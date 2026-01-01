このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251230_Amazon_MedamaAmazon
Amazon初売りは1/3(土)から開催！福袋や家電など注目のセール品はこちら
Tsutomu Maeda

Amazon初売りスマイルセール2026のおすすめ目玉商品は？注目の割引商品一覧

【2026年Amazon初売り】アマゾンスマイルセールのおすすめ目玉商品は何がある？お得になる注目のセール対象品を紹介。

1/3(土)～1/7(水)まで開催

Amazon

限定福袋が多数登場！Amazon初売り

2026年1/3(土)9:00～1/7(水)23:59まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazon初売り

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon(アマゾン)年始の初売り『Amazonスマイルセール初売り』が。2026年1月3日(土)から1月7日(水)まで開催される。

【1/3(土)から】Amazon初売り開催！限定福袋が多数登場！割引対象商品一覧はこちら

本記事では、2026年Amazonスマイルセール初売りのおすすめ目玉商品を紹介する。

Amazonスマイルセール初売りのおすすめ目玉間商品(1/3-)

2026年1月3日(土)午前9時～1月7日(水)23時59分まで行われるAmazonスマイルセール初売りでは、対象の商品がセール価格で販売。テレビやヘッドホンの家電製品だけでなく、こたつなどの防寒用品、さらに年初ならではの限定福袋など、おすすめのアイテムが数多くセール対象となっている。

以下では、セール開始に先駆けて明かされている事前公開品を紹介。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、欲しいものリストを活用してすぐに購入できるように準備しておくことをおすすめする。

