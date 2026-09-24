Il nostro esperto propone i pronostici Paesi Bassi - Germania per la gara di apertura in Nations League. Entrambe le nazionali sono in fase di transizione, il che potrebbe portare a una divisione della posta in palio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Olanda - Germania 2-2

Pronostico marcatore: Paesi Bassi - Donyell Malen, Brian Brobbey; Germania - Kai Havertz, Jamal Musiala

Due squadre che hanno deluso enormemente al Mondiale si affrontano nella gara di apertura della Nations League. Entrambe le nazionali hanno anche un nuovo commissario tecnico, il che dovrebbe rendere questa sfida più interessante per i neutrali. I Paesi Bassi si sono separati da Ronald Koeman dopo una campagna mondiale fallimentare, conclusa con la sconfitta contro il Marocco negli ottavi di finale (fase a eliminazione diretta dei trentaduesimi).

L'ex regista del Barcellona e allenatore Xavi è stato ingaggiato con l'obiettivo di guidare la squadra agli Europei 2028 nel Regno Unito e in Irlanda. Questa gara sarà il suo esordio, e avrà quattro partite durante questa sosta per farsi un'idea concreta della sua rosa. Anche la Germania ha una storia simile, con Julian Nagelsmann che si è dimesso dopo un Mondiale deludente.

Anche Die Mannschaft è stata eliminata nella fase a eliminazione diretta dei trentaduesimi, perdendo ai rigori. Jürgen Klopp è stato successivamente nominato nuovo ct, ponendo fine al suo periodo lontano dalla panchina. L'ex tecnico del Liverpool ha convocato 44 giocatori per questa sosta per le nazionali, con l'obiettivo di individuare il proprio nucleo di riferimento per il futuro.

Questa lunga finestra internazionale metterà davvero alla prova entrambe le nazionali, soprattutto perché disputano la Nations League A. Nessuna delle due vuole partire con il piede sbagliato nella competizione, nonostante ci sia ampio margine per rifarsi durante questa sosta. I pronostici per Olanda - Germania non saranno facili questa volta.

Probabili formazioni Paesi Bassi - Germania

Paesi Bassi : Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, De Jong, van de Ven, Summerville, Gakpo, Brobbey

: Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, De Jong, van de Ven, Summerville, Gakpo, Brobbey Germania: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Bisseck, Brown, Nmecha, Stach, Gnabry, Musiala, Schade, Havertz

Esperimenti e gol in parità

Con entrambi i commissari tecnici pronti a provare diverse versioni della loro miglior formazione, è probabile che ci sia una certa incertezza, soprattutto in difesa. Un esempio per la Germania è l'assenza di Antonio Rüdiger al centro della retroguardia. Gli ospiti affrontano inoltre una squadra che non ha tenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime cinque uscite.

I Paesi Bassi hanno segnato 11 gol nelle quattro partite del Mondiale nei tempi regolamentari, con una media di 2,75 gol ogni 90 minuti. Tuttavia, hanno anche subito cinque gol in quelle quattro partite, il che dimostra che i padroni di casa erano vulnerabili anche in difesa. I tedeschi sono stati altrettanto efficaci in attacco nelle ultime quattro uscite, tutte disputate al Mondiale.

Anche Die Mannschaft ha segnato 11 gol nelle sue quattro partite, e non ha fatto cilecca in attacco nelle ultime 13 gare consecutive. Questa sfida è tipicamente ricca di reti, dato che sei degli ultimi otto precedenti si sono chiusi con più di due gol segnati. Trattandosi della prima gara della competizione, i nostri pronostici Olanda - Germania devono considerare che il numero di reti potrebbe superare la soglia dei due gol.

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I tifosi di casa possono fare la differenza

L'Orange Army dovrebbe creare un'atmosfera impressionante alla Johan Cruijff Arena. Un mare di arancione è atteso riempire lo stadio di Amsterdam nella serata. Con un nuovo ct in panchina, l'atmosfera promette di essere elettrica.

I padroni di casa potrebbero sfruttarla come carburante per mettere in difficoltà gli ospiti. I Paesi Bassi hanno segnato il primo gol in due degli ultimi tre precedenti. Resta da vedere se Xavi opterà per Brian Brobbey o Donyell Malen come punta centrale, ma entrambi sono in forma.

Brobbey arriva da una tripletta segnata con il Sunderland contro il Manchester City. Malen, invece, ha segnato sei gol nelle sue cinque partite di Serie A con la Roma. Chiunque dei due giochi probabilmente darà ai padroni di casa un vantaggio iniziale in questa gara. L'ultima volta che queste squadre si sono affrontate in questo stadio, i Paesi Bassi hanno segnato entro due minuti dal fischio d'inizio.

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Il nuovo fattore X

Due nuovi commissari tecnici con nuove tattiche e nuovi assetti richiederanno tempo di ambientamento per i giocatori. Questa gara di apertura potrebbe arrivare troppo presto perché entrambe le squadre esprimano il loro miglior calcio, ma entrambe dovrebbero essere molto motivate a cercare la vittoria. Guardando i loro precedenti, non c'è molto a separarle.

I padroni di casa sono tecnicamente imbattuti nelle ultime 16 partite competitive, una striscia che risale all'ottobre 2024. Tuttavia, la Germania è stata l'ultima squadra a battere i Paesi Bassi, avendolo fatto nel precedente più recente tra le due nazionali. Sebbene questo suggerisca che la Germania debba partire favorita, anche i tedeschi hanno avuto i loro alti e bassi.

Die Mannschaft ha perso contro l'Ecuador nell'ultima gara del girone al Mondiale. La squadra è ora senza vittorie nelle ultime due uscite. Prima di allora, aveva collezionato sette vittorie consecutive, ma Jürgen Klopp è il nuovo fattore X stavolta. Se il nuovo tecnico riuscirà a tirare fuori rapidamente il meglio dalla sua rosa, tutto è possibile ad Amsterdam giovedì.

Vale la pena sottolineare che i due precedenti scontri in questo stadio si sono conclusi in parità. Questo porta a tre gli ultimi cinque precedenti giocati in questo stadio proprio con questo risultato. Per questo ci aspettiamo un altro punto fermo tra due grandi d'Europa, con il mercato del pareggio che può concretizzarsi.

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