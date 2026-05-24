Le analisi degli esperti indicano che il Milan chiuderà la stagione di Serie A superando il Cagliari, blindando così uno dei due pass rimanenti per la Champions League.

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Quote Milan - Cagliari

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Milan 2-1 Cagliari

Pronostico marcatore: Milan - Christopher Nkunku, Christian Pulisic; Cagliari - Michel Adopo

Per gli standard del club, il Milan ha vissuto una seconda parte di stagione in Serie A decisamente complicata. Dopo la vittoria per 1-0 nel derby contro l'Inter neocampione d'Italia, i rossoneri hanno collezionato appena tre successi nelle successive nove partite di campionato.

Il digiuno di vittorie, che durava da tre turni, è stato interrotto nell'ultima giornata grazie all'1-2 conquistato al Ferraris contro il Genoa. Il Milan mantiene ancora intatte le speranze di chiudere al secondo posto, ma uno scivolone interno, combinato con i risultati dagli altri campi, potrebbe addirittura costare la discesa fino al sesto posto.

Il Cagliari, al contrario, ha appena festeggiato la certezza aritmetica della salvezza. Gli isolani occupano la sedicesima posizione a quota 40 punti dopo il successo per 2-1 ottenuto la scorsa settimana contro il Torino. La squadra guidata da Fabio Pisacane è stata capace di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie a due reti firmate già nel primo tempo.

Quella contro i granata è stata la prima vittoria nelle ultime tre gare, nonché il decimo successo complessivo in questo campionato. L'obiettivo massimo raggiungibile dal Cagliari è il tredicesimo posto, traguardo che richiederebbe il sorpasso sul Parma e una combinazione favorevole di altri risultati.

Il Milan si gioca l'accesso alla prossima Champions League. Un pareggio non garantirebbe la certezza matematica della qualificazione alla massima competizione europea: l'unico risultato utile per Massimiliano Allegri e i suoi è la vittoria. Ci si attende un Milan in grado di regalare ai tifosi di San Siro i tre punti nell'atto finale del torneo.

Probabili formazioni Milan - Cagliari

Milan:Maignan, Pavlovic, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Nkunku, Pulisic, Leao

Cagliari:Caprile, Obert, Dossena, Mina, Ze Pedro, Folorunsho, Deiola, Gaetano, Palestra, Adopo, Esposito

Gol in vista a San Siro

Il Milan è reduce da un periodo opaco caratterizzato da una sola vittoria in sei partite, striscia interrotta dal successo esterno contro il Genoa, fondamentale per alimentare la corsa Champions. In Liguria i rossoneri hanno sbloccato la situazione con due reti nella ripresa; nell'immediato precedente, era arrivata una sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta in cui la squadra era comunque andata a segno due volte.

Nelle 37 giornate fin qui disputate, sono state 16 le partite del Milan terminate con il segno Over 2.5, incluse le ultime due sfide in ordine cronologico. Per quanto riguarda il Cagliari, le partite andate oltre la soglia dei due gol complessivi sono state ben 18.

La formazione ospite ha registrato l'esito Over 2.5 in tre delle ultime cinque uscite, compreso il 2-1 inflitto al Torino. Con il tandem offensivo composto da Michel Adopo e Sebastiano Esposito, i sardi hanno le carte in regola per impensierire la retroguardia di casa.

I rossoneri vedono il traguardo Champions a una sola vittoria di distanza, mentre una sconfitta rischierebbe di declassarli in Europa League. C'è da aspettarsi un atteggiamento votato all'attacco, di fronte a un Cagliari che giocherà a San Siro senza pressioni di classifica e per l'onore delle armi.

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Entrambe le difese rischiano qualcosa

Il segno GG si è verificato in entrambe le ultime due partite del Milan, sebbene le cinque sfide precedenti avessero visto almeno una delle due squadre rimanere a secco. Fattore campo favorevole per i rossoneri, andati a segno in sette delle ultime dieci apparizioni interne a San Siro.

Se nella prima metà di stagione la solidità difensiva era stata il punto di forza dei padroni di casa, negli ultimi mesi la retroguardia ha mostrato evidenti crepe. Il Cagliari, dal canto suo, viaggia a una media di 0.90 gol fatti a partita nelle 17 trasferte affrontate finora.

La statistica dice che entrambe le squadre hanno trovato la via del gol in sei degli ultimi sette incroci ufficiali tra tutte le competizioni. L'unica eccezione recente è rappresentata dalla gara d'andata di questa stagione, terminata 1-0 a favore del Milan in terra sarda.

Il Cagliari ha segnato esattamente una rete in ciascuna delle ultime quattro visite ufficiali al Meazza. I presupposti per allungare la striscia a cinque partite ci sono tutti, considerando le recenti difficoltà del Milan nel mantenere la porta inviolata.

Scommessa 2: GG a quota 2.10 su Lottomatica

Nkunku in uno stato di forma smagliante

Christopher Nkunku ha vissuto una prima stagione in Italia con luci e ombre, collezionando finora 8 gol e 3 assist nelle sue 34 presenze con la maglia del Milan.

Il centravanti sta tuttavia attraversando il suo miglior momento di forma, reduce da ottime prestazioni consecutive. Contro l'Atalanta a San Siro, dopo aver fallito due buone chance nel secondo tempo, ha conquistato e trasformato il calcio di rigore nei minuti di recupero, siglando il definitivo 2-3.

Copione simile nell'ultimo turno contro il Genoa, dove l'attaccante si è procurato un altro penalty, trasformandolo con freddezza e trovando la via del gol per la seconda partita di fila. Nkunku ha ora l'opportunità di andare a segno per tre match consecutivi in maglia rossonera per la prima volta da quando è arrivato a Milano.

Il ventottenne francese gode di grande fiducia in questo finale di stagione e il Cagliari rappresenta l'avversario ideale per prolungare questo momento magico sotto porta. L'impressione è che l'ex Chelsea possa essere l'uomo chiave del match di San Siro.