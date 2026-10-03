La Roja di Luis de la Fuente ha vinto le ultime nove partite ufficiali, continuando a crescere dopo il trionfo ai Mondiali.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna - Repubblica Ceca 3-0

Pronostico marcatore: Spagna - Yamal, Oyarzabal, Torres

La Spagna ospita la Repubblica Ceca al Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo sabato. È la terza partita della Roja nel Girone A3 della Nations League 2026/27. I campioni del mondo hanno vinto entrambe le gare disputate finora.

La Spagna è rimontata da uno svantaggio per battere l'Inghilterra 3-2 a Wembley. Mikel Oyarzabal ha poi segnato al 74' minuto.

La squadra è stata molto più convincente a Siviglia martedì sera. Lamine Yamal ha segnato due gol, permettendo alla Spagna di assicurarsi una comoda vittoria per 4-1 sulla Croazia. Anche Marc Pubill ha segnato per la Spagna. Nico Williams ha completato il tabellino all'88' minuto.

La squadra di Luis de la Fuente è ora imbattuta da 40 partite. Guida il girone con sei punti.

La Repubblica Ceca è ultima e resta ancora a zero punti. Ha perso 2-1 in casa contro la Croazia e poi è caduta 2-0 contro l'Inghilterra a Praga. Pavel Šulc è stato espulso al 25' minuto in quella partita ed è squalificato questo weekend. Santi Denia è ancora a caccia della sua prima vittoria alla guida della squadra, dopo che la Croazia ha interrotto l'imbattibilità interna dei suoi. La Spagna ha vinto quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due squadre.

Probabili formazioni Spagna - Repubblica Ceca

Spagna: Simón, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Repubblica Ceca: Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Karabec, Černý, Hložek

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La Roja non si ferma

La Spagna sta giocando a un livello superiore rispetto a quasi tutte le altre nazionali europee in questo momento. Martedì a Siviglia ha superato la Croazia con un margine di tre gol, senza particolari difficoltà. La Croazia era rimasta imbattuta nelle cinque precedenti trasferte ufficiali prima di quella partita.

La Repubblica Ceca potrebbe non rappresentare la stessa minaccia della Croazia. La squadra sta ancora cercando il proprio assetto sotto un nuovo commissario tecnico e ha perso entrambe le partite del Girone A3 finora disputate. Senza punti in classifica, il compito si fa ancora più arduo senza lo squalificato Šulc, espulso contro l'Inghilterra.

Denia sta inoltre chiedendo alla squadra un gioco più propositivo, meno dipendente dalle palle inattive. Questo approccio potrebbe attirare critiche da parte della stampa spagnola. Lamine Yamal da solo può creare problemi a una difesa a quattro già così in difficoltà. Il mercato Spagna a coprire una vittoria con un margine di 3 gol, con una probabilità implicita del 54,60%, appare un'opzione interessante tra i pronostici Spagna - Repubblica Ceca di questo turno.

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La Repubblica Ceca rischia di non segnare ancora

Le partite della Repubblica Ceca continuano a superare la linea Over 2.5 gol più spesso che no. È successo in cinque delle ultime sette gare. Tuttavia, contro l'Inghilterra martedì la squadra non ha segnato. L'Inghilterra rappresenta un avversario più simile alla Spagna in termini di qualità.

La Repubblica Ceca è indebolita dall'assenza del suo regista chiave Šulc, squalificato. Il potenziale offensivo era già limitato. L'assenza di Šulc aggrava ulteriormente i problemi in attacco.

La Repubblica Ceca non ha segnato in due delle ultime tre partite, contro Messico e Inghilterra. La difesa spagnola è apparsa vulnerabile nelle ultime uscite, subendo due gol a Wembley e uno contro la Croazia. Tuttavia, la Repubblica Ceca farà fatica a trovare la via del gol a Oviedo.

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La Spagna parte forte in Nations League

Sotto la guida di de la Fuente, la Spagna inizia le partite con un ritmo elevato. Entrambe le gare del Girone A3 finora disputate hanno prodotto tre gol nel primo tempo. Yamal ha segnato entro i primi due minuti in entrambe le occasioni.

Si tratta di un andamento notevole per un mercato legato al primo tempo. La Spagna mette sotto pressione gli avversari fin da subito, e la Repubblica Ceca farà fatica a reggere il ritmo.

La Repubblica Ceca ha inoltre subito il primo gol in entrambe le partite del girone. La Spagna vorrà chiudere la pratica ben prima dell'ora di gioco. L'atmosfera a Oviedo dovrebbe essere vivace fin dal calcio d'inizio. Con una probabilità implicita di circa il 53% per 2 o più gol nel primo tempo, questa sembra un'opzione solida per i pronostici di questo weekend.