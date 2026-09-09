Migliori scommesse per Napoli - Arsenal

Segno 2 a quota 1.75 su bet365

a quota 1.75 su bet365 Under 2.5 a quota 1.87 su Lottomatica

a quota 1.87 su Lottomatica Napoli 15+ contrasti vinti a quota 2.00 su GoldBet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli - Arsenal 0-2

Pronostico marcatore: Arsenal - Havertz, Saka

L'Arsenal arriva a Napoli dopo aver vinto tutte e quattro le gare disputate finora in questa stagione tra i vari impegni ufficiali. Il Napoli affronta invece questo appuntamento reduce da due sconfitte consecutive. Ecco i nostri pronostici Napoli - Arsenal in vista della sfida di mercoledì alle 21:00.

Il Napoli accoglie i Gunners allo Stadio Diego Armando Maradona mercoledì. Entrambe le squadre puntano a iniziare nel migliore dei modi la fase campionato di Champions League 2026/27.

In campionato, non è stato affatto semplice per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il successo all'esordio, gli azzurri hanno perso consecutivamente contro Como e Inter. Proprio contro i detentori dello Scudetto, il Napoli ha gettato al vento un vantaggio prima di capitolare.

Il Napoli non è al momento nelle condizioni migliori. Gli azzurri sono privi del centrocampista Scott McTominay almeno fino al prossimo mese. Restano inoltre ai box Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi. Kevin De Bruyne dovrebbe invece essere recuperato per rinforzare il centrocampo.

L'Arsenal, al contrario, non potrebbe essere in condizione migliore per iniziare la propria campagna in Champions League. I Gunners hanno vinto tutte e tre le gare di Premier League contro Coventry, Aston Villa e Chelsea.

Il successo più recente per 2-1 sul Chelsea all'Emirates ha rappresentato un'importante iniezione di fiducia per le ambizioni di titolo dell'Arsenal nel 2026/27. Da notare che i Gunners non conoscono sconfitta alla prima giornata nelle ultime nove edizioni della Champions League.

Probabili formazioni Napoli - Arsenal

Napoli : Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund

: Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund Arsenal: Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Guimarães, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

Forma e condizione fisica puntano in una sola direzione

L'Arsenal ha vinto tutte e quattro le gare disputate in questa stagione e domenica ha battuto il Chelsea per 2-1. Il Napoli ha racimolato appena tre punti in tre partite di Serie A. Le sconfitte consecutive contro Como e Inter hanno messo Allegri sotto pressione già nelle prime giornate.

La sconfitta con l'Inter è stata particolarmente pesante, con il Napoli che ha sprecato un vantaggio contro i campioni di Serie A in carica. Anche in trasferta l'Arsenal si è comportato bene in questa competizione: i Gunners sono imbattuti nelle ultime nove gare europee di prima giornata, vincendone sette.

Il Napoli sarà privo di Scott McTominay, tra i suoi giocatori più efficaci nel portare palla e una fonte di gol importante dalla mediana. Con una probabilità implicita del 57,1%, il segno 2 dell'Arsenal appare una scelta equilibrata, viste la forma e la condizione fisica superiori dei Gunners.

Scommessa 1: Segno 2 a quota 1.75 su bet365

I Gunners pronti a controllare la partita

Tutti e quattro i precedenti confronti tra queste due squadre in Champions League hanno visto al massimo due reti complessive. L'Arsenal ha concesso appena 0,9 xG nelle prime tre gare di Premier League.

Il proprio xG creato si ferma a 5,00 nello stesso arco di tempo, un dato che suggerisce prestazioni controllate più che partite ad alto ritmo su entrambi i fronti. La scorsa stagione, l'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in ben nove delle 15 gare di Champions League disputate, subendo appena sette reti.

Allegri è probabile che imposti la propria squadra per contenere piuttosto che attaccare tra le mura amiche. Il Napoli non ha ancora segnato più di due reti in una partita in questa stagione. Possiamo affidarci alla linea Under 2.5 con una probabilità implicita del 53,5%. Questo sembra il miglior value bet di questo trio di pronostici Napoli - Arsenal della settimana.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 1.87 su Lottomatica

I Partenopei pronti a una notte di corsa e contrasti

Allo stato attuale, il Napoli vince in media 16 contrasti a partita in Serie A. Ci sono buone probabilità che gli azzurri possano superare questo dato mercoledì sera. L'Arsenal è probabile che domini il possesso palla e tenga gli uomini di Allegri chiusi nella propria metà campo.

Le squadre di Allegri sono generalmente a proprio agio con questo approccio. Sono strutturate per difendersi basso, spezzare il gioco avversario e ripartire rapidamente non appena riconquistano il pallone. Il Napoli cercherà quindi di mettere in difficoltà fisicamente i Gunners per avere qualche chance di risultato.

Giocatori come Frank Anguissa e Stan Lobotka sono entrambi recuperatori di palloni di alto livello nelle zone centrali. Il rischio è che l'Arsenal scelga di far girare il pallone nelle zone più larghe del campo senza concedere contatti. Nonostante ciò, il mercato dei 15+ contrasti vinti a una probabilità implicita del 50% appare comunque accessibile, considerata la media stagionale dei Partenopei fin qui.

Scommessa 3: Napoli 15+ contrasti vinti a quota 2.00 su GoldBet

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