※最新のセール情報は各商品画面をご確認ください。

【1/3(土)から】Amazon初売り開催！限定福袋が多数登場！割引対象商品一覧はこちら

【Amazonの福袋】

20251230_Amazon_Medama_1_1こんにゃくパーク ダイエット応援 福袋 こんにゃく麺 こんにゃくラーメン つぶこんにゃく 刺身こんにゃく 田楽みそおでん こんにゃくゼリー ダイエット食品 置き換え 9種類 13袋入20251230_Amazon_Medama_1_2秋田県産 あきたこまち 10kg (5kg×2) 玄米 令和7年産 福袋20251230_Amazon_Medama_1_3【公式 CoCo壱番屋】低糖質レトルトカレー セット 1人前 150g 2種×3 （6個入） 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー 低糖質 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 大容量 非常食 ビーフ バターチキン
20251230_Amazon_Medama_2_1【公式 CoCo壱番屋】おためしレトルトカレーセット 2種10個入 (ポーク ビーフ) ココ壱 ココイチ カレー レトルト 人気 セット 大容量 辛くない 辛さ普通 ポーク 豚肉 非常食 備蓄 一人暮らし 仕送り 箱入り 時短 タイパ飯 電子レンジ ファミリー20251230_Amazon_Medama_2_2福袋 大浜スイーツアカデミー 割れチョコ チョコレート スイーツ クリスマス バレンタイン ホワイトデー 母の日 ギフト 本格クーベルチュール使用 訳あり ごろごろアーモンド スイート 400g (200g×2袋)20251230_Amazon_Medama_2_3【公式】AdaptoLatte アダプトラテ 3種セット オリジナル (モカ) &デカフェ（ココア）＆ 抹茶 360g ×3 マッシュルーム コーヒー アダプトゲン 冬虫夏草 ヤマブシタケ 粉末
20251230_Amazon_Medama_3_1デリピックス 冷凍弁当 ミシュランシェフ監督 定番人気メニュー6種 お試しセット 【おかず カロリー平均349kcal 低糖質 糖質制限 タンパク質 1食分の野菜 ダイエット 時短 レンジで5分 冷凍お惣菜】 DELIPICKS (6食セット)20251230_Amazon_Medama_3_2【福袋2026】 温活農園 売れ筋セット 3点 あずき茶 黒豆茶 コーン茶 国産 健康茶 ギフト お歳暮 お中元 お盆 贈り物 プレゼント お茶セット あずき 黒豆 コーン20251230_Amazon_Medama_3_3スーパージャンボ福袋9個 福袋 2026 訳あり わけあり お菓子 スイーツ 9個のバームクーヘンをお得に詰合わせ 訳あり 下町定番渾身福袋 バウムクーヘン渾身福袋 スーパージャンボ 福袋 応援 在庫処分 個包装 業務用 大容量 バウムクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ U
20251230_Amazon_Medama_4_12026年ペティオ 素材そのままお楽しみセット（犬用）20251230_Amazon_Medama_4_2[医食同源ドットコム] iSDG 麻辣湯 (マーラータン) 88g × 6食+ 酸辣湯 (スーラータン) 76g × 6食『2025優秀味覚賞』『ジャバンフード・セレクション受賞』グルテンフリー さつま芋麺使用 低カロリー おいしいグルテンフリー麺20251230_Amazon_Medama_4_3だしパック 出汁 【 プロがブレンドした 旨味だし 】出汁パック/顆粒だし しっかりとした味 【 国産 厳選素材 】 和風だし 鰹節 昆布 椎茸 ぎゅと濃縮！ (5袋セット 20袋入×5個) [リアルメイト] 福袋
20251230_Amazon_Medama_5_1【公式 CoCo壱番屋】人気7種11個セット レトルトカレー(ポーク ビーフ 甘口 各2）とび辛スパイス ふくじん漬2、芳醇ソース スプーン 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー アソート 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 大容量 詰め合わせ 非常食20251230_Amazon_Medama_5_2【公式 CoCo壱番屋】レトルト ポークカレー 1人前 220g （5個入） 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー ポーク 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 非常食20251230_Amazon_Medama_5_3【福袋2026】野菜をMOTTO 野菜スープ セット (32個 / 福袋 / 2026) レトルト 常温保存 (国産野菜 / レンジで1分) 32個アソート
20251230_Amazon_Medama_6_1福袋 大浜スイーツアカデミー 割れチョコ チョコレート スイーツ クリスマス バレンタイン ホワイトデー 母の日 ギフト 本格クーベルチュール使用 訳あり ごろごろアーモンド ミルク 400g (200g×2袋)20251230_Amazon_Medama_6_2大浜スイーツアカデミー 福袋 チョコレート 割れチョコ 訳あり スイーツ 11種類 550g 欲張りチュル(弟) 母の日 ギフト20251230_Amazon_Medama_6_3福袋 新春 おみくじガチャ福袋 在庫処分 バームクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ お菓子 詰め合わせ おやつ おかし 大容量 業務用 個包装 食品ロス 非常食
20251230_Amazon_Medama_7_1福袋 大浜スイーツアカデミー 割れチョコ チョコレート スイーツ クリスマス バレンタイン ホワイトデー 母の日 ギフト 本格クーベルチュール使用 訳あり ハイカカオ 72% 400g (200g×2袋)20251230_Amazon_Medama_7_2工場直販 稲庭うどん 500g×3袋 食品添加物不使用 ギフト同等品質 お徳用 簡易包装 乾麺 うどん 稲庭饂飩 麺 長期保存 秋田 秋田名物 秋田土産 お歳暮 お歳暮ギフト 福袋20251230_Amazon_Medama_7_3【公式】AdaptoLatte アダプトラテ 2種セット オリジナル (モカ) ＆ デカフェ（ココア） 360g ×2 マッシュルーム コーヒー アダプトゲン 冬虫夏草 ヤマブシタケ 粉末
20251230_Amazon_Medama_8_1【公式 CoCo壱番屋】レトルト 甘口ポークカレー 1人前 220g （5個入） 壱番屋 ココ壱 ココイチ 専門店 レトルト カレー ポーク 甘口 本格的 タイパ飯 簡単調理 常温保存 非常食20251230_Amazon_Medama_8_2美酢 HAPPY福袋 美酢4点 みちょ 飲むお酢 果実酢 お酢飲料 ざくろ キウイ うめ マスカット20251230_Amazon_Medama_8_3【 熊本県産 白米 4kg 2品種 食べくらべ 】 令和7年産 銘柄米 4kg(2kgx2) 有名 ブランド米 の中から2品種届く お米 米 精米 国産 お試し 食べ比べ 5kg 10kg 20㎏ 未満 コシヒカリ/ヒノヒカリ/森のくまさん/くまさんの力/くまさんの輝き の中から 2種届く 品種指定不可 備蓄米は入りません ギフト 【A (4kg/白米/品種おまかせ2種)】

