20251230_Amazon_14_3[グンゼ] タイツ SABRINA 綺麗な透け感 深みのある黒 毛玉ができにくい 50デニール 2足組 レディース

Amazon年始の実施キャンペーン

スマイルセールでdポイント最大20%還元！

期間中(2025年12月27日(土)12:00～2026年1月7日(水)23:59)にアカウント連携を行い、エントリーした後の初めてのdポイント付与対象商品のお買い物総額が、20%dポイント還元(上限1,000ポイント、期間・用途限定))の対象に。さらに、常時提供特典である「dポイントお買い物ポイント」として、一度にまとめて5,000円以上のdポイント付与対象商品を注文することにより、注文額の1%分のdポイント(上限100ポイント)も貯まる。

▶dポイント最大20%還元キャンペーンにエントリー

Amazonスマイルセール初売り お得な支払い方法は？

【おすすめ】Amazon MasterCard

Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

また、スマイルセール中に同カードで支払いをした場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入で自動的に3%還元される

▶Amazon MasterCardを入会費・年会費無料で発行！初回利用で2,000ポイントプレゼント

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Amazon Music Unlimitedプライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
[1/9まで限定！最初の3カ月無料で聴き放題]
(8)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(9)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(10)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(11)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(12)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(13)ベビー用おむつとおしりふきの10%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(14)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(15)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

