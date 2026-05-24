Pronostici Napoli - Udinese: Partenopei a caccia di tre punti casalinghi

Al Maradona, i nostri esperti si aspettano quantomeno un pari del Napoli contro l'Udinese, una porta inviolata e meno di quattro gol.

Migliori pronostici di Napoli - Udinese

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No goal + Under 3.5 a quota 1.75 su William Hill

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Al Maradona, i nostri esperti prevedono un risultato utile per il Napoli contro l'Udinese, non più di tre gol – e un clean sheet.

Quote Napoli - Udinese

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Come arrivano i partenopei e i friulani al match

Nell'ultima giornata al Maradona si affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Il Napoli, alle spalle dell'Inter già capace di conquistare lo Scudetto, è sicuro di partecipare alla prossima Champions. Mentre l'Udinese, già salva da settimane, non ha più la possibilità di agguantare un posto in Europa.

Inoltre, i partenopei ospitano i friulani a una settimana dal 3-0 a Pisa. Sul campo del fanalino di coda, il Napoli ha ritrovato i tre punti dopo lo 0-0 nello scontro diretto a Como e il 2-3 a Bologna. Ad aprile invece fra l'1-0 contro il Milan e il 4-0 contro la Cremonese aveva visto l'1-1 a Parma e lo 0-2 contro la Lazio.

L'Udinese invece è reduce dallo 0-1 casalingo contro la Cremonese, il secondo nel giro di cinque turni dopo lo 0-1 contro il Parma. Archiviata la sconfitta contro i ducali, i friulani avevano visto il 3-3 in casa della Lazio con quattro gol dall'80° in poi. Erano seguiti i due 2-0 contro il Torino e a Cagliari.

Probabili formazioni di Napoli - Udinese

Napoli: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, De Bruyne, Alisson, Hojlund

Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, De Bruyne, Alisson, Hojlund Udinese: Okoye, Mlacic, Kabasele, Kristensen, Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Buksa, Davis

In Napoli - Udinese vedremo almeno un clean sheet?

Per esempio, dopo l'1-0 contro il Milan d'inizio aprile, il Napoli non ha concesso reti in altre tre uscite in Serie A. Sempre lo scorso mese, e archiviati l'1-1 a Parma e lo 0-2 contro la Lazio, era accaduto nel 4-0 contro la Cremonese e nello 0-0 a Como. Poi, i partenopei hanno visto il 2-3 contro il Bologna e domenica il 3-0 a Pisa.

Inoltre, nelle più recenti sette gare di campionato dell'Udinese, solo nel 3-3 in casa della Lazio non è arrivato un clean sheet. Il pari all'Olimpico era stato preceduto dallo 0-0 contro il Como, il 3-0 sul campo del Milan e lo 0-1 contro il Parma. A maggio sono seguiti i 2-0 contro il Torino e il Cagliari, prima dello 0-1 contro la Cremonese di domenica.

Per questi motivi, il segno No goal è plausibile in vista dell'incontro fra il Napoli e l'Udinese.

Scommessa 1: No goal a quota 1.72 su Goldbet

I partenopei e i friulani sigleranno al massimo tre reti?

A eccezione del 3-3 in casa della Lazio, tutte le partite dell'Udinese in Serie A da metà marzo hanno visto non più di tre gol. Dopo la più recente sosta, i friulani erano ripartiti con lo 0-0 a Como, il 3-0 a San Siro contro il Milan e lo 0-1 contro il Parma. Al quale domenica è seguito quello contro una Cremonese capace di chiudere la striscia con i 2-0 contro il Torino e a Cagliari.

Inoltre, da fine febbraio, in undici su dodici uscite in campionato del Napoli si sono visti non più di tre gol. È accaduto nel 4-0 contro la Cremonese che era stato preceduto dall'1-0 contro il Milan, dall'1-1 a Parma e dallo 0-2 contro la Lazio. Sono seguiti lo 0-0 a Como e il 3-0 a Pisa con a cavallo il 2-3 contro il Bologna.

Tutto sommato, la combo No goal + Under 3.5 è plausibile nella sfida al Maradona.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.75 su William Hill

Un risultato utile per il Napoli contro l'Udinese?

Nello 0-1 contro la Cremonese, l'Udinese non ha vinto per la quarta volta in sette turni di Serie A. In tutto ciò, dopo il 3-0 in trasferta contro il Milan, gli altri successi sono arrivati contro il Torino e il Cagliari. Mentre fra lo 0-0 contro il Como e lo 0-1 contro la terzultima ha lasciato punti per strada in quello contro il Parma e nel 3-3 contro la Lazio.

Il Napoli invece domenica ha espugnato per 3-0 il campo del Pisa fanalino di coda già retrocesso. Ma allo stesso tempo ha collezionato la settima vittoria in undici turni, durante i quali ha subìto due sconfitte. La seconda delle quali, il 2-3 contro il Bologna, era stata preceduta dal 4-0 contro la Cremonese e soprattutto dallo 0-0 a Como.

Alla luce di questi risultati di Napoli e Udinese, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance 1X + Under 3.5 + No goal.