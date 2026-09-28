Pronostici Turchia - Italia: entrambe cercano punti dopo il ko all'esordio

Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Turchia - Italia per la sfida di Nations League tra le due squadre. Il pareggio potrebbe essere il risultato più probabile.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Turchia - Italia 1-1

Pronostico marcatore: Turchia - Arda Guler; Italia - Pio Esposito

L'esordio della Turchia in Nations League A non è andato secondo i piani, con la Francia che si è imposta 1-0 in casa dei padroni di casa. Quella sconfitta significa che i padroni di casa sono già sotto pressione per raccogliere punti alla seconda giornata e impedire ai capolisti di allontanarsi ulteriormente. La buona notizia per i turchi è che le attuali prime due, Francia e Belgio, si affronteranno in contemporanea.

Vincenzo Montella non deve essere troppo scoraggiato da quanto visto contro la Francia. Solo al 54' i suoi uomini hanno subito il gol, e sono stati relativamente compatti in seguito, con la partita che si è chiusa 1-0. L'allenatore italiano crede nelle possibilità della sua squadra di evitare almeno la sconfitta contro la sua nazione natale lunedì sera.

Affronterà un suo ex compagno di squadra, Roberto Mancini, che torna sulla panchina dell'Italia dopo tre anni trascorsi in Arabia Saudita. Dopo la mancata qualificazione a un altro Mondiale, il calcio italiano si trovava nuovamente a un bivio. Di conseguenza, Mancini è stato richiamato per il suo secondo mandato, prendendo il posto di Gennaro Gattuso.

Tuttavia, con una rosa relativamente più giovane a disposizione, il ritorno di Mancini è stato tutt'altro che sognato. Il Belgio si è imposto comodamente 2-0 a Roma, lasciando gli Azzurri in una situazione simile a quella dei padroni di casa di lunedì. Entrambe le nazionali hanno ora bisogno di punti, nella speranza di recuperare terreno sulle due squadre che le precedono nel Gruppo A1.

Probabili formazioni Turchia - Italia

Turchia: Bayindir, Celik, Demiral, Bardakci, Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu, Guler, Akturkoglu, Yilmaz

Italia: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Entrambe le squadre possono trovare il gol

La Turchia ha segnato cinque gol nelle ultime cinque uscite, con una media di un gol ogni 90 minuti. Tuttavia, i turchi hanno faticato in fase di finalizzazione. Le precedenti quattro partite internazionali giocate di fronte al proprio pubblico hanno prodotto 11 gol, un dato che suggerisce come lunedì sera potrebbero fare meglio.

Sebbene non abbiano segnato contro la Francia la settimana scorsa, hanno registrato un xG (gol attesi) più alto, 1,21 contro l'1,17 degli avversari. Le Stelle Crescenti hanno pareggiato la Francia nel numero di tiri, 12 a testa, ma hanno perso il confronto sui tiri in porta, tre contro quattro degli ospiti. Questi numeri suggeriscono che stanno creando abbastanza occasioni, specialmente contro una squadra del calibro della Francia.

L'Italia ha lo stesso score di cinque gol segnati nelle ultime cinque partite. Gli Azzurri hanno segnato esattamente una volta in tre delle ultime quattro uscite. Tre degli ultimi cinque precedenti diretti hanno visto entrambe le squadre a segno, mentre solo due degli ultimi otto confronti non hanno prodotto gol per entrambe le parti.

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La Turchia rischia un altro inizio lento

Le squadre di Roberto Mancini partono tipicamente forte, ma quell'intensità si affievolisce nel secondo tempo. Il mancato gol contro il Belgio deve aver frustrato l'esperto allenatore, che si aspetta una risposta positiva dalla sua squadra lunedì. Prima di quella partita, l'Italia aveva segnato il primo gol in otto partite consecutive.

La squadra di Montella deve evitare un altro inizio lento lunedì, poiché gli ospiti potrebbero approfittarne se i padroni di casa non fossero completamente concentrati. La storia recente della Turchia è molto diversa da quella dell'Italia. Ci sono segnali chiari che gli avversari possano metterli in difficoltà nelle fasi iniziali. I padroni di casa hanno subito il primo gol in ciascuna delle ultime cinque partite consecutive.

Il precedente confronto competitivo risale agli Europei 2020. In quella occasione l'Italia segnò per prima sulla strada verso un trionfo per 3-0 e la conquista del trofeo. Ci aspettiamo quindi che gli Azzurri possano colpire per primi anche lunedì sera.

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Un pareggio possibile a Bursa

Entrambi gli allenatori stanno attualmente gestendo periodi di ricostruzione. Montella ha avuto molto più tempo per implementare le sue idee rispetto a Mancini. L'Italia è apparsa leggermente disorientata contro il Belgio, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima che ritrovi la propria forma.

Nel frattempo, la Turchia spera di evitare un'altra sconfitta in casa. Nel complesso, i turchi hanno un buon record tra le mura amiche, avendo vinto nove delle precedenti 13 partite giocate in casa. La sconfitta contro la Francia della settimana scorsa è stata la loro prima in Nations League nelle ultime 10 uscite in questa competizione.

Anche l'Italia vanta un buon record contro la Turchia. Gli Azzurri sono imbattuti nei precedenti 13 confronti diretti, con nove vittorie e quattro pareggi. Nel precedente ciclo di Nations League, gli Azzurri vinsero tutte le tre partite della fase a gironi giocate in trasferta. Mancini vorrà replicare questo risultato.

Inoltre, tre degli ultimi cinque confronti tra le due nazionali si sono conclusi in parità. Considerando l'attuale situazione di entrambe le squadre, un altro pareggio a Bursa alla seconda giornata non sarebbe una sorpresa.

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