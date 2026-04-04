Il City punta a replicare la vittoria interna per 3-0 ottenuta contro i Reds in Premier League a novembre, contando su un Haaland riposato e pronto a partire titolare.

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Quote Manchester City - Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 2-1 Liverpool

Pronostico marcatore: Man City - Haaland, Semenyo; Liverpool - Ekitike

Il Manchester City ospita il Liverpool sabato all'ora di pranzo, con in palio un posto nelle semifinali di FA Cup.

Gli uomini di Pep Guardiola accolgono i Reds all'Etihad Stadium con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva contro il club del Merseyside. I Citizens si sono imposti per 3-0 in casa a novembre e hanno vinto 2-1 ad Anfield, in una gara che i Reds hanno terminato in dieci uomini.

Il City ha perso solo una delle ultime 16 partite in tutte le competizioni. La sconfitta è arrivata proprio nell'ultimo impegno ufficiale, quando il Real Madrid ha vinto 2-1 nel ritorno dei quarti di Champions League. Guardiola ha pochi dubbi di formazione per questo weekend, con Ruben Dias unica assenza di rilievo. Erling Haaland dovrebbe partire dal primo minuto dopo due settimane di riposo; il norvegese sarà supportato in attacco da Antoine Semenyo e Jeremy Doku.

Il Liverpool è arrivato alla sosta per le nazionali dopo una deludente sconfitta per 2-1 contro il Brighton in campionato. Questo scacco è giunto appena 72 ore dopo la vittoria per 4-0 contro il Galatasaray in Champions League, evidenziando una certa discontinuità nella stagione 2025/26.

Arne Slot deve fare i conti con diverse incognite in vista di questo turno di coppa. Mo Salah e Alisson Becker sono le principali preoccupazioni per infortunio, mentre Federico Chiesa sarebbe sulla via del recupero dopo un piccolo problema fisico. Alexander Isak continua invece la riabilitazione dopo la frattura alla gamba subita a dicembre.

Probabili formazioni Manchester City - Liverpool

Manchester City:Trafford; O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Doku, Semenyo, Cherki, Haaland.

Liverpool:Mamardashvili; Frimpong, Kerkez, van Dijk, Konate, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike.

City favorito per il passaggio alle semifinali

Con le priorità del Liverpool rivolte principalmente al piazzamento tra le prime cinque in Premier League e al cammino in Champions League, la FA Cup potrebbe rappresentare una distrazione in questo fine settimana. Il City conserva ancora una piccola speranza di conquistare il titolo inglese, ma una vittoria sui Reds servirebbe soprattutto a risollevare il morale dopo l'eliminazione europea per mano del Real Madrid.

Va inoltre considerato che il Liverpool potrebbe dover fare a meno di ben nove giocatori della prima squadra. Alisson Becker potrebbe essere ancora assente tra i pali, mentre la disponibilità di Mo Salah e Federico Chiesa rimane incerta.

Le stelle internazionali del City sembrano essere rientrate senza aver riportato infortuni. L'assenza principale per Guardiola resta Ruben Dias (problema al bicipite femorale), che sarà probabilmente sostituito da Khusanov al fianco di Marc Guehi. Considerando questi fattori, puntare sulla vittoria del City nei 90 minuti regolamentari offre valore, con una probabilità stimata del 56.50%.

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Un Haaland riposato come primo marcatore

Il CT della nazionale norvegese, Ståle Solbakken, ha preso la saggia decisione di risparmiare a Erling Haaland gli impegni internazionali. Dato che la Norvegia è già qualificata per i prossimi Mondiali, Solbakken ha preferito lasciare Haaland a casa per le amichevoli di marzo.

Si tratta di un'ottima notizia per Pep Guardiola, che ha potuto preservare il suo centravanti da possibili infortuni. Haaland ama affrontare il Liverpool: ha già messo a referto due gol e un assist nei due confronti di Premier League contro i Reds nella stagione 2025/26.

La media realizzativa di Haaland in questa stagione, considerando tutte le competizioni, è del 69.80%. La quota per vederlo come primo marcatore del match si attesta su una probabilità implicita del 26.32%. Il norvegese sarà fresco e motivato sin dal fischio d'inizio dopo due settimane di stop. Questa rappresenta la giocata con il miglior rapporto valore/quota nel nostro trittico di pronostici su Manchester City - Liverpool.

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Previsto un primo tempo molto equilibrato

Il Manchester City è andato all'intervallo sul risultato di parità nel 40% delle gare di FA Cup disputate finora in stagione, mentre il Liverpool ha fatto registrare la stessa statistica nel 50% dei propri impegni nella competizione nel 2025/26. Si può puntare sul pareggio al termine della prima frazione di gioco con una probabilità del 40%, laddove le statistiche suggerirebbero un valore reale più vicino al 45-50%.

Entrambe le formazioni schiereranno giocatori reduci da due settimane intense con le rispettive nazionali; potrebbe volerci del tempo prima che le stelle rientranti ritrovino il ritmo partita e la giusta sintonia.

Inoltre, meno del 31% dei gol nelle sfide di coppa del Liverpool è arrivato nel primo tempo. Sebbene il City tenda spesso a partire forte (il 67% dei gol nelle loro gare di coppa arriva nei primi 45 minuti), l'importanza della posta in palio porterà probabilmente entrambe le squadre a un approccio più cauto nelle fasi iniziali del match.