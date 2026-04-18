Pronostici Napoli - Lazio: Partenopei in cerca del poker al Maradona

I nostri esperti si aspettano almeno un punto per il Napoli contro la Lazio in una sfida con meno di tre gol e non più di una rete biancoceleste.

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Al Maradona, i nostri esperti prevedono una o due reti del Napoli e al massimo una marcatura della Lazio.

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Come arrivano i partenopei e i biancocelesti al match

Il Napoli riceve la Lazio a sei giorni dall'1-1 sul campo di un Parma capace d'interrompere un filotto con cinque successi consecutivi. Durante il quale i partenopei avevano collezionato da fine ottobre i 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce. Sono seguiti gli 1-0 a Cagliari e soprattutto nel big match contro il Milan.

Diametralmente opposto o quasi è il rendimento dopo la sosta della Lazio che in due gare ha raccolto un punto. Dopo l'1-1 contro il Parma lunedì le "Aquile" hanno incassato lo 0-1 a Firenze. Appare così come un lontano ricordo la striscia a marzo con il 2-1 contro il Sassuolo, l'1-0 contro il Milan e il 2-0 a Bologna.

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Napoli: Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund Lazio: Motta, Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Dia, Noslin

In Napoli - Lazio vedremo meno di tre gol complessivi?

A eccezione del 2-1 all'Olimpico contro il Sassuolo del 9 marzo, in tutte le ultime otto gare in Serie A della Lazio sono stati segnati al massimo due gol. In tutto ciò, il successo contro i neroverdi era arrivato dopo gli 0-2 contro l'Atalanta e il Torino con a cavallo lo 0-0 a Cagliari. Poi i biancocelesti si erano imposti contro il Milan (1-0) e a Bologna prima di registrare l'1-1 contro il Parma e lo 0-1 a Firenze.

Inoltre, tutte le più recenti tre uscite del Napoli hanno visto non più di due marcature. L'1-1 a Parma, infatti, era stato preceduto dagli 1-0 a Cagliari e al Maradona contro il Milan.

Dunque, il segno Under 2.5 è realistico in vista della sfida fra il Napoli e la Lazio.

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I partenopei non subiranno più di una rete biancoceleste?

Archiviato l'1-2 di fine febbraio in casa dell'Atalanta, il Napoli in sei giornate ha concesso quattro reti. Prima dell'1-1 a Parma era accaduto nei 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce. Mentre a ridosso della sosta aveva trovato i clean sheet a Cagliari e contro il Milan.

Inoltre, la Lazio da metà marzo ha superato quota un gol esclusivamente nel 2-0 a Bologna del 22 marzo. E che era arrivato fra l'1-0 contro il Milan e l'1-1 contro il Parma dopo la sosta. Poi, le "Aquile" hanno subìto lo 0-1 in casa della Fiorentina.

Per questi motivi, la combo Multigoal 1-2 casa + Multigoal 0-1 ospite è plausibile nell'incontro al Maradona.

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In Napoli - Lazio ci saranno al massimo quattro reti?

Dopo l'1-2 subìto in casa dell'Atalanta, il Napoli dunque ha inanellato sei risultati utili consecutivi. L'ultimo dei quali, l'1-1 contro il Parma di domenica, ha chiuso un filotto con cinque vittorie. Gli 1-0 a Cagliari e contro il Milan erano stati preceduti dai 2-1 a Verona, contro il Torino e contro il Lecce.

La Lazio, con il 2-0 a Bologna del 22 marzo, aveva collezionato – dopo l'1-0 contro il Milan e il 2-1 contro il Sassuolo – il terzo successo di fila. Ma dopo la sosta i biancocelesti non sono andati oltre l'1-1 contro il Parma e lo 0-1 a Firenze.

Considerando questi rendimenti di Napoli e Lazio, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance 1X + Under 2.5.