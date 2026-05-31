オーストラリア代表がW杯メンバー発表…町田FWイェンギ、新潟DFゲリアら選出

オーストラリア代表がワールドカップのメンバーを発表した。

ワールドカップ本大会ではトルコ、アメリカ、パラグアイと対戦するオーストラリア。トニー・ポポヴィッチ監督はマシュー・ライアンやマシュー・レッキーを選出。2人は史上最多タイとなる4度目のワールドカップ出場となる。

FC町田ゼルビアのテテ・イェンギ、アルビレックス新潟のジェイソン・ゲリア、元横浜F・マリノス所属のミロシュ・デゲネクも選出されている。

メンバーは以下の通り。

GK

マシュー・ライアン（レバンテ）

ポール・イッツォ（ラナース）

パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）

DF

ジョーディ・ボス（フェイエノールト）

アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）

ハリー・ソウター（レスター・シティ）

アレッサンドロ・チルカティ（パルマ）

ルーカス・ヘリントン（コロラド・ラピッズ）

キャメロン・バージェス（スウォンジー・シティ）

カイ・トレウィン（ニューヨーク・シティ）

ミロシュ・デゲネク（APOEL）

ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）

ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァー）

MF

ジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ）

エイデン・オニール（ニューヨーク・シティ）

ポール・オコン（シドニーFC）

キャメロン・デブリン（ハーツ）

FW

コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ）

マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）

ニシャン・ベルピライ（メルボルン・ビクトリー）

クリスティアン・ヴォルパト（サッスオーロ）

ネストリー・イランクンダ（ワトフォード）

アヴェル・マビル（メルボルン・シティ）

アジュディン・フルスティッチ（ヘラクレス）

モハメド・トゥーレ（ノリッジ・シティ）

テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）