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど】

20251230_Amazon_Medama_Kaden_1_1SALONIA サロニア EMS リフトブラシ 3Dケア 電気ブラシ 美顔器 電動頭皮ブラシ リフトアップ 【Amazon.co.jp限定】20251230_Amazon_Medama_Kaden_1_2De'Longhi (デロンギ) オイルヒーター ヴェルティカルド RHJ21F1015-LG 電気ヒーター ゼロ風暖房 静音 乾燥しにくい 表面温度約80℃ 燃料補充不要 安全プラグ [10-13畳] [ホワイト×ライトグレー] デロンギファミリー登録で5年保証20251230_Amazon_Medama_Kaden_1_3ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A(W) 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ホワイト
20251230_Amazon_Medama_Kaden_2_1ベンキュージャパン BenQ アイケアモニター GW2490T (23.8インチ/フルHD/IPS/100Hz/輝度自動調整機能(B.I. Gen2)搭載/ブルーライト軽減プラス/フリッカーフリー/スピーカー付き(2W×2)/HDMI/DP/高さ調整・回転/家庭用ゲーム機)20251230_Amazon_Medama_Kaden_2_2JBL LIVE BUDS 3 スマートタッチディスプレイ搭載 ワイヤレスイヤホン 小型 軽量 LDAC ハイレゾワイヤレス対応 ノイズキャンセリング 10mmダイナミックドライバー (ブラック)20251230_Amazon_Medama_Kaden_2_3MSI Z790 GAMING PLUS WIFI intel 第14・13・12世代 Coreプロセッサ対応 LGA1700 DDR5 ATX マザーボード MB6471
20251230_Amazon_Medama_Kaden_3_1MSI MPG X870E CARBON WIFI X870Eチップセット搭載 ATXマザーボード MB658920251230_Amazon_Medama_Kaden_3_2De'Longhi (デロンギ) マルチダイナミックヒーター MDHU09-BK 電気ヒーター ゼロ風暖房 節電 直感操作クリックノブ リモコン付き 表面温度約60℃ 節電 [6-8畳] [ピュアホワイト×マットブラック] デロンギフ20251230_Amazon_Medama_Kaden_3_3【オンライン限定】ティファール 自動調理鍋 かきまぜ機能 3L 2～4人用 時短 圧力/炒め/無水/煮る/蒸す/肉じゃが/カレー 予約調理 「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋 (圧力機能付き)」 レシピブック付き ホワイト CY3811J0A
20251230_Amazon_Medama_Kaden_4_1シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ミントグリーン wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応20251230_Amazon_Medama_Kaden_4_2HyperX QuadCast 2 コンデンサーマイク USBマイク ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け/PC Mac 2年間のメーカー保証 フロスト AN1D9AA20251230_Amazon_Medama_Kaden_4_3タイガー魔法瓶(TIGER) 炊飯器 5.5合 圧力IH式 ご泡火炊き少量旨火炊き オフブラック JPI-A100 KO
20251230_Amazon_Medama_Kaden_5_1Acer Predator M.2 SSD 2TB GM6 NVMe2.0 2280 PCIe Gen4×4 超高速(最大読み取り：7200MB/s、最大書き込み：6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 3D NAND PS5動作確認済み メーカー5年保証20251230_Amazon_Medama_Kaden_5_2【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 14 E1404FA 14インチ AMD Ryzen 5 7520U メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 6.1時間 重量 1.38kg Wi-Fi 6E Webカメラ内蔵 クールシルバー E1404FA-R5165SIW20251230_Amazon_Medama_Kaden_5_3【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER 4 アドバンスド ワイヤレス マウス 触覚フィードバック 静音 MX2400GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2400 グラファイト 国内正規品
20251230_Amazon_Medama_Kaden_6_1HyperX Cloud III  ゲーミングヘッドセット DTS Headphone:X空間オーディオ 53mmドライバー搭載 Cloud IIの 快適性 ホワイト PC、PS5、PS4、Xboxシリーズ、Nintendo Switch、モバイル BS7C1AA20251230_Amazon_Medama_Kaden_6_2MSIマザーボード PRO Z790-P WIFI DDR5 第14/13/12世代CPU(LGA1700)対応 ATX 拡張ヒートシンクM.2 Shield Frozr [Intel Z790搭載] MB591720251230_Amazon_Medama_Kaden_6_3BRUNO ホットプレートグランデサイズ BOE026-WH ホワイト BOE026-WH
20251230_Amazon_Medama_Kaden_7_1【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15.6インチ AMD Ryzen 5 7520U メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 バッテリー駆動 11.0時間 Webカメラ内蔵 ミックスブラック E1504FA-R5165BLWS520251230_Amazon_Medama_Kaden_7_2Acer Predator Gen5 M.2 SSD 2TB GM9 NVMe2.0 2280 PCIe Gen5×4 超高速 14500MB/s 最大読み取り速度 内蔵SSD 高耐久 3D NAND TLC メーカー5年保証20251230_Amazon_Medama_Kaden_7_3オムロン 上腕式血圧計 プレミアム19シリーズ HCR-7502T
20251230_Amazon_Medama_Kaden_8_1BRUNO ブルーノ ホットプレート グランデ サイズ 本体 プレート2種 (たこ焼き 平面) ブルーグレー Blue Gray おしゃれ かわいい これ1台 蓋 ふた付き 温度調節 洗いやすい 4人 5人用 大型 大きいサイズ 多人数 ワイド 幅約50㎝ BOE026-BGY20251230_Amazon_Medama_Kaden_8_2ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6 、Axial-tech ファン設計、0dB テクノロジー/DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO 国内正規代理店品20251230_Amazon_Medama_Kaden_8_3SALONIA サロニア 脱毛器 フラッシュクリスタルシルクエピ メンズ レディース VIO対応 光美容器 SAL22205SL シルバー 【Amazon.co.jp限定】
20251230_Amazon_Medama_Kaden_9_1ブラザー コンピューターミシン フットコントローラー付き/PS202X・PS203X・PS205Xシリーズ PS207X (グレー)20251230_Amazon_Medama_Kaden_9_2AMD Ryzen 7 9800X3D BOX Socket AM5 / 8コア16スレッド / 4.7GHz 三年保証 日本国内発送品（ご購入時出品者の住所、評価と到着予定日をご確認ください）[並行輸入品]20251230_Amazon_Medama_Kaden_9_3Minifire モニター27インチ 120Hz フルHD 1920x1080 IPSパネル ディスプレイ USB-Type C/HDMI スピーカー内蔵 Adaptive Sync OD 5ms HDR10 sRGB 110% ブルーライト軽減 フリッカーフリー VESA対応 フレームレス 5年保証 (MF27X3A）
20251230_Amazon_Medama_Kaden_10_1【Amazon.co.jp限定】TP-Link WiFi 7 ルーター メッシュ WiFi システム 8-ストリーム トライバンド 11520 Mbps (6GHz) + 2880 Mbps (5GHz) + 688Mbps (2.4GHz) 10Gbps イーサネットポートx1 シームレスAIメッシュ MLO 320MHz 【 iphone 17 対応】 Deco BE75 2-pack20251230_Amazon_Medama_Kaden_10_2FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E15W_AZ20251230_Amazon_Medama_Kaden_10_3オムロン 上腕式血圧計 プレミアム19シリーズ HCR-7502T

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など】

20251230_Amazon_Medama_Food_1_1シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】20251230_Amazon_Medama_Food_1_2アリエール 洗濯洗剤 液体 超抗菌プレミアム 部屋干し超消臭 天日干し級にさわやかな香り 詰め替え 625gｘ6袋 [ケース品]20251230_Amazon_Medama_Food_1_3ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン レモン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]
20251230_Amazon_Medama_Food_2_1本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル20251230_Amazon_Medama_Food_2_2クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-2.75 高含水 うるおい UVカット フィット感20251230_Amazon_Medama_Food_2_3アンビーク AMBiQUE ソイプロテイン 1kg 乳酸菌100億個 ビタミン11種配合 SOY 大豆 植物性プロテイン ダイエット 置き換え (1kg, バナナ)
20251230_Amazon_Medama_Food_3_1レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ 黄ばみブロッカー シトラスホワイト 詰め替え 1410mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って効果長続き20251230_Amazon_Medama_Food_3_2伊藤園 おーいお茶 緑茶 460ml×30本 スマートボトル20251230_Amazon_Medama_Food_3_3NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)
20251230_Amazon_Medama_Food_4_1by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米20251230_Amazon_Medama_Food_4_2アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン レモン 500ml×24本 [炭酸水]20251230_Amazon_Medama_Food_4_3【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー
20251230_Amazon_Medama_Food_5_1GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい麦茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中20251230_Amazon_Medama_Food_5_2金麦 糖質75%オフ 350ml 24本 [6缶×4] [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]20251230_Amazon_Medama_Food_5_3レッドブル エナジードリンク 355ml×24本
20251230_Amazon_Medama_Food_6_1モンスター アサヒ飲料 エナジー 355ml×12本 [エナジードリンク]【Amazon.co.jp 限定】20251230_Amazon_Medama_Food_6_2by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)20251230_Amazon_Medama_Food_6_3ヒルズ サイエンス・ダイエット ドッグフード 腸の健康サポートプラス 小型犬用 チキン 2.5kg 1歳以上 成犬用 高齢犬用 アダルト シニア ドライ お試し トライアル

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など】

20251230_Amazon_Medama_Home_1_1MEGUMIさん愛用 MYTREX マイトレックス HIHO FINE BUBBLE+ シャワーヘッド マイクロナノバブル 節水 ギフト プレゼント ヒホウファインバブルプラス MT-HFBP22SL20251230_Amazon_Medama_Home_1_2BOSCH (ボッシュ) 国産車・輸入車バッテリー HT-LN3-AGM Hightec EN AGM (BLA-70-L3 後継モデル)20251230_Amazon_Medama_Home_1_3Anker eufy (ユーフィ) 4G LTE Cam S330 (屋外用防犯カメラ)【Wi-Fi不要 / 4G LTE SIM通信対応 / 360°撮影 / 約800万画素 / ソーラー充電 / 4K画質 / バッテリー搭載/パンチルト/家庭用・業務用対応/防犯カメラ/セキュリティカメラ/屋外カメラ/監視カメラ】
20251230_Amazon_Medama_Home_2_1山崎実業(Yamazaki) ポールハンガー ブランチ ブラウン 約W28×D28×H176cm ハンガーラック コートハンガー 706720251230_Amazon_Medama_Home_2_2【Amazon限定】nishikawa 【 西川 】からっと寝 敷くだけ簡単 寝具用除湿シート シングル グレー 特殊シリカゲルが汗や湿気を吸収してさらっと快適 イヤな臭いも消臭 防ダニ 防カビ 菌の増殖を抑制する抗菌わたをプラス 吸湿センサー付き 布団用除湿マット 湿気取 防湿20251230_Amazon_Medama_Home_2_3サンワダイレクト ツールワゴン キャスター付き 3段 折りたたみ 総耐荷重60kg 軽量 1個 100-CART008
20251230_Amazon_Medama_Home_3_1AIFY カーテン 4枚セット 1級 遮光 小窓 ドレープカーテン UVカット 形態記憶加工済み 断熱 節電対策 昼夜目隠し 保温 おしゃれ 洗える 洗濯機対応 (カーテン2枚 レース2枚) 幅100cm×丈200cm ベージュ20251230_Amazon_Medama_Home_3_2和平フレイズ 土鍋より軽くて丈夫 マーブルコート 焼付塗装 卓上鍋 27cm 9号サイズ 4-5人用 IH・ガス対応 ガラス蓋付 紅丈膳 RB-1676 赤20251230_Amazon_Medama_Home_3_3Lepro AI フロアライト OE1 スタンドライト RGBIC搭載 間接照明 おしゃれ 【1,000lm/電球色/虹色/1,600万色/Alexa対応/音声操作/DIY機能/音楽同期】スマート照明 フロア スタンド ルームライト スマート フロアランプ スマホ操作 部屋 寝室 かんせつ クリスマス プレゼント
20251230_Amazon_Medama_Home_4_1コールマン(Coleman) チェア コンパクトフォールディングチェア 折り畳み可 持ち運びハンドル付20251230_Amazon_Medama_Home_4_2山崎実業(Yamazaki) テレビ上&裏ラック ワイド ブラック 約W70XD19XH60cm スマート smart ルーター収納 ケーブル収納 488320251230_Amazon_Medama_Home_4_3HID屋 H8 H11 H16 フォグランプ LED イエロー 爆光 13100lm 12V 車検対応 Qシリーズ 2本1セット
20251230_Amazon_Medama_Home_5_1山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 壁付け ドライヤー ＆ ヘアーアイロンホルダー トレー付き ホワイト W25×D8.5×H13.5cm タワー tower ドライヤーホルダー ヘアアイロン 収納 1025420251230_Amazon_Medama_Home_5_2レゴ(LEGO) スター・ウォーズ 惑星フェルーシアの戦い 分離主義勢力の大型兵員輸送車 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 9歳 10歳 11歳 小学生 宇宙 対戦 ロボット 7543520251230_Amazon_Medama_Home_5_3Bambu Lab P1S 3Dプリンター, P1S 3Dプリンター, 筐体付き, 高温材料対応, 高速CoreXY構造, 造形速度は500mm/s、加速度は20000mm/s²まで対応, 自動ベッドレベリング, 組立不要, 日本語UI対応, 造形サイズ 256 x 256 x 256 mm³

【洋服・シューズ・バッグなど】

20251230_Amazon_Medama_Fashion_1_1THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ダウン ジャケットバルトロライトジャケット メンズメンズ20251230_Amazon_Medama_Fashion_1_2THE NORTH FACE ダウン ジャケットAlteration Baffs Jacketユニセックス大人20251230_Amazon_Medama_Fashion_1_3[ニューバランス] スニーカー ML725 現行モデル メンズ レディース
20251230_Amazon_Medama_Fashion_2_1[グンゼ] SABRINA ウォームプラス 【あったかタイツ】 240デニール/320デニール 裏起毛 ウエストらくに伸びる レディース20251230_Amazon_Medama_Fashion_2_2メンズ スリップインズ：サミッツ - キー ペース_232469W 幅広スニーカー20251230_Amazon_Medama_Fashion_2_3サッカー 半袖 Tシャツ ユニフォーム キッズキッズ アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム UV719ボーイズ
20251230_Amazon_Medama_Fashion_3_1new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー IZ996 現行モデル マジックテープ 男の子 女の子ベビー/キッズスニーカー20251230_Amazon_Medama_Fashion_3_2SKECHERS(スケッチャーズ) レディース スリップインズ：ボブス スポート スパロー フレックス - トゥー ユー_117587スニーカー20251230_Amazon_Medama_Fashion_3_3[TENTIAL] リカバリーサンダル ウォーム 冬用 保温 防寒 冬サンダル 暖かい 室内 スリッパ ユニセックス 男女兼用
20251230_Amazon_Medama_Fashion_4_1GUNZE(グンゼ) タイツYG ダブルホットシリーズ 前あきメンズ20251230_Amazon_Medama_Fashion_4_2THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) パーカー スウェットバックスクエアロゴフーディ ユニセックス 速乾 保温 ストレッチユニセックス大人20251230_Amazon_Medama_Fashion_4_3[グンゼ] タイツ SABRINA 綺麗な透け感 深みのある黒 毛玉ができにくい 50デニール 2足組 レディース

【1/3(土)から】Amazon初売り開催！限定福袋が多数登場！割引対象商品一覧はこちら

Amazonスマイルセール初売りとは？

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員Amazon Mastercardでの購入ブランドセレクション対象商品の購入対象カテゴリー商品の購入合計還元率
1%
[10,000円以上購入]		最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。		最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]		最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]		最大12%

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0