Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が。2026年1月3日(土)から1月7日(水)まで開催される。

本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りのおすすめ目玉商品を紹介する。

Amazonスマイルセール初売りのおすすめ目玉間商品(1/3-)

2026年1月3日(土)午前9時～1月7日(水)23時59分まで行われるAmazonスマイルセール初売りでは、対象の商品がセール価格で販売。テレビやヘッドホンの家電製品だけでなく、こたつなどの防寒用品、さらに年初ならではの限定福袋など、おすすめのアイテムが数多くセール対象となっている。

以下では、セール開始に先駆けて明かされている事前公開品を紹介。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、欲しいものリストを活用してすぐに購入できるように準備しておくことをおすすめする。

※最新のセール情報は各商品画面をご確認ください。

【Amazonの福袋】

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど】

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など】

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など】

【洋服・シューズ・バッグなど】

Amazonスマイルセール初売りとは？

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。

※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

