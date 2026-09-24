Jesus ha convocato una rosa stellare per aprire la campagna 2026/27 del Portogallo in Nations League, mentre il Galles deve fare i conti con l'assenza di un difensore centrale chiave.

Migliori scommesse per Portogallo - Galles

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a quota 1.85 su Risultato Esatto 2-0 a quota 6.00 su Goldbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo - Galles 2-0

Pronostico marcatore: Portogallo - Ronaldo, Neto

Il Portogallo ospita il Galles all'Estádio José Alvalade giovedì. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45 nel Gruppo A4 di Nations League. È la prima partita competitiva di Jorge Jesus alla guida dei detentori del titolo.

Jesus ha sostituito Roberto Martínez dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna negli ottavi di finale del Mondiale. Il gol di Mikel Merino al 91' aveva chiuso quella campagna in modo brutale.

Jesus ha convocato una rosa di 25 giocatori costruita sullo stesso nucleo. Cristiano Ronaldo è presente in rosa, a 41 anni. Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva sono i volti nuovi.

Il Galles torna in League A ma arriva senza vittorie nelle ultime quattro partite. Ha pareggiato 1-1 contro il Ghana e perso 2-1 in Romania a giugno.

Craig Bellamy non può contare su Joe Rodon, Dylan Lawlor e Ronan Kpakio per infortunio. Il capitano Ben Davies torna disponibile dopo un grave problema alla caviglia. Il solo precedente tra le due nazionali è la vittoria per 2-0 del Portogallo nella semifinale di Euro 2016.

Probabili formazioni Portogallo - Galles

Portogallo: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Galles: Darlow, Mepham, Davies, Roberts, Williams, Ampadu, James, Colwill, Johnson, Wilson, Moore

Il Portogallo vince con due o più gol di margine

Il Galles è 38° nel ranking mondiale, la posizione più bassa da agosto 2014. Non batte una squadra tra le prime 20 dai tempi della Croazia, nell'ottobre 2023. Non è un buon punto di partenza per questa trasferta.

La difesa di Bellamy è la preoccupazione maggiore. Joe Rodon è fuori per un problema al bicipite femorale, e anche Dylan Lawlor è indisponibile. Il Galles ha subito due gol a Bucarest a giugno contro un avversario molto più debole.

Il Portogallo ha segnato nove gol nelle ultime cinque uscite. Un nuovo allenatore porta di solito una maggiore brillantezza iniziale in casa. Il mercato implica una probabilità del 58,1% di una vittoria dei padroni di casa con due gol di margine. Questa percentuale appare inferiore alla probabilità reale, dato che i portoghesi saranno decisi a fare una grande impressione su Jesus.

Scommessa 1: Portogallo -1 (Handicap 3 vie) a quota 1.72 subet365

Valore su una porta inviolata per i padroni di casa

Il Portogallo ha subito solamente due gol nelle ultime cinque partite. Rúben Dias e Gonçalo Inácio offrono a Jesus una coppia centrale già consolidata. Diogo Costa è tra i portieri migliori di questa competizione.

Il Galles dovrebbe adottare un approccio più prudente piuttosto che dare vita a una gara aperta a Lisbona. La sua via al gol passa dalle transizioni di Brennan Johnson e Daniel James. Quella minaccia è reale, ma richiede un'occasione in ripartenza piuttosto rara.

Il rischio è evidente. Il Galles ha segnato in ognuna delle ultime quattro partite. Tuttavia, una probabilità implicita del 54,1% per una vittoria del Portogallo a porta inviolata sembra un punto d'ingresso equo.

Scommessa 2: Portogallo vincente e GG (no) a quota 1.85 suLottomatica

Una vittoria casalinga senza affanni in un calendario fitto

L'unico precedente tra le due squadre si è chiuso 2-0 per il Portogallo. Ronaldo e Nani segnarono a Lione a Euro 2016. Quel risultato si adatta a entrambe le selezioni senza richiedere al Portogallo di vincere con un ampio margine.

C'è un buon motivo per aspettarsi un approccio misurato giovedì. Il Portogallo viaggerà in Norvegia tre giorni dopo, nello stesso girone. È improbabile che Jesus voglia spingere i suoi uomini chiave alla ricerca di un quinto gol quando la partita potrebbe già essere in pieno controllo.

Il Galles dovrebbe chiudersi e cercare di mantenere basso il punteggio. Il mercato attribuisce al Portogallo una probabilità implicita dell'83% di vittoria. Tuttavia, implica solo il 16,7% di probabilità che il risultato finale sia 2-0.

Con il Galles difficilmente a segno e il Portogallo che potrebbe risparmiare energie, questo appare un risultato realistico. È probabilmente la nostra scommessa di maggior valore tra i pronostici Portogallo - Galles proposti in questo articolo.

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