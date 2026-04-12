Pronostici Parma - Napoli: partenopei a caccia della sestina

Nell'incontro al Tardini, i nostri esperti prevedono meno di tre gol, non più di una marcatura del Parma e una o due reti del Napoli.

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Al Tardini, i nostri esperti si aspettano al massimo due reti – di cui una o due del Napoli ed eventualmente una del Parma.

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Come arrivano i ducali e i partenopei al match

Il Napoli giunge a Parma sulle ali dell'1-0 di lunedì contro il Milan che gli ha permesso di scalzarlo dal secondo posto. Ma la sfida contro il "Diavolo" gli ha anche permesso di ritrovare i tre punti contro squadre della parte alta della classifica. Dopo il 2-2 contro la Roma e l'1-2 contro l'Atalanta aveva collezionato i 2-1 contro l'Hellas Verona, il Lecce e il Torino – oltreché l'1-0 a Cagliari.

Diametralmente opposto è il rendimento del Parma che nelle ultime cinque giornate ha racimolato tre punti. All'1-0 a San Siro contro il Milan, il terzo successo consecutivo, erano seguiti l'1-1 contro il Cagliari e lo 0-0 a Firenze. Poi, i ducali hanno incassato l'1-4 in casa del Torino e lo 0-2 contro la Cremonese prima di costringere la Lazio all'Olimpico all'1-1.

Probabili formazioni di Parma - Napoli

Parma: Suzuki, Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri, Ondrejka, Keita, Sorensen, Strefezza, Oristanio

Suzuki, Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri, Ondrejka, Keita, Sorensen, Strefezza, Oristanio Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund

In Parma - Napoli vedremo meno di tre gol?

A partire dall'1-0 al Meazza contro il Milan, cinque delle ultime sei gare in Serie A del Parma hanno visto non più di due reti. In tutto ciò, l'1-4 in casa del Torino era arrivato dopo l'1-1 contro il Cagliari e lo 0-0 a Firenze. Poi, a ridosso della sosta, i ducali hanno registrato lo 0-2 contro la Cremonese e il 4 aprile l'1-1 sul campo della Lazio.

Dal canto suo, il Napoli il 20 marzo con l'1-0 a Cagliari aveva trovato il primo clean sheet dall'altro 1-0, questa volta in casa contro il Sassuolo di metà gennaio. E sempre con lo stesso risultato ha sconfitto lunedì il Milan al Maradona. Nel quale per la diciottesima volta in 18 turni di campionato non ha superato quota due gol.

Tutto sommato, il segno Under 2.5 è realistico in vista della sfida fra il Parma e il Napoli.

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Ci saranno una rete dei ducali e uno o due gol partenopei?

Per esempio, dopo lo 0-3 subìto in casa della Juventus, il Napoli in nove turni non ha segnato una o due volte solo nel 3-2 a Genova. Al quale erano seguiti il 2-2 al Maradona contro la Roma e l'1-2 a Bergamo. Poi, aveva inanellato i 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce – prima degli 1-0 contro il Cagliari e il Milan.

Il Parma invece non sigla più di una rete a partita dal 2-1 contro l'Hellas Verona. Inoltre, dopo l'1-0 contro il Milan, ha segnato esclusivamente negli 1-1 contro il Cagliari e la Lazio – oltreché nell'1-4 a Torino. Una sconfitta, quella contro i granata, che era arrivata a cavallo tra lo 0-0 contro la Fiorentina e lo 0-2 contro la Cremonese.

Alla luce di questi dati, la combo Multigoal 0-1 casa + Multigoal 1-2 ospite è plausibile nell'incontro al Tardini.

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Quindi a Parma il Napoli raccoglierà almeno un punto?

Con l'1-0 contro il Milan, il Napoli ha collezionato il quinto successo consecutivo e, per esempio, il settimo risultato utile in nove giornate. Dall'unica sconfitta, l'1-2 a Bergamo del 22 febbraio, i partenopei non si sono più fermati. Con l'altro 1-0 a Cagliari preceduto dai 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce.

Ma il Parma, capace di espugnare anche il campo del Milan, nelle ultime otto uscite in Serie A ha perso due volte. L'1-4 allo Stadio Olimpico Grande Torino era stato preceduto dall'1-1 contro il Cagliari e dallo 0-0 contro la Fiorentina. Mentre dopo lo 0-2 contro la Cremonese i ducali hanno raccolto l'1-1 contro la Lazio.

Per questi motivi, prima di Parma - Napoli vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance X2 + Under 2.5.