Pronostici AS Roma - Bologna: pochi gol all'Olimpico

Nel ritorno di Europa League, i nostri esperti prevedono una o due reti e almeno un pari della Roma contro il Bologna nei tempi regolamentari.

Migliori pronostici di AS Roma - Bologna

Di seguito qualche consiglio per le scommesse su Roma - Bologna con le quote delle alternative studiate dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.68 su Goldbet

Multigol 1-2 a quota 2.01 su William Hill

Doppia chance 1X + Under 2.5 a quota 2.00 su Lottomatica

All'Olimpico e nei tempi regolamentari i nostri esperti si aspettano quantomeno un pari per la Roma contro il Bologna e complessivamente uno o due gol.

Quote AS Roma - Bologna

AS Roma - Bologna William HIll NetBet Sisal AS Roma 1.76 1.76 1.75 Pareggio 3.55 3.55 3.60 Bologna 4.80 4.75 4.75

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Quote AS Roma - Bologna

Nel ritorno di Europa League, i principali bookmaker vedono la Roma favorita contro il Bologna – ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i giallorossi e i felsinei al match

La Roma ritrova il Bologna nel ritorno degli ottavi di Europa League a una settimana dall'1-1 al Dall'Ara. E lo fa a quattro giorni dall'1-2 in Serie A a Como che ha visto i giallorossi rimanere senza vittoria per la quarta volta consecutiva. Anche perché al 3-0 contro la Cremonese del 22 febbraio erano seguiti il 3-3 contro la Juventus e l'1-2 a Genova.

Il Bologna invece con l'1-0 sul campo del Sassuolo domenica ha festeggiato il quarto successo in cinque giornate di campionato. I felsinei così hanno ritrovato la vittoria dopo l'1-2 contro l'Hellas Verona e l'1-1 contro la Roma. Due passi falsi che da metà febbraio erano stati preceduti dal 2-1 in casa del Torino e dagli 1-0 contro l'Udinese oltreché a Pisa.

Probabili formazioni di AS Roma - Bologna

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Zaragoza, Pellegrini, Malen

Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Zaragoza, Pellegrini, Malen Bologna: Ravaglia, Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Ferguson, Rowe, Castro

In Roma - Bologna vedremo al massimo due gol prima dei supplementari?

Prima dell'1-1 a Bologna, si erano visti meno di tre gol in tutte le gare casalinghe della Roma in Serie A da inizio gennaio a inizio febbraio. Fra i due 2-0 contro il Sassuolo e il Cagliari i giallorossi avevano infatti fermato il Milan sull'1-1. Erano seguiti il 3-0 contro una Cremonese in caduta libera e il rocambolesco 3-3 contro la Juventus.

Inoltre, quattro delle ultime sei gare di campionato del Bologna hanno visto non più di una rete. Dopo lo 0-1 contro il Parma dell'8 febbraio i felsinei si sono imposti a "corto muso" domenica in casa del Sassuolo e in precedenza contro l'Udinese e a Pisa. Grazie al 2-1 in trasferta contro il Torino erano arrivati altri tre punti, mentre l'1-1 contro la Roma era stato preceduto dall'1-2 contro l'Hellas Verona.

Tutto sommato, il segno Under 2.5 è realistico in vista del ritorno fra la Roma e il Bologna.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.68 su Goldbet

All'Olimpico ci sarà almeno una marcatura?

A eccezione dell'1-2 contro il Verona e incluso anche il doppio confronto contro il Brann, sei delle ultime sette gare del Bologna hanno visto uno o due gol. E il passo falso contro i gialloblù ultimi in Serie A aveva interrotto una striscia con gli 1-0 contro i norvegesi, l'Udinese e il Pisa. Poi, i felsinei hanno raccolto l'1-1 contro la Roma prima di tornare al successo con l'1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Roma domenica in casa del Como ha subìto il secondo 1-2 consecutivo in campionato dopo quello a Genova di due settimane fa. Due sconfitte, quelle contro il "Grifone" e i lariani, che erano state precedute dal 3-0 contro la Cremonese e dal 3-3 contro la Juventus. Nelle prime tre uscite all'Olimpico invece i giallorossi avevano visto i 2-0 contro il Sassuolo e il Cagliari – oltreché l'1-1 contro il Milan.

Considerando questi risultati, il segno Multigol 1-2 è plausibile nel ritorno di Europa League all'Olimpico.

Scommessa 2: Multigol 1-2 a quota 2.01 su William Hill

Nei tempi regolamentari, la Roma rimarrà imbattuta contro il Bologna?

La Roma, dunque, riparte dall'1-1 all'andata e inoltre è imbattuta all'Olimpico da metà dicembre. Dopo lo 0-1 contro il Napoli aveva, infatti, inanellato l'1-0 contro il Como, il 3-1 contro il Genoa e il 2-0 contro il Sassuolo. Poi – tra l'1-1 contro il Milan e il 3-3 contro la Juventus – erano arrivati per i giallorossi il 2-0 contro il Cagliari e il 3-0 contro la Cremonese.

Dal canto suo, il Bologna dopo il 2-3 a Genova si è imposto nelle tre più recenti trasferte in Serie A, dove al 2-1 contro il Torino sono seguiti gli 1-0 contro il Pisa e il Sassuolo. Ma è altrettanto vero che in questa striscia i felsinei hanno affrontato squadre dal decimo posto in giù.

Per questi motivi, la combo Doppia chance 1X + Under 2.5 è da tenere d'occhio per il ritorno fra la Roma e il Bologna.

Scommessa 3: Doppia chance 1X + Under 2.5 a quota 2.00 su Lottomatica

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