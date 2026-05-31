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Kyoya Saito

オーストラリア代表がW杯メンバー発表…町田FWイェンギ、新潟DFゲリアら選出

ワールドカップ
オーストラリア
オーストラリア 対 トルコ

【欧州・海外サッカー ニュース】オーストラリア代表がワールドカップに臨むメンバー発表。

オーストラリア代表がワールドカップのメンバーを発表した。

ワールドカップ本大会ではトルコ、アメリカ、パラグアイと対戦するオーストラリア。トニー・ポポヴィッチ監督はマシュー・ライアンやマシュー・レッキーを選出。2人は史上最多タイとなる4度目のワールドカップ出場となる。

FC町田ゼルビアのテテ・イェンギ、アルビレックス新潟のジェイソン・ゲリア、元横浜F・マリノス所属のミロシュ・デゲネクも選出されている。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
オーストラリア crest
オーストラリア
AUS
トルコ crest
トルコ
TUR

マシュー・ライアン（レバンテ）

ポール・イッツォ（ラナース）

パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）

DF

ジョーディ・ボス（フェイエノールト）

アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）

ハリー・ソウター（レスター・シティ）

アレッサンドロ・チルカティ（パルマ）

ルーカス・ヘリントン（コロラド・ラピッズ）

キャメロン・バージェス（スウォンジー・シティ）

カイ・トレウィン（ニューヨーク・シティ）

ミロシュ・デゲネク（APOEL）

ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）

ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァー）

MF

ジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ）

エイデン・オニール（ニューヨーク・シティ）

ポール・オコン（シドニーFC）

キャメロン・デブリン（ハーツ）

FW

コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ）

マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）

ニシャン・ベルピライ（メルボルン・ビクトリー）

クリスティアン・ヴォルパト（サッスオーロ）

ネストリー・イランクンダ（ワトフォード）

アヴェル・マビル（メルボルン・シティ）

アジュディン・フルスティッチ（ヘラクレス）

モハメド・トゥーレ（ノリッジ・シティ）

テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）

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