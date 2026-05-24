Gli esperti di betting si attendono una convincente vittoria casalinga in quella che si preannuncia come l'ultima partita di Pep Guardiola sulla panchina del City.

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Primo tempo - Manchester City a quota 1.80 su Lottomatica

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Quote Manchester City vs Aston Villa

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Aston Villa 4-0

Pronostico marcatore: Manchester City - Erling Haaland x2, Jeremy Doku, John Stones

Le speranze del Manchester City di trascinare la corsa al titolo di Premier League fino all'ultimo respiro si sono infrante martedì sera. Il pareggio per 1-1 sul campo del Bournemouth ha infatti incoronato ufficialmente l'Arsenal campione d'Inghilterra. Prima di questo mezzo passo falso, i ragazzi di Guardiola avevano ottenuto una striscia impressionante di nove vittorie nelle precedenti dieci partite disputate in tutte le competizioni.

A rendere l'atmosfera ancora più elettrica sono state le indiscrezioni sul prossimo addio di Guardiola, trapelate poche ore prima della trasferta nel Dorset. Nel post-partita, lo storico tecnico dei Citizens ha preferito non confermare le voci sulla sua partenza, ma gli addetti ai lavori sono certi che questa sarà la sua ultima recita all'Etihad Stadium.

Dall'altra parte, l'Aston Villa si presenta a questo appuntamento senza particolari assilli di classifica, avendo già blindato la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo per 4-2 sul Liverpool. La squadra di Unai Emery ha mostrato un vistoso calo di tensione di recente, raccogliendo appena un punto nelle ultime tre uscite di campionato. Inoltre, i Villans dovranno gestire le fatiche accumulate nel turno infrasettimanale a causa dell'impegnativa finale di Europa League.

Probabili formazioni Manchester City - Aston Villa

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Stones, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

Aston Villa:Bizot, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Bogarde, Luiz, McGinn, Barkley, Rogers, Abraham

City pronto a partire a tavoletta

Se non fosse stato per le notizie relative all'addio di Guardiola, il Manchester City avrebbe potuto mostrare qualche problema di motivazione. La frustrazione per non aver tenuto vivo il campionato fino all'ultima giornata è tanta, ma il match di domenica si trasformerà in un tributo storico, considerando che anche due colonne del club come John Stones e Bernardo Silva sembrano pronte a salutare la compagnia.

I primi tempi del City in questa stagione di Premier League sono stati semplicemente devastanti, come testimonia una differenza reti di +30 prima dell'intervallo. La compagine di Manchester è andata al riposo in vantaggio nel 72% delle sfide casalinghe.

Emery potrebbe optare per un ampio turnover e far riposare diverse stelle dopo la dispendiosa trasferta di Istanbul. Il Villa ha spesso palesato un approccio morbido fuori casa in questa stagione, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco soltanto in due delle 18 trasferte di Premier League fin qui disputate.

Con questi presupposti, il pronostico sul Manchester City in vantaggio alla fine del primo tempo offre ottime garanzie, a fronte di una probabilità implicita del 55.6%.

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Pioggia di gol all'Etihad: il Villa accusa le fatiche europee

Il Manchester City ha segnato tre gol in tre delle quattro partite di Premier League giocate nel mese di maggio. Erling Haaland ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori, timbrando il cartellino otto volte nelle ultime nove apparizioni tra tutte le competizioni successive alla sosta per le nazionali. Anche Jeremy Doku sta attraversando un momento di forma strepitoso, con un bottino di cinque reti e due assist nelle ultime nove partite.

Numeri alla mano, si preannuncia un pomeriggio di estrema sofferenza per la retroguardia del Villa, apparsa stanca nelle ultime uscite. Perfino nel glorioso ciclo targato Emery, la formazione di Birmingham ha storicamente faticato su questo campo, incassando ben 12 gol nelle ultime quattro visite all'Etihad Stadium.

Dopo aver speso tantissimo tra Premier ed Europa League, il Villa difficilmente riuscirà a mettere in campo la consueta intensità. La giocata sul City che segna più di 2.5 gol è un'opzione di assoluto valore.

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L'attacco ospite rischia di incepparsi a Manchester

La ritrovata solidità difensiva del Manchester City è stata la pietra angolare che ha permesso alla squadra di lottare per il vertice. I biancocelesti hanno concesso appena 0.89 gol a partita in questa Premier League, un netto passo avanti rispetto agli 1.16 gol subiti ogni 90 minuti nella passata stagione 2024/25.

Quattro delle ultime cinque vittorie del City sono arrivate mantenendo la porta inviolata, e in generale gli uomini di Guardiola non hanno subito reti nel 50% delle sfide interne di campionato.

Nonostante lo straordinario piazzamento tra le prime cinque, l'Aston Villa non ha mostrato numeri da capogiro in trasferta, con una media di soli 1.22 gol a partita fuori casa. I Villans occupano appena il 13° posto nella massima serie inglese per xG totali, fermi a quota 46.4.

Alla luce di queste statistiche, puntare sul fatto che almeno una delle due squadre non andrà a segno rappresenta una scelta molto coerente.