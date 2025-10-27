4 squadre in difficoltà nella fase iniziale della Champions League e il loro valore nel mercato delle scommesse

Juventus, Monaco, Villarreal e Bayer Leverkusen non hanno ancora vinto nelle loro prime tre partite della fase a gironi. Tuttavia, possono ancora riprendersi?

Mercati delle scommesse per un piazzamento tra il 9° e il 24° posto nella UCL 25/26 William Hill Goldbet Netbet Juventus 8.00 8.00 9.00 Villareal 9.00 9.00 10.00 Bayer Leverkusen 7.50 7.50 7.50 Monaco 7.50 7.00 8.00

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La Juve ancora in buona posizione per puntare a un piazzamento tra le prime 24

Attualmente, la Juventus è al 25° posto, il primo che comporta l'eliminazione. La loro unica sconfitta è arrivata la scorsa settimana contro il Real Madrid. La squadra di Igor Tudor ha pareggiato le altre due partite e il croato ha successivamente lasciato il suo incarico. Sebbene la forma domestica della Juve in Serie A sia stata incostante, hanno ancora la possibilità di raggiungere i playoff a eliminazione diretta.

Le loro prossime tre partite sembrano molto abbordabili. Iniziano ospitando lo Sporting Lisbona, attualmente all'11° posto con due vittorie e una sconfitta. Tuttavia, la prima vittoria dello Sporting è arrivata contro la squadra kazaka più debole, il Kairat Almaty.

Hanno anche beneficiato del cartellino rosso di Emerson Palmieri per il Marsiglia nella loro ultima partita di UCL. La squadra di Roberto De Zerbi era in vantaggio di un gol al momento dell'espulsione di Palmieri, con lo Sporting che è tornato in vantaggio con due gol nel secondo tempo.

La Juve poi viaggerà in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt sul loro campo artificiale. Si prevede comunque che batteranno i padroni di casa, che giocano uno stile di gioco un po' ingenuo e aggressivo. Dopo questo freddo viaggio, ospiteranno i debuttanti ciprioti del Pafos. Concluderanno ospitando il Benfica di José Mourinho, che è ultimo in tutta la fase a gironi della UCL. La loro campagna si chiude con un viaggio a Monaco a fine gennaio.

Ci sono dubbi sulla squadra attualmente a causa della partenza di Igor Tudor. A seconda della direzione che prenderà la Juve con il loro nuovo allenatore, dovrebbero comunque rappresentare un valore nel mercato per un piazzamento tra il 9° e il 24° posto.

Il calendario delle partite sembra favorevole anche per il Villarreal, ma meno per Monaco e Leverkusen

Il Villarreal sembra una delle migliori scommesse per migliorare nella seconda metà della fase a gironi della UCL 2025/26. Sebbene gli spagnoli abbiano solo un punto in tre partite, solo due punti li separano dall'Union Saint-Gilloise al 24° posto. La squadra di Marcelino García Toral è al terzo posto nella Liga in questa stagione, a soli due punti dal Barcellona.

La loro prossima partita è un viaggio a Pafos, seguito da una trasferta a Dortmund e due partite casalinghe consecutive con Copenaghen e Ajax. Tre di queste squadre sono anche nelle ultime 12 della classifica della fase a gironi. La loro partita finale è contro il Bayer Leverkusen, che potrebbe aver bisogno di punti per un piazzamento tra i primi 24 a gennaio.

Il Leverkusen è attualmente un punto e un posto sopra il Villarreal. I mercati delle scommesse danno alla squadra tedesca il 50% di possibilità di finire tra le prime 24. Tuttavia, subire dieci gol in tre partite è preoccupante. La loro prossima partita è un viaggio contro il club in fondo alla classifica, il Benfica, prima di due partite consecutive con squadre della Premier League.

Gli uomini di Kasper Hjulmand affronteranno poi l'Olympiacos prima della loro finale con il Villarreal. Come si comporterà il Leverkusen contro Manchester City e Newcastle potrebbe decidere le loro possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta della UCL.

Infine, anche il Monaco ha due punti nelle prime tre partite della fase a gironi della UCL, avendo pareggiato 0-0 con il Tottenham nell'ultima partita. Ora hanno tre partite molto abbordabili di seguito. Gli uomini di Sébastien Pocognoli viaggeranno a Bodo/Glimt per primi.

Seguirà un viaggio a Pafos e una partita casalinga con un Galatasaray che potrebbe aver già assicurato un piazzamento tra i primi 24. Almeno sei punti da queste tre partite sono vitali per le possibilità di qualificazione del Monaco, soprattutto perché le loro ultime due partite sono contro il Real Madrid e la Juventus.

Il Monaco deve assicurarsi almeno sei punti da queste tre partite, soprattutto perché i loro ultimi due avversari sono il Real Madrid e la Juventus. I mercati delle scommesse danno al Monaco il 60% di possibilità di qualificazione, ma questo sembra rischioso se non vincono le prossime partite.