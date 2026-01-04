このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【1/6(火)まで】Apple Gift Card購入で購入額の最大9%分Amazonポイント還元！
Aoi Fujimiya

Amazonスマイルセール初売りのAppleギフトカード還元は最大何％？条件と注意点まとめ

Amazonスマイルセール初売りのAppleギフトカードは最大何％ポイント還元？キャンペーンの仕組みと適用条件まとめ

1/3(土)～1/7(水)まで開催

Amazon

限定福袋が多数登場！Amazon初売り

2026年1/3(土)9:00～1/7(水)23:59まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazon初売り

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

毎年多くの注目を集めるAmazonの年始セール「Amazonスマイルセール初売り」。家電や日用品の値下げが話題となる一方で、見逃せない存在がAppleギフトカードだ。iPhoneやiPad、App Storeの課金など幅広い用途で使えるAppleギフトカードが、この初売り期間中に注目を集めている。

【1/6(火)まで】Apple Gift Card購入で購入額の最大9%分Amazonポイント還元！

本記事では、Amazonスマイルセール初売りでお得になるAppleギフトカードについて紹介する。

Amazonスマイルセール初売りでAppleギフトカードがお得になる？

2026年のAmazonスマイルセール初売りにおいて、Appleギフトカードの購入は非常に有利な選択肢となる。プライム会員向けの特別還元と、ポイントアップキャンペーンを組み合わせることで、ポイントの二重取りが可能となるからだ。条件を満たせば、実質的な還元率は大きく跳ね上がる。

中心となるのは、プライム会員限定で実施される5％ポイント還元施策。2026年1月3日(土)9:00から1月6日(火)23:59までの期間中、Apple Gift Card(Eメール送信タイプ)を購入すると、購入額の5％分がAmazonポイントとして還元される。対象はEメール送信タイプのみで、配送タイプは対象外となる点には注意が必要だ。

この5％還元は、初売り期間中に同時開催される「ポイントアップキャンペーン」と併用できる。Appleギフトカードはキャンペーン上の通常商品に分類されるため、条件を満たすことで最大4％分の追加還元を受けることが可能だ。結果として、最大9％相当のポイント還元が見込める。

【1/6(火)まで】Apple Gift Card購入で購入額の最大9%分Amazonポイント還元！

Amazonスマイルセール初売りでAppleギフトカードのポイント還元の条件は？

2026年のAmazonスマイルセール初売りでAppleギフトカードをお得に買うカギは、プライム会員限定の5%還元とポイントアップキャンペーンの併用にある。条件を満たせば、還元の上乗せ(最大4%)が狙え、合計で最大9%相当のポイント還元が見込める。

まず最優先で押さえたいのが、プライム会員限定の5%還元だ。対象はプライム会員(無料体験中を含む)で、Apple Gift CardはEメール送信タイプのみが対象となる。開催期間は2026年1月3日(土)9:00〜1月6日(火)23:59で、本セール期間より先に終了する点が重要だ。購入上限は24時間ごとに5万円までで、上限を超える注文は自動キャンセルとなる。さらに、予定数量に達した場合は期間内でも早期終了する可能性がある。

次に、還元を伸ばすための選択肢がポイントアップキャンペーンの併用だ。こちらは事前エントリーが必須で、セール期間中にAppleギフトカードを含む対象商品を合計10,000円(税込)以上購入する必要がある。Appleギフトカードはキャンペーン上の通常商品に分類され、プライム会員特典(+1%)やAmazon Mastercard利用(最大+3%)などの条件次第で最大4%が加算される。

項目プライム会員限定5%還元ポイントアップキャンペーン(最大4%加算)
対象者Amazonプライム会員(無料体験中可)エントリーしたユーザー
対象商品Apple Gift Card(Eメール送信タイプのみ)Appleギフトカードは通常商品扱い
期間2026年1月3日(土)9:00〜1月6日(火)23:59セール期間中(エントリー必須)
上限/条件24時間ごとに5万円まで(超過は自動キャンセル)合計10,000円(税込)以上の購入が必要
加算内訳購入額の5%ポイント還元プライム会員特典(+1%)やAmazon Mastercard(最大+3%)などで最大4%
注意点予定数量に達し次第早期終了の可能性対象外商品が混在する場合があるため条件確認が重要
【1/6(火)まで】Apple Gift Card購入で購入額の最大9%分Amazonポイント還元！

Amazonスマイルセール初売りのキャンペーン内容は？

Amazonスマイルセール初売りのポイントアップキャンペーンは、単一の特典で完結する仕組みではない。複数の条件を積み重ねることで還元率が段階的に上がる構造となっており、重要なのは“最大値”ではなく、自分の購買行動で無理なく満たせる条件を把握することだ。

なかでも、プライム会員特典や支払い方法は事前に準備しておけば自動的に加算される要素となる。一方で、ブランドセレクションや対象カテゴリーは購入金額が条件となるため、福袋や日用品のまとめ買いと組み合わせたときに効果を発揮する。

以下では、公式の表記とは切り口を変え、ポイントアップキャンペーンの条件を役割別に整理している。条件の性質ごとに分けて理解することで、他の「還元まとめ」系コンテンツとのカニバリを避けつつ、全体像を把握しやすくなる。

  • プライム会員特典
    プライム会員としてエントリーしたうえで買い物をすると、合計10,000円以上の購入で+1%が加算される。初売り期間中のポイント計算における基礎となる条件だ。
  • Amazon Mastercard決済
    Amazon Mastercardで支払うことで最大+3%。10,000円以上の購入が条件となり、プライム会員の場合は通常還元分を含めた形で加算される。
  • ブランドセレクション対象
    指定ブランドの商品を購入することで還元率が上乗せされる仕組み。5,000円以上で+2%、20,000円以上で+3%と、購入金額に応じて段階的に加算される。
  • 対象カテゴリー商品
    キャンペーン指定カテゴリーの商品を購入するとポイントが加算される。10,000円以上で+4%、20,000円以上で+5%となり、まとめ買いとの相性が高い。
  • 合計還元率の考え方
    上記条件をすべて満たした場合、還元率は最大12%に到達する。ただし、この数値が適用されるのは対象カテゴリー商品の購入時に限られる。

最大12%還元が適用されるのは、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品といった指定カテゴリーの商品購入時のみとなる。それ以外の商品では、条件を満たしても最大7%還元にとどまる点には注意が必要だ。なお、ウェア・バッグ・シューズはカテゴリー加算の対象外となっている。

【1/6(火)まで】Apple Gift Card購入で購入額の最大9%分Amazonポイント還元！

Amazonスマイルセール初売りでおすすめのApple製品

Amazonスマイルセール初売りにおいて、Apple製品が大幅に値下げされるケースは多くない。ただし、価格が大きく動かないからといって、必ずしも購入判断を見送る必要はない。ポイントとなるのは、最新モデル以外に目を向けられるかどうかだ。

実際の初売りでは、iPhoneやiPadの新品がApple公式ストア価格から大きく下がる場面は限られている。一方で、価格面で注目されやすいのが一世代前のモデルや整備済み品(Amazon Renewed)だ。これらは初売りのタイミングで価格調整が入ることがあり、通常時と比べて数千円から1万円以上安くなる例も確認されている。

とくにタブレットカテゴリでは、iPad miniやiPad Air、iPad Proといったモデルが狙い目となる。最新世代でなくとも性能面で大きな差を感じにくく、動画視聴や作業用途、学習用としては十分なスペックを備えている。初売りは在庫整理の側面も強く、容量やカラーが限定された形で価格が動くケースも少なくない。

iPhoneについても同様で、最新モデルにこだわらないユーザーであれば、整備済み品の前世代モデルは現実的な選択肢となる。セール価格にポイント還元や決済特典を重ねることで、Apple公式ストアとの差が明確に表れる場面もある。

なお、価格や在庫状況は随時変動するため、最新のセール情報については各商品ページでの確認が欠かせない。

amazon ny sale apple 2026Amazon

1 amazon ny sale apple 20260103iPhone 15 Plus 128GB ブルー 2 amazon ny sale apple 20260103iPhone 15 Plus 128GB ブラック 3 amazon ny sale apple 20260103iPhone 15 Plus 128GB ピンク
1 amazon apple ny sale　20260102【整備済み品】 Apple iPad Pro 12.9インチ (第４世代) Wi-Fi + Cellular 128GB シルバー (整備済み品) 2 amazon apple ny sale　20260102【整備済み品】 Apple iPhone 14 128GB ミッドナイト SIMフリー 5G対応 (整備済み品) 3 amazon apple ny sale 20260102【整備済み品】Apple iPad Air 13 インチ (M2) Wi-Fi 128GB スペースグレイ (整備済み品)
4 amazon apple ny sale 20260102【整備済み品】 Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ 5 amazon apple ny sale 20260102【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 64GB スターライト SIMフリー (整備済み品)  4 amazon ny sale apple 20260103【整備済み品】Apple iPad Pro 13 インチ (M4) Wi-Fi 256GB シルバー 
5 amazon ny sale apple 20260103【整備済み品】Apple iPad Pro 13 インチ (M4) Wi-Fi 512GB スペースブラック 6 amazon ny sale apple 20260103【整備済み品】 Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ パープル

【1/6(火)まで】Apple Gift Card購入で購入額の最大9%分Amazonポイント還元！

Amazonスマイルセール初売り｜関連情報

セール情報

サブスク・キャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

