Pronostici Turchia - Francia: i Blues pronti a vincere a Kocaeli

La Turchia ha vinto l'ultima gara casalinga contro la Francia nel giugno 2019. I dati, tuttavia, suggeriscono che gli ospiti possano prendere in mano il controllo del match, in programma venerdì 25 settembre alle 20:45 a Kocaeli.

Migliori scommesse per Turchia - Francia

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a quota 1.95 su Michael Olise marcatore a quota 2.80 su Goldbet

a quota 2.80 su Francia vince a zero a quota 2.80 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Turchia - Francia 0-2

Pronostico marcatore: Francia - Olise, Mbappé

Turchia e Francia iniziano la loro campagna nel Gruppo A1 della Nations League 2026/27 venerdì sera a Kocaeli. Zinedine Zidane guida per la prima volta la nazionale francese.

Zidane ha sostituito Didier Deschamps dopo che il tecnico, in carica da lungo tempo, ha lasciato il ruolo a seguito di un Mondiale doloroso per i Blues. La Francia era tra le favorite della vigilia per sollevare il trofeo, ma ha chiuso al 4° posto dopo la sconfitta per 6-4 nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra.

La nuova era di Zidane inizia con cinque giocatori mai convocati prima che ricevono la loro prima chiamata nella nazionale maggiore francese. Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha ed Esteban Lepaul sono stati inseriti in rosa per la prima volta. Kylian Mbappé resta il capitano.

La Turchia ha vissuto una Coppa del Mondo 2026 amaramente deludente sotto la guida di Vincenzo Montella. La squadra non è riuscita a segnare in 2 delle 3 partite del girone, inclusa un'inattesa sconfitta contro l'Australia. Ha chiuso la campagna con una vittoria per 3-2 sui padroni di casa degli Stati Uniti, ma non è bastato per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Montella e la Turchia devono ora ripartire. Il tecnico ha convocato 33 giocatori per il fitto calendario di settembre e ottobre di Nations League. Mancano due nomi importanti: Kenan Yildiz (piede) e Hakan Calhanoglu (inguine) sono indisponibili per il prossimo futuro.

Probabili formazioni Turchia - Francia

Turchia: Çakır, Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu, Özcan, Yüksek, Yılmaz, Güler, Aktürkoğlu, Uzun

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Doué

La Francia di Zidane pronta a un inizio forte

Zidane vorrà sicuramente lasciare subito il segno nella sua prima gara alla guida della nazionale. L'ex tecnico del Real Madrid ha atteso pazientemente l'occasione di allenare il Paese che ha rappresentato da calciatore.

Con i riflettori puntati sulla Francia venerdì, Zidane spera che i suoi giocatori sappiano essere subito propositivi. Fortunatamente per lui, ha a disposizione uomini in grado di approfittarne se la Turchia dovesse partire con il piede sbagliato.

La Francia ha sbloccato il risultato per prima in 8 delle ultime 10 partite. I padroni di casa, invece, hanno subito il primo gol in 4 delle ultime 5 gare, comprese tutte e 3 quelle del girone ai Mondiali 2026. Sono tendenze evidenti su cui costruire un pronostico.

Alla Turchia mancano due dei suoi migliori creatori di gioco, Yildiz e Calhanoglu. Questo potrebbe offrire alla Francia l'occasione di prendere il controllo del match fin da subito. Ci aspettiamo che i Blues siano in vantaggio all'intervallo, con una probabilità implicita quasi di una moneta lanciata (51,3%).

Scommessa 1: Francia vincente 1° tempo a quota 1.95 subet365

Il ritmo realizzativo di Olise in campionato è impressionante

L'attaccante del Bayern Monaco vive probabilmente il momento migliore della sua carriera. Ha segnato una media di un gol a partita in Bundesliga con il Bayern e ha messo a segno una doppietta al suo esordio in Champions League in questa stagione.

I numeri di Olise confermano il suo ottimo momento. Ha totalizzato 17 conclusioni, nove delle quali nello specchio della porta. Ha realizzato una tripletta e fornito un assist nella recente goleada del Bayern per 7-0 sull'Union Berlino.

Olise si conferma prezioso anche in nazionale. A giugno ha segnato una tripletta nell'amichevole di preparazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Il mercato implica solo il 35,7% di probabilità che vada a segno. Alla luce della sua forma recente, questa valutazione sembra fin troppo prudente, e siamo felici di sfruttarla.

Scommessa 2: Michael Olise marcatore a quota 2.80 suGoldbet

La Turchia senza una via chiara verso il gol

Montella ha un problema serio in fase realizzativa con la sua Turchia. La squadra non è riuscita a segnare in due delle tre partite del girone ai Mondiali 2026. Le cose difficilmente miglioreranno, con Yildiz e Calhanoglu entrambi indisponibili per la visita dei Blues.

Questo lascia ad Arda Güler gran parte delle responsabilità offensive. Pur avendo un tasso di coinvolgimento nei gol del 42,58% in Liga 2026/27, è difficile immaginarlo superare da solo la retroguardia francese. Lacroix e Upamecano hanno abbastanza rapidità e fisicità per tenerlo sotto controllo.

L'atmosfera a Kocaeli sarà probabilmente intensa. Tuttavia, la mancanza di un vero riferimento offensivo per i turchi risalterà ulteriormente contro una delle squadre più forti al mondo. La quota per la vittoria a zero della Francia appare sorprendentemente alta.

Può darsi che risenta della sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto ai Mondiali. Ciò nonostante, riteniamo che ci sia più del 35,7% di probabilità implicita che i Blues conquistino i tre punti mantenendo la porta inviolata.

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