Pronostici Real Madrid - Atletico Madrid: gioia derby per i Blancos

Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria di misura dei Blancos contro i rivali cittadini in un match dove entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-1 Atletico Madrid

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Fede Valverde; Atletico Madrid - Ademola Lookman

Entrambe le formazioni sono reduci dalle trasferte inglesi per gli ottavi di Champions League. Il Real Madrid ha ottenuto un successo per 2-1 sul campo del Manchester City, mentre l'Atletico Madrid è uscito sconfitto per 3-2 contro il Tottenham. Nonostante il KO dei Colchoneros, entrambi i club hanno strappato il pass per il turno successivo.

In ambito nazionale, i Blancos restano l'unica squadra in grado di impensierire la capolista Barcellona. La compagine di Alvaro Arbeloa ha superato Celta Vigo ed Elche nelle ultime due uscite, cercando di rimediare alle conseguenze di due sconfitte consecutive subite in precedenza.

Diego Simeone ha ruotato spesso i suoi uomini in campionato recentemente, dato che il piazzamento in zona Champions è ormai virtualmente blindato. Nonostante il turnover, l'Atleti ha inanellato quattro vittorie di fila, inclusa quella per 1-0 contro il Getafe dello scorso weekend.

Probabili formazioni Real Madrid - Atletico Madrid

Real Madrid:Lunin; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Thiago, Tchouameni, Valverde; Guler, Vinicius, Mbappé.

Atletico Madrid:Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill; Molina, Lookman, Cardoso, Llorente; Simeone, Alvarez, Sorloth.

Derby d'autore per il Real Madrid

Il derby di Madrid è sempre un evento speciale, ma questa sfida riveste un'importanza capitale soprattutto per i padroni di casa. Sebbene Simeone schiererà una formazione competitiva, il risultato avrà un impatto limitato sulle prospettive stagionali dell'Atletico. Al contrario, il Real Madrid è obbligato a conquistare i tre punti, non avendo più margini di errore nella corsa al titolo.

I Colchoneros non espugnano il Santiago Bernabéu dalla stagione 2015/16 (0-1). L'ultimo precedente in questo stadio si è concluso con una vittoria per 2-1 dei padroni di casa nella scorsa edizione della Champions League.

Per la prima volta dopo tanto tempo, il Real Madrid sembra aver trovato un ritmo travolgente. Il successo complessivo per 5-1 sul Man City ha dato una spinta incredibile al morale, portando a quattro le vittorie consecutive tra tutte le competizioni.

Con un Kylian Mbappé in piena forma e pronto a partire titolare, i Blancos possono contare nuovamente sul capocannoniere della Liga. Questo suggerisce che valga la pena puntare su di loro contro un Atleti che non è riuscito a vincere nel 69% delle proprie trasferte di campionato.

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Gol attesi nella ripresa

Otto dei nove derby madrileni disputati dall'inizio del 2024 hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Questa sfida è diventata decisamente più spettacolare negli ultimi anni, in gran parte grazie alla filosofia più offensiva adottata dall'Atletico Madrid.

Il match si preannuncia aperto, anche perché i padroni di casa sono costretti a spingere per vincere. Inoltre, il Real Madrid ha segnato il 55% e subito il 62% dei propri gol stagionali proprio dopo l'intervallo. Dati questi fattori, un secondo tempo vivace è estremamente probabile.

Anche i Rojiblancos tendono a segnare e subire con maggior frequenza nelle fasi finali dei match di La Liga: il 62% dei gol incassati fuori casa è arrivato dopo il 60° minuto.

Questi trend indicano un valore reale nella giocata GG secondo tempo, con una probabilità implicita del 38%.

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Valverde in stato di grazia pronto a colpire

Un giocatore che si è caricato il Real Madrid sulle spalle nelle ultime due settimane è Fede Valverde. Il suo gol vittoria al 95° minuto contro il Celta Vigo è stato un vero spartiacque per i Blancos.

L'uruguaiano ha poi dato seguito a quel momento con una straordinaria tripletta nella gara d'andata contro il Man City, segnando un'altra splendida rete contro l'Elche lo scorso fine settimana. Anche nel ritorno contro i Citizens, i suoi inserimenti hanno creato costanti grattacapi alla difesa avversaria.

L'attuale striscia positiva di Valverde suggerisce che possa essere uno dei principali pericoli offensivi in questo derby. Con il nuovo assetto tattico a centrocampo, ha ricevuto licenza di spingere e supportare il tridente; insieme a Vinicius, è uno dei maggiori beneficiari del cambio in panchina.

Considerando che l'Atletico ha subito almeno due gol in quattro delle ultime cinque partite, Valverde rappresenta un'ottima opzione come marcatore, vista anche la quota invitante.