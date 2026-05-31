オーストラリア代表がW杯メンバー発表…町田FWイェンギ、新潟DFゲリアら選出

オーストラリア代表がワールドカップのメンバーを発表した。
ワールドカップ本大会ではトルコ、アメリカ、パラグアイと対戦するオーストラリア。トニー・ポポヴィッチ監督はマシュー・ライアンやマシュー・レッキーを選出。2人は史上最多タイとなる4度目のワールドカップ出場となる。
FC町田ゼルビアのテテ・イェンギ、アルビレックス新潟のジェイソン・ゲリア、元横浜F・マリノス所属のミロシュ・デゲネクも選出されている。
メンバーは以下の通り。
GK
マシュー・ライアン（レバンテ）
ポール・イッツォ（ラナース）
パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）
DF
ジョーディ・ボス（フェイエノールト）
アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）
ハリー・ソウター（レスター・シティ）
アレッサンドロ・チルカティ（パルマ）
ルーカス・ヘリントン（コロラド・ラピッズ）
キャメロン・バージェス（スウォンジー・シティ）
カイ・トレウィン（ニューヨーク・シティ）
ミロシュ・デゲネク（APOEL）
ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）
ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァー）
MF
ジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ）
エイデン・オニール（ニューヨーク・シティ）
ポール・オコン（シドニーFC）
キャメロン・デブリン（ハーツ）
FW
コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ）
マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）
ニシャン・ベルピライ（メルボルン・ビクトリー）
クリスティアン・ヴォルパト（サッスオーロ）
ネストリー・イランクンダ（ワトフォード）
アヴェル・マビル（メルボルン・シティ）
アジュディン・フルスティッチ（ヘラクレス）
モハメド・トゥーレ（ノリッジ・シティ）
テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）