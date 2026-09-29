Pronostici Spagna - Croazia: i campioni del mondo sono difficili da fermare

Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici per questa seconda giornata di Nations League. Una vittoria estenderebbe il vantaggio della Spagna nel Gruppo 3.

Migliori scommesse per Spagna - Croazia

Ferran Torres marcatore a quota 1.87 su bet365

a quota 1.87 su 1 + Under 3.5 a quota 1.94 su Lottomatica

a quota 1.94 su GG a quota 2.16 su Goldbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna - Croazia 2-1

Pronostico marcatore: Spagna - Ferran Torres, Lamine Yamal; Croazia - Petar Sucic

La Spagna è al momento sul tetto del mondo, detenendo sia il titolo di campione del mondo che quello europeo. Ora punta ad aggiungere anche la Nations League a una bacheca sempre più ricca. Con il percorso fatto finora, la Roja si trova in una posizione solida per arrivare fino in fondo e conquistare anche il resto del continente.

Il primo impegno della Roja ha visto una partenza a razzo contro l'Inghilterra a Wembley sabato scorso. Quel vantaggio è però svanito, costringendo la squadra a una rimonta nella ripresa dopo essere andata all'intervallo sotto 2-1. Gli uomini di Luis De la Fuente hanno dimostrato perché sono campioni del mondo, vincendo 3-2 in trasferta contro i Tre Leoni.

Il risultato ha lasciato la Spagna in vetta al girone in vista della seconda giornata contro l'altra squadra a punteggio pieno. La Croazia ha impressionato alla prima giornata contro la Cechia, portando a casa i tre punti con una vittoria per 2-1. Quel successo ha anche segnato l'inizio del secondo mandato di Slaven Bilic come ct della nazionale.

Il risultato ha un peso notevole, considerata la qualità del girone. Bilic, nel suo primo mandato, guidò la squadra a una striscia di imbattibilità di 14 partite. Gli piacerebbe ripetersi anche con questa squadra, ma contro la Roja l'impresa si preannuncia in salita.

Probabili formazioni Spagna - Croazia

Spagna: Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Luiz, Yamal, Olmo, Williams, Torres

Croazia: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, L. Sucic, P. Sucic, Ivanovic, Budimir

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In vista della sfida di Nations League tra Spagna e Croazia, la redazione ha individuato in Eurobet, Stake e Netwin tre tra i top siti di scommesse per palinsesto, profondità delle quote e opzioni di giocata live. Per chi intende valutare l'apertura di un nuovo conto gioco per l'evento, un elemento di confronto neutrale riguarda le differenti tipologie di benvenuto offerte dai rispettivi operatori:

Ciascun operatore presenta requisiti di puntata (turnover), scadenze temporali e restrizioni sulle quote minime differenti, rendendo la scelta legata alle specifiche preferenze del singolo utente (preferenza per bonus senza deposito, accrediti sul primo versamento o freebet).

Il marcatore della finale mondiale in forma

De la Fuente ha diverse opzioni offensive, ma Ferran Torres si è guadagnato il posto grazie alla sua forma recente. Ha segnato 16 gol in 33 presenze in Liga con il Barcellona nella scorsa stagione. Questo ha spinto il Paris Saint-Germain ad assicurarselo in estate.

Torres si è ambientato bene in Ligue 1. Ha realizzato quattro gol in cinque presenze in campionato con i campioni di Francia. Ha inoltre messo a segno una tripletta nella sua unica apparizione in Champions League con i parigini.

Torres ha giocato 55 minuti contro l'Inghilterra, sbagliando due grandi occasioni, ma con un xG (gol attesi) di 1,06. Se il ct gli darà fiducia dal primo minuto contro la Croazia, è probabile che riesca a trovare il gol. Torres ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro uscite tra club e nazionale. Ci aspettiamo quindi che vada a segno anche martedì sera.

Scommessa 1: Ferran Torres marcatore a quota 1.87 su bet365

Da 39 a 40

La Spagna ha messo insieme una striscia notevole: è imbattuta da 39 gare internazionali nei tempi regolamentari. La Roja ne ha vinte 29, e non perde in casa dal 2022. L'ultima sconfitta a Siviglia risale al 2018, il che riduce ulteriormente le speranze di un'impresa croata.

I Vatreni hanno vinto tre delle ultime quattro uscite, ma faticano contro le big. Sette delle ultime otto sconfitte della Croazia sono arrivate contro squadre nella top ten del ranking. A peggiorare le cose per gli ospiti, l'unico precedente in trasferta in questa competizione si è concluso con una sconfitta per 6-0.

I padroni di casa hanno vinto ciascuno degli ultimi tre scontri diretti, anche se due sono andati oltre i 90 minuti. La Spagna ha subito appena 29 tiri nelle ultime 16 partite, il che suggerisce che gli ospiti potrebbero faticare a impensierire la sua difesa. Questo rende interessante una vittoria spagnola con pochi gol complessivi.

Scommessa 2: 1 + Under 3.5 a quota 1.94 suLottomatica

La Croazia può trovare il gol a Siviglia

Pur avendo una difesa difficile da superare, la Spagna non è impenetrabile. L'Inghilterra ha segnato due gol sabato scorso, e questo può dare fiducia agli uomini di Bilic. Con sei degli ultimi sette gol della Croazia contro la Spagna arrivati nella ripresa, ci aspettiamo che questa tendenza prosegua anche dopo i cambi di De la Fuente.

Le truppe di Bilic si affideranno alle proprie qualità offensive dopo aver segnato otto gol nelle ultime cinque partite. Con una media di 1,6 gol ogni 90 minuti, dovrebbero riuscire a creare abbastanza pericoli da preoccupare i padroni di casa. Per dare un'idea della loro ultima prestazione, la Croazia ha registrato un xG di 1,84, esattamente il doppio dello 0,92 della Cechia.

Due delle ultime quattro uscite della Spagna hanno visto entrambe le squadre segnare, mentre cinque delle ultime sei della Croazia hanno prodotto gol da entrambe le parti. Con entrambe le squadre che mostrano una tendenza recente a concedere gol, ci aspettiamo che il mercato GG si concretizzi anche a Siviglia.